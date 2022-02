Conforme a los criterios de Saber más

Netflix anunció una lista de más de 70 producciones que estrenará la empresa de la gran N a lo largo del 2022. Con el lema “Año nuevo, películas nuevas, cada semana”, nos da a entender que semanalmente tendremos una película nueva en la plataforma de streaming.

Es así como, según el desglose de estrenos, encontraremos géneros para todos los gustos, desde acción y aventura, comedia, drama, thriller, terror, romance, anime y también contenido para toda la familia.

Entre los estrenos destacados se encuentra la nueva película protagonizada por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo y Jennifer Garner llamada “El proyecto Adam”, dirigida por Shawn Levy, responsable de títulos como “Una noche en el museo”, “Más barato por docena” y el videoclip-cortometraje dramático de Taylor Swift “All too well”, “Pinocho” de Guillermo del Toro y la secuela de aplaudida “Knives Out”.

ACCIÓN + AVENTURA + SCI-FI

El proyecto Adam Disponible en Netflix el 11 de marzo Un piloto que viaja en el tiempo hace equipo con su versión más joven y su difunto padre para reconciliarse con su pasado y salvar el futuro. CAST: Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, with Catherine Keener and Zoe Saldaña

Athena ESTRENO Horas después de la trágica muerte de su hermano menor en circunstancias inexplicables, la vida de tres hermanos se ve sumida en el caos. - Cast: Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Ouassini Embarek, Alexis Manenti

Carter ESTRENO El agente Carter, que sufre pérdida de memoria, se ve envuelto en una misión explosiva llena de misterios inexplicables. Orquestado por el renombrado director de cine de acción Jung Byung-gil y el aclamado actor Joo Won, Carter presenta una experiencia llena de acción. - Cast: Joo Won





Day Shift ESTRENO Jamie Foxx interpreta a un padre trabajador que solo quiere darle una buena vida a su ingeniosa hija, pero su mundano trabajo de limpieza de piscinas en el Valle de San Fernando es una fachada para su verdadera fuente de ingresos, cazando y matando vampiros como parte de una Unión internacional de cazadores de vampiros. - Cast: Jamie Foxx, Dave Franco, Karla Souza, Meagan Good, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, Snoop Dogg, Steve Howey, Scott Adkins, Zion Broadnax

Enola Holmes 2 ESTRENO Convertida en un una detective a sueldo como su infame hermano, Enola Holmes asume su primer caso oficial para encontrar a una niña desaparecida, mientras las chispas de una conspiración peligrosa encienden un misterio que requiere la ayuda de amigos, y del propio Sherlock, para desentraña. - Cast: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney, Serrana Su-Ling Bliss

El Hombre Gris ESTRENO Cuando el mercenario más hábil de la CIA, cuya verdadera identidad nadie conoce, descubre por accidente oscuros secretos de la agencia, un antiguo colega psicópata ofrece una recompensa por su cabeza, lo que desencadena una cacería mundial por parte de asesinos internacionales. - Cast: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor, Scott Haze

Interceptor ESTRENO Cuando se lanzan dieciséis misiles nucleares contra EE. UU. y un violento ataque coordinado amenaza simultáneamente su estación remota de interceptores de misiles, una teniente del ejército debe utilizar sus años de entrenamiento táctico y experiencia militar para salvar a la humanidad tal como la conocemos

The Mother ESTRENO Una asesina mortal sale de su escondite para proteger a la hija a la que entregó años antes, mientras huía de hombres peligrosos - Cast: Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal, Paul Raci, Lucy Paez

The Mothership ESTRENO Una aventura de ciencia ficción que sigue a Sara Morse (Halle Berry) un año después de que su esposo (Omari Hardwick) desapareciera misteriosamente de su granja rural. Cuando descubre un extraño objeto extraterrestre debajo de su casa, Sara y sus hijos (Jaiden J. Smith, Quinn McPherson) se embarcan en una carrera para encontrar a su esposo, padre y, lo más importante, la verdad - Cast: Halle Berry, Omari Hardwick, Jaiden J. Smith, Quinn McPherson, Paul Guilfoyle, Sydney Lemmon, Molly Parker, John Ortiz

Spiderhead ESTRENO En un futuro cercano, dos jóvenes convictos lidian con su pasado en una instalación dirigida por un brillante visionario que experimenta con los reclusos con drogas que alteran las emociones.

Basado en el artículo de The New Yorker, Escape From Spiderhead de George Saunders. - Cast: Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett

They Cloned Tyrone ESTRENO Una serie de eventos espeluznantes empuja a un trío medio extraño (Boyega, Foxx y Parris) a unirse tras encontrar una pista sobre una conspiración gubernamental infame. - Cast: John Boyega, Jamie Foxx, Teyonah Parris

COMEDIA

Bigbug ESTRENO En 2045, la inteligencia artificial está en todas partes. Tanto así, que la humanidad confía en ella para satisfacer sus necesidades y deseos, incluso los más secretos y malvados... Disponible en Netflix el 11 de febrero Cast: Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, Stéphane de Groodt, Claude Perron, Youssef Hajdi

La burbuja ESTRENO Comedia sobre un grupo de actores y actrices atrapados dentro de una burbuja pandémica en un hotel que intenta completar una secuela de una película de acción de la franquicia sobre dinosaurios voladores. - Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Pedro Pascal, Peter Serafinowicz, Vir Das

Knives Out 2 ESTRENO En la continuación de Knives Out, de Rian Johnson, el detective Benoit Blanc viaja a Grecia para despejar las capas de un misterio que involucra a un nuevo elenco de coloridos sospechosos. - Cast: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick, Madelyn Cline

Me Time ESTRENO Cuando un padre que se queda en casa se encuentra con algo de “tiempo para sí mismo” por primera vez en años mientras su esposa e hijos están fuera, se reencuentra con su ex mejor amigo para un fin de semana salvaje que casi cambia su vida. - Cast: Kevin Hart, Mark Wahlberg, Regina Hall, Jimmy O. Yang, Luis Gerardo Méndez

Metal Lords ESTRENO Dos niños comienzan una banda de metal en una escuela secundaria donde exactamente a dos niños les gusta el metal. No pueden encontrar un bajista, pero hay una chica que toca el violonchelo. Necesitan trabajar juntos si quieren ganar la Batalla de las Bandas. - Cast: Jaeden Martell, Adrian Greensmith, Isis Hainsworth

Senior Year ESTRENO Después de ser porrista, caer de la pirámide y estar en coma por 20 años, despierta la protagonista como una mujer de 37 años, lista para regresar a la secundaria, recuperar su estatus y nombrarse reina del baile. Disponible en Netflix el 13 de mayo Cast: Rebel Wilson, Alicia Silverstone, Justin Hartley, Angourie Rice

The Takedown ESTRENO Ousmane Diakité (Omar Sy) y François Monge (Laurent Lafitte) son dos policías con estilos, antecedentes y carreras muy diferentes. Hace muchos años trabajaron juntos pero la vida los separó. El dúo se reúne una vez más para una nueva investigación que los lleva hasta los Alpes franceses. Lo que parecía ser un simple negocio de drogas se convierte en un caso criminal de gran escala lleno de peligro y comedia inesperada. - Cast: Omar Sy, Laurent Lafitte, Izïa Higelin

El regreso a casa de Madea ESTRENO Madea se prepara para recibir a su familia, que viene a celebrar la graduación universitaria de su bisnieto, pero algunos secretos amenazan el dichoso regreso a casa. Disponible en Netflix el 25 de febrero Cast: Tyler Perry, Cassi Davis Patton, David Mann, Tamela Mann, Gabrielle Dennis, Brendan O’Carroll

You People ESTRENO Una nueva pareja y sus familias se encuentran examinando el amor moderno y la dinámica familiar en medio de culturas que chocan, expectativas sociales y diferencias generacionales en esta comedia de Kenya Barris. - Cast: Jonah Hill, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus

DRAMA

A Jazzman’s Blues ESTRENO Escrita, dirigida y producida por Tyler Perry, A Jazzman’s Blues revela cuarenta años de secretos y mentiras en una historia de amor prohibido y drama familiar con la banda sonora de blues juke joint en el sur profundo. - Cast: Joshua Boone, Solea Pfeiffer, Amirah Vann, Austin Scott, Ryan Eggold

Dos contra el hielo ESTRENO En 1909, la Expedición Arctic, de Dinamarca, liderada por el capitán Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster‑Waldau) buscaba refutar el reclamo de EE. UU. sobre el territorio noreste de Groenlandia. El reclamo se basaba en la suposición de que la isla estaba dividida en dos partes de tierra diferentes. Dejando a su tripulación atrás en el barco, Mikkelsen se aventuró a cruzar el hielo junto con uno de los tripulantes menos experimentados, Iver Iversen (Joe Cole)... Disponible en Netflix el 2 de marzo Cast: Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole

All Quiet on the Western Front ESTRENO La aterradora experiencia y angustia de un soldado alemán en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Basada en la exitosa novela «Sin novedad en el frente», de Erich Maria Remarque. - Cast: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic

Rubia ESTRENO Basada en una novela de la lista de libros más vendidos de la cinco veces finalista del Premio Pulitzer Joyce Carol Oates, Blonde es la historia audazmente reinventada del símbolo sexual más famoso del mundo, Marilyn Monroe. La película es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contado a través de la lente moderna de la cultura de las celebridades - Cast: Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Caspar Phillipson, Evan Williams

The Good Nurse ESTRENO Sospechando que su colega es responsable de una serie de misteriosas muertes de pacientes, una enfermera arriesga su propia vida para descubrir la verdad en este apasionante thriller basado en hechos reales. - Cast: Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich, Kim Dickens

Garra ESTRENO Después de descubrir a un jugador único en la vida con un pasado difícil en el extranjero, un desafortunado ojeador de baloncesto (Adam Sandler) se encarga de traer el fenómeno a los Estados Unidos sin la aprobación de su equipo. Contra todo pronóstico, tienen una oportunidad final para demostrar que tienen lo necesario para triunfar en la NBA - Cast: Adam Sandler, Queen Latifah, Robert Duvall, Ben Foster

Luckiest Girl Alive ESTRENO Luckiest Girl Alive se centra en Ani FaNelli, una neoyorquina con labia que parece tenerlo todo: un puesto codiciado en una increíble revista, un guardarropa increíble y una boda de ensueño en Nantucket en el horizonte. Pero cuando el director de un documental policiaco la invita a contar su versión del impactante incidente que tuvo lugar cuando era adolescente en la prestigiosa escuela Brentley, Ani se ve obligada a enfrentarse a una oscura verdad que amenaza con desbaratar su meticulosamente diseñada vida. - Cast: Mila Kunis, Finn Wittrock, Chiara Aurelia

El arma del engaño ESTRENO La extraordinaria historia de dos oficiales de inteligencia que cambiaron el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, salvaron decenas de miles de vidas y pusieron fin al poder opresor de Hitler en Europa gracias al uso de las habilidades menos pensadas de los agentes secretos: un hombre muerto. Disponible en Netflix el 29 de abril Cast: Colin Firth, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen

The Pale Blue Eye ESTRENO The Pale Blue Eye es un proyecto que Scott Cooper ha querido dirigir durante más de una década. La película es un thriller gótico que gira en torno a una serie de asesinatos ficticios que tuvieron lugar en 1830 en la Academia Militar de los Estados Unidos, West Point, y rodea a un joven cadete que el mundo conocería como Edgar Allan Poe, interpretado por Harry Melling... - Cast: Scott Cooper, Tyler Thompson, John Lesher, Christian Bale

Rustin ESTRENO Rustin cuenta la historia de Bayard Rustin, carismático activista de los derechos humanos gay que superó una avalancha de obstáculos y alteró el curso de la historia estadounidense al organizar la Marcha de 1963 en Washington. - Cast: Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman

Spaceman ESTRENO Cuando un astronauta enviado al borde de la galaxia para recolectar un misterioso polvo antiguo, descubre que su vida terrenal se cae a pedazos, recurre a la única voz que puede ayudarlo a intentar reconstruirla. Da la casualidad de que pertenece a una criatura del principio de los tiempos que acecha en las sombras de su nave. - Cast: Channing Tatum, Reid Carolin

The Swimmers ESTRENO The Swimmers cuenta la historia real del viaje milagroso de las hermanas nadadoras Yusra y Sarah Mardini como refugiadas de Siria, devastado por la guerra, hasta los Juegos Olímpicos de Río 2016. - Cast: Manal Issa, Nathalie Issa, Ahmed Malek

White Noise ESTRENO A la vez hilarante y aterrador, lírico y absurdo, ordinario y apocalíptico, White Noise dramatiza los intentos de una familia estadounidense contemporánea de lidiar con los conflictos mundanos de la vida cotidiana mientras lucha con los misterios universales del amor, la muerte y la posibilidad de la felicidad en un mundo incierto. - Cast: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle

The Wonder ESTRENO En 1862, en la región de las Midlands, Irlanda, una niña deja de comer, pero, de milagro, continúa viva y bien. La enfermera inglesa Lib Wright viaja a un pequeño pueblo para observar a Anna O’Donnell, de once años... - Cast: Florence Pugh, Tom Burke, Niamh Algar,

The Wonder

THRILLER + TERROR

Cangrejo Negro ESTRENO Este thriller de acción sueco ambientado en un mundo postapocalíptico sigue a seis soldados que deben cumplir una misión encubierta: transportar un misterioso paquete a través de un gélido archipiélago sin saber qué peligros les aguardan ni en quién confiar. Disponible en Netflix el 18 de marzo Cast: Noomi Rapace, Jakob Oftebro, Erik Enge, Dar Salim

Black Crab. (L to R) Erik Enge as Granvik, Noomi Rapace as Caroline Edh, Dar Salim as Malik in Black Crab. Cr. Johan Bergmark/Netflix © 2022 Netflix, Inc.





Elige o muere ESTRENO Después de iniciar un juego de terror de supervivencia perdido de los años 80, una joven programadora desata una maldición oculta que destroza la realidad y la obliga a tomar decisiones aterradoras y enfrentar consecuencias mortales Llega a Netflix el 15 de abril Cast: Asa Butterfield, Iola Evans, Eddie Marsan





End of the Road ESTRENO Después de perder su trabajo, Brenda, que acaba de enviudar, lleva a su familia al otro lado del país para comenzar una nueva vida. En el desierto de Nuevo México, sin ayuda, deben aprender a defenderse cuando se convierten en el objetivo de un misterioso asesino. - Cast: Queen Latifah, Chris ‘Ludacris’ Bridges

The Inheritance ESTRENO En la víspera de su cumpleaños número 75, el multimillonario Charles Abernathy invita a sus cuatro hijos separados a volver a casa por temor a que esta noche alguien, o algo, venga a matarlo. Para asegurarse de que su familia ayude a protegerlo de lo que se avecina, Abernathy pone cada una de sus herencias en juego: no obtendrán nada si lo encuentran muerto al amanecer. - Cast: Briana Middleton, Bob Gunton, Austin Stowell

Monkey Man ESTRENO Un héroe inesperado emerge de la prisión para enfrentarse a un mundo enredado en la codicia corporativa y la erosión de los valores espirituales, en busca de venganza de aquellos que le quitaron todo hace muchos años. - Cast: Dev Patel, Sharlto Copley

Mr. Harrigan’s Phone ESTRENO Mr. Harrigan’s phone es parte de la última colección de novelas “If It Bleeds” de Stephen King, sobre un niño que vive en un pequeño pueblo y se hace amigo de un multimillonario mayor y solitario. Los dos forman un vínculo a través de libros y un iPhone, pero cuando el hombre fallece, el niño descubre que no todo lo muerto se ha ido y se encuentra capaz de comunicarse con su amigo desde la tumba a través del iPhone que fue enterrado con él. - Cast: : Donald Sutherland, Jaeden Martell, Joe Tippett

La masacre de Texas ESTRENO Tras casi 50 años oculto, Leatherface regresa para aterrorizar a unos jóvenes amigos idealistas quienes, por un desafortunado accidente, perturban su mundo protegido con meticulosidad en un remoto pueblo de Texas. Disponible en Netflix el 18 de febrero Cast: Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham

Fin de semana en Croacia ESTRENO Una escapada de fin de semana a Croacia sale mal cuando una mujer es acusada de matar a su mejor amiga y sus esfuerzos por llegar a la verdad descubren un doloroso secreto. Disponible en Netflix el 3 de marzo Cast: Leighton Meester, Christina Wolfe, Ziad Bakri, Luke Norris

Frutos del viento ESTRENO Un thriller hitchcockiano que sigue a una pareja adinerada que llega a su casa de vacaciones y descubre que la están robando. Disponible en Netflix el 18 de marzo Cast: Jason Segel, Lily Collins, Jesse Plemons

OTRAS PELÍCULAS





PARA TODA LA FAMILIA 13: The Musical Boo! Ivy & Bean Matilda El rescate de Ruby The School for Good and Evil Slumberland A mi altura 2 We Have A Ghost

Rescued by Ruby. Grant Gustin as Daniel O’Neil in Rescued by Ruby. Cr. Ricardo Hubbs/Netflix © 2021





ANIMADO + ANIME Apolo 10 1/2: Una infancia espacial Bubble (Anime) Hogar a la deriva (Anime) Pinocho de Guillermo del Toro My Father’s Dragon The Sea Beast The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 1) (Anime) Wendell & Wild

PINOCCHIO (Pictured) GUILLERMO DEL TORO. Cr. mandraketheblack.de/NETFLIX © 2020

ROMANCE Déjate llevar ¿Qué culpa tiene el karma? Lady Chatterley’s Lover Love in the Villa El diario de Noel A Perfect Pairing Persuasion Purple Hearts Tratamiento real Untitled Holiday Rom-Com









