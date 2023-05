Una crítica a las series más populares es que no saben cuándo decir adiós. Pasó con “The Walking Dead”, pero no ocurrirá con “Succession”, que finaliza sorpresivamente con su cuarta temporada, cuyo primer episodio ya está disponible en la plataforma HBO Max. El adjetivo no es gratuito: una actriz reveló que no hubo confirmación del final hasta enero de este año, cuando sus colegas se reunieron para leer el último guion.

Quién tampoco tenía claro cuándo terminar la serie, aunque sí una corazonada, fue el creador de la historia, Jesse Armstrong. Cuando empezó a escribir los capítulos, le preguntó a su equipo de guionistas si, esta vez de verdad, podían decirle adiós al mundo de traiciones familiares y alianzas corporativas. A pesar de que los guiones apuntaran en esa dirección, no hubo seguridad para anunciarlo hasta poner el punto final al décimo episodio de la temporada.

Como un buen inversionista Armstrong fue a lo seguro, presentó sus intenciones y no jugó a la intriga. En un mundo donde el final de una serie exitosa se anuncia incluso con años de anticipación (“Stranger Things” de Netflix), la decisión de HBO de permitir tal destino va contra la corriente: incluso con la serie que más se ufane de hacer todo “creativamente”, es el dinero a generar el que manda al final del día. Hay valor en salirse con la suya.

Padre versus hijos

El que también hace lo que quiere es Logan Roy (Brian Cox), patriarca de esta familia ficticia y jefe de la corporación de medios Waystar Royco, hombre severo y hasta cierto punto impredecible. Saber quién lo sucederá como como la cabeza de la compañía es lo que motivó la serie en primer lugar, donde sus cuatro hijos han estado en pugna en momentos distintos de la historia, pero donde ninguno, a estas alturas, se perfila como el reemplazo definitivo.

Ni siquiera la mesurada Shiv Roy (Sarah Snook) está asegurada como próxima cabeza de la compañía. De hecho, la actriz que la interpreta fue la sorprendida por el final de la serie, algo no del todo distinto a lo que le ocurrió a su personaje en el final de la tercera temporada, donde personas muy cercanas la traicionaron.

Matthew Macfadyen y Sarah Snook en "Succession 4". / HBO Max

¿Y los otros candidatos? A Roman Roy (Kieran Culkin) su padre también le puso la cruz, pero el tráiler da a entender que podrían acercarse de nuevo; con el adicto a las drogas y bala perdida Kendall Roy (Jeremy Strong) podría ocurrir cualquier cosa; mientras que el hijo mayor Connor Roy (Alan Ruck), cuya vida no parece tener rumbo definido, siempre podría dar la sorpresa. Cualquiera de ellos podría heredar la empresa familiar, o tal vez no. Puede que los que rían último sean el ingenuo Greg Hirsch (Nicholas Braun), el oportunista Tom Wambsgans (Matthew Macfayden) o el frío Lukas Matsson (Alexander Skarsgard). Ni siquiera “Juego de tronos” fue tan impredecible.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de “Succession”?

La temporada final de “Succession” estará compuesta por 10 capítulos. El primer episodio se estrenó el 26 de marzo. El último episodio estará en streaming desde el 29 de mayo. Esta es la guía de estrenos:

Número de episodio Título Fecha de estreno Capítulo 4x01 The Munsters 26 de marzo Capítulo 4x02 Rehearsal 3 de abril Capítulo 4x03 Connor’s Wedding 10 de abril Capítulo 4x04 Honeymoon States 17 de abril Capítulo 4x05 Kill List 24 de abril Capítulo 4x06 Living+ 1 de mayo Capítulo 4x07 Tailgate Party 8 de mayo Capítulo 4x08 America Decides 15 de mayo Capítulo 4x09 Church and State 22 de mayo Capítulo 4x10 With Open Eyes 29 de mayo