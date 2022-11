Antes de que los viajes en el tiempo y el espacio se convirtieran en aliados de la ficción de aventuras, las grandes hazañas (e infamias) humanas se ambientaron en el mar. “La isla del tesoro”, la saga de Sandokán e incluso la melancólica “Moby Dick” tenían en común eso que es profundo, misterioso y peligroso. “1899″ de Netflix quiere recuperar esa sensación de descubrimiento, pero en forma de thriller.

Creada por Baran Bo Odar & Jantje Friese, la pareja de esposos y guionistas detrás del mega éxito “Dark”, “1899″ se ambienta a fines del siglo XIX, donde un variopinto grupo de pasajeros a bordo del barco Cerberus parte hacia Nueva York a buscar una nueva vida. O, mejor dicho, huir de su pasado. En el camino la embarcación encuentra al Prometheus, barco que lleva perdido por meses y en cuyo interior encuentran a un niño que se aferra a una pequeña pirámide negra.

Pasajeros de múltiples orígenes, alucinaciones que bien podrían ser recuerdos, y la sensación de no saber qué ocurre abundan en cada episodio. Por momentos la serie recuerda más a “Lost”, pero sin extender la trama innecesariamente.

Consultada si crear esta serie fue más sencillo que “Dark”, caracterizada por su estructura compleja, la guionista Jantje Friese compró el hacer una serie con dar a luz a un bebé, pues “olvidas cuán fuerte era el dolor una vez que acaba el parto”. “Fueron problemas muy diferentes que ocurrieron en el proceso. Creo que uno de los grandes cambios de ‘1899′ que no tuvimos en ‘Dark’ fue el aspecto de los múltiples lenguajes. Realmente intentamos ser fieles (a los idiomas), nos ponía nerviosos. Teníamos escritores de esos países, pero también traductores, asistentes de lenguaje. Eso fue muy difícil. Estructuralmente, encontrar nuestro camino en la narrativa, fue algo parecido (a Dark)”, sostuvo.

Si hay interés en “1899″, es por la expectativa creada por “Dark”, si es que los creadores pueden ofrecer otro fenómeno de culto. ¿Tenían en mente eso los showrunners al desarrollar su nueva serie? “No, no tenemos eso en mente. Tal vez por un par de días, semanas u horas. Pero siempre nuestro enfoque es hacer algo que nosotros amaríamos ver y creo que eso ayuda, mantenerse fiel a sí mismo, en lugar de querer complacer a todos”.

Por su parte Andreas Pietschmann, que interpreta al capitán Eyk Larsen, habló sobre volver a trabajar con Odar y Friese, que lo eligieron para interpretar a la versión futura del protagonista de “Dark”, Jonas. “Ellos son gente genial. Privadamente, son divertidos e interesantes. Por otro lado, son grandes creadores. Tienen ideas muy hermosas, son muy pacientes y me guían y empujan a extremos. Me han ayudado mucho”. ¿Se replicará la ola? La serie ya está disponible en streaming, el tiempo confirmará o no los pronósticos.

"1899" Más detalles Los 8 episodios de “1899″ llegan a Netflix el jueves 17 de noviembre. La serie también cuenta con la participación del actor español Miguel Bernardeau, quien se dio a conocer por su trabajo en “Élite”.

Saltar Intro | Tráiler de "1899". (Fuente: Netflix)