Cada vez más cerca del final de temporada. El séptimo episodio de “House of the Dragon” se estrena este domingo 2 de octubre con una gran expectativa por parte de los fans. La precuela de “Game of Thrones” ha logrado que los fans sientan la misma emoción que con la serie original. Con forme avanza la historia y se conoce más a los personajes, la ficción se vuelve más interesante.

¡Atención spoilers!

Antes de pasar al séptimo episodio, hacemos un repaso por lo que pasó en el sexto:

El sexto episodio de “House of the Dragon”, titulado “The Princess and the Queen” (“La princesa y la reina”), empezó con Rhaenyra Targaryen dando a luz a su tercer hijo. Como se recuerda, en el anterior capítulo, habíamos sido testigos de la boda de la hija del rey Viserys I con Laenor Velaryon, heredero de la ‘serpiente marina’.

Sin embargo, la joven pareja, había llegado a un acuerdo previo: se casaban para cumplir con su deber, pero cada uno podría tener la vida amorosa que quisiera en privado. Es así que empiezan a despertar sospechas sobre la paternidad de los hijos de la princesa.

Cuando nace el bebé, que Laenor decide llamar Joffrey, como Joffrey Lonmouth, su asesinado examante, la reina Alicent pide que traigan de inmediato a la criatura para ver sus facciones. Luego, en privado, le dice al rey Viserys que es una deshonra que los hijos de la princesa no se parezcan al joven Velaryon y se hablan de las especulaciones en el reino sobre la relación de Rhaenyra con Harwin Strong.

Rhaenyra Targaryen, Laenor Velaryon, Harwin Strong, Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon y Joffrey Velaryon en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Hora para ver en el straming

Como cada capítulo de “House of the Dragon” se estrena los domingos por la noche por en streaming a través de HBO Max.

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10:00 p.m.

España: 03:00 a.m.

Mira el tráiler del séptimo capítulo:

Séptimo episodio

El tráiler del próximo episodio, titulado “Driftmark”, comienza con lo que parece ser el ataúd flotante de Laena Velaryon. Se oye una voz en off diciendo: “¿Qué es esta breve vida mortal, sino la búsqueda del legado?”. Luego vemos a la familia Velaryon y Targaryen siendo testigos del adiós de la joven Lady.

Otras tomas del tráiler nos muestran a Baela (Shani Smethurst) anunciando que Vhagar ha sido robado. También vemos una pelea en la que uno de los hijos de cabello moreno de Rhaenyra es empujado al suelo ante la preocupación de las hijas de Daemon Targaryen.