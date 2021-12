Conforme a los criterios de Saber más

Los personajes más recordados de “Sex and the City” volvieron para contarnos la continuación de su historia en “And Just Like That”; aunque uno de ellos ha tenido que despedirse pronto. Se trata de John Preston, más conocido como Mr. Big, el gran amor de Carrie Bradshaw que interpretó por más de una década el actor Chris Noth. Ha sido en el primer episodio del spin-off de HBO Max que Mr. Big ha dicho adiós.

(Alerta de spoilers: a continuación contaremos detalles de los primeros capítulos de “And Just Like That”. Si no quieres saber más, no continúes la lectura)

"And Just Like That" se estrenó el pasado 9 de diciembre por HBO (Foto: IMDB)

En “Hola, soy yo”, el episodio que da inicio a la temporada, vemos a Miranda, Charlotte y Carrie en la caótica ciudad de Nueva York post Covid-19. Miranda ve su matrimonio con Steve desgastado y lucha para entender a su hijo adolescente. Charlotte, por su parte, continúa casada con Harry y ve las diferencias entre sus dos hijas: Lilly y Rose. Mientras tanto, Carrie lleva sus debates sobre sexualidad al formato podcast y vive el mejor momento de su matrimonio con Big.

Pero la felicidad acabará pronto. Carrie y sus amigas asistirán a un recital de piano de Lilly, la hija de Miranda, cuando Big decide entrenarse en casa con su bicicleta estacionaria. Por mensajes de texto, va quedando en un plan para el resto de la noche con Carrie, pero tras confirmar la cita, el empresario -que ya había tenido problemas cardíacos en anteriores entregas de la historia- siente de súbito cómo se detiene su corazón y cae al suelo.

La comentada escena final de Chris Noth en "And Just Like That". (Foto: HBO Max)

Cuando Carrie llega a casa, encuentra a Big todavía con vida, pero agonizante. Corre a sus brazos a besarlo, tras darse una última mirada.

La escena, como era de esperarse, ha generado mucho debate. Desde si era necesario acabar con un personaje como Big hasta si Carrie podría haber realizado una técnica de reanimación y salvarle la vida a su gran amor. Chris Noth, el protagonista de este momento ya icónico de la TV, no ha tardado en dar sus impresiones.

El momento perfecto

En entrevista con “Vogue”, el actor de 67 años explicó que sintió confianza en la decisión de Michael Patrick King de acabar con Big y le pareció un movimiento muy acertado, ya que de lo contrario correspondía ver a Carrie y John enfrentándose constantemente esta temporada.

“Todo tiene un final y era el momento de él para irse, a menos que hubiéramos hecho un ‘Escenas de un matrimonio’ al estilo ‘Sex and the City’. No había otro lugar para ir que seis metros bajo tierra”, declaró el actor que dijo que el tratamiento de la escena fue el mejor, ya que tanto él como Patrick King no querian algo “cursi o mórbido”.

Chris Noth (izquierda) interpretó a John James Preston, Mr. Big, en "Sex and the City" y en su reboot "And Just Like That". En la imagen el actor aparece junto a Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw en la ficción. (Foto: HBO)

“Una cosa en la que Michael y yo estuvimos de acuerdo era en que Carrie y John tuvieran su momento Bonnie y Clyde, como cuando están a punto de ser atrapados por las balas y se dan una mirada tan bien lograda por Warren Beatty y Faye Dunaway. Ambos saben que será el final. Sabíamos que Carrie y Big debían tener eso, que él no debía morir solo en el baño. Se merecían un último momento, sin palabras ni diálogos cursis. Solo una mirada y ya”, afirmó el actor.

Noth también destacó el cuidado que tuvo Michael Patrick King en todo momento, lo que le hizo sentirse “confortable al morir”, también agradeció la dedicación de Sarah Jessica Parker.

“Era muy importante que haya un momento final juntos. No queríamos que Carrie me encuentre muerto en el baño. Fue esencial para mí al decidir volver (para el spin-off). El resto fue pura química con SJ. Nos conocemos desde hace mucho”, afirmó Noth, que recordó en qué momento sintió que había ganado la confianza de su compañera de reparto, allá por finales de la década del 90.

“Nos conocimos cuando hicimos el piloto, pero nos hicimos amigos gracias a la música de Stephen Sondheim. Yo no soy un actor de teatro musical, en mis sueños me encantaría, pero he oído ‘Sweeney Todd’ un millón de veces. SJ es una estudiosa del teatro musical y cuando yo me puse a cantar los temas de ‘Sweeney Todd’, se me unió de inmediato. Y ese fue el inicio, como dirían en ‘Casablanca’, de una ella amistad”, concluyó el actor.

