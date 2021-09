Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Esta entrevista se publicó el 12 de abril de 2021 y se actualizó tras el lanzamiento del tráiler de la temporada final de "Luis Miguel, la serie".

Netflix anunció la fecha de estreno de la tercera y última temporada de “Luis Miguel: la serie” y lanzó un primer teaser con algunas de las escenas que veremos a partir del próximo 28 de octubre. Entre las novedades que nos muestra este adelanto, está la confirmación del personaje de Mariah Carey y días antes, en un post compartido por Diego Boneta, se habló de la presencia de “Karla”, papel interpretado por la mexicana Alejandra Ambrosi y quién, según algunos medios, sería nada menos que Aracely Arámbula.

Y es a raíz de esta polémica posible intervención de la ex pareja de Luis Miguel que traemos a colación esta entrevista ofrecida a Saltar Intro en abril de este año, en la que discutimos con los autores de la biografía 2021 del ‘Sol’ sobre la relación entre la actriz mexicana y el intérprete de “Hasta que me olvides”.

LA ENTREVISTA

Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro nos hablan de Luis Miguel y su familia frustrada con Aracely Arámbula. (Fuente: Saltar Intro)

Son varias las entrevistas que ofreció Luis Miguel en la década del 90 en las que aseguraba que le gustaría consolidar una familia y ser un padre muy diferente al que fue para él Luisito Rey, pero, hasta la fecha, ese sueño parece estar lejos de concretarse. A fines de los ochenta, se convirtió en padre de una niña que, recién reconoció, cuando esta cumplió la mayoría de edad (Michelle Salas), y en 2009 se separó de la actriz Aracely Arámbula, con la que tuvo dos hijos de los que actualmente también se ha distanciado. Para los periodistas Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, autores de “Oro de rey”, reciente biografía sobre el artista, son varios los factores que llevaron al quiebre de esta pareja.

En el libro que salió a la venta el 20 de abril, los periodistas volvieron a apuntar a un condicionamiento que le hizo el cantante a la actriz para establecer una familia: que ella dejara su vida laboral y se dedicara a cuidar a sus hijos . La relación de Julio Iglesias con Miranda Rijnsburger, modelo que dejó su carrera para establecer un hogar con el español, era un ejemplo que recurrentemente venía a la mente de ‘Micky’.

Los periodistas explican que, en el peor momento de la crisis de la pareja, que se produjo precisamente porque Aracely Arámbula empezó a incumplir ese acuerdo y anunció que retornaría a la televisión, el artista pidió el consejo de su amigo, el actor Andrés García, quien le sugirió que le proponga una cláusula a la protagonista de “La Doña”: una manutención de 50 mil dólares estén o no casados por el cuidado de cada hijo que tengan en conjunto.

Pero ella no accedió y el matrimonio llegó a su fin en el 2009.

Aracely Arámbula. (Foto: Getty Images)

“¿Por qué fracasó la relación? En el libro damos algunos datos de por qué fracasó. Como suele suceder, hay parte de culpa de ambos lados (...) Nadie inicia una relación pensando que va a fracasar. Se inicia una relación con fe de llevarla a buen puerto. En este caso concreto, Luis Miguel tenía mucha ilusión de poder establecer un hogar en el término convencional que todos conocemos . De hecho, en la parte inicial de la relación, viven una etapa muy bonita, como la propia Aracely lo ha manifestado y en alguna ocasión, como también ha dicho, le gustaría contarlo”, explica Javier León Herrera, autor de “Luis, mi rey”, el libro en el que se basa el guion de la serie autorizada por Luis Miguel.

“Luis Miguel estaba muy entusiasmado con Aracely. A mí me consta. Yo he visto varios videos de la celebración del primer año de su hijo Miguel, le hizo una gran fiesta en su casa de Acapulco, invitó a la familia de Aracely, había buena relación”, añade Juan Manuel Navarro, quien colaboró con Herrera en la reedición de su libro, titulada “Luis Miguel, la historia”.

El fin de una ilusión

Los escritores, que en el libro han preferido no entrar en detalles sobre el actual acuerdo en torno a los hijos de la pareja, consideran que es importante leer las acciones de Luis Miguel en el contexto de la familia rota en la que él creció. También consideran que el capítulo con Aracely Arámbula es importante para entender los años siguientes en la vida del cantante, que, tras esta ruptura, entra a lo que ellos califican como el “trienio horribilis”, tres años en los que tanto su vida personal como su carrera se vienen abajo.

¿Se convirtió Luis Miguel en una especie de Luisito Rey para sus propios hijos? “Tajantemente, no”, dice León Herrera. “Te digo que no porque si te dijera que sí se me va a malinterpretar. El alma de Luis Miguel es el alma de una buena persona. Pero si sobre tu propia personalidad se empiezan a acumular una serie de circunstancias negativas, eso te suele conducir, sobre todo si no tienes a alguien a tu lado que te pueda ayudar, a cometer errores. Eso no quiere decir que seas una mala persona, sino que cometes errores que de alguna manera son difíciles de comprender ante terceros. Y hay que tener en cuenta que esta es la parte más complicada en el siglo XXI que le ha tocado vivir a Luis Miguel por muchas cosas”, añade el periodista español.

Soltero, para siempre

¿Podrá Luis Miguel algún día tener una relación estable? Navarro considera que, por la forma de ser del cantante y por su forma de vida como artista, es muy difícil que lo logre. “A lo mejor, como él dijo, nunca usará la palabra novia y menos esposa. A lo mejor va a ser un soltero empedernido”, afirma.

“Lo que sí podemos suponer es que si tú pones todas tus fuerzas e ilusiones en algo y al final no lo consigues, eso te predispone a no volverlo a intentar o hace un poco más difícil que lo consigas. Por todo esto que estamos diciendo, sabemos que consolidar una relación seria para Luis Miguel no es fácil, pero tampoco es imposible. Un deseo personal es que ojalá lo consiguiera, le daría una estabilidad y le haría mucho bien. Ojalá pueda encontrar a esa persona”, finaliza López Herrera.

EN CLAVE

A inicios de año, se reportó que Aracely Arámbula estuvo negociando con la producción de “Luis Miguel, la serie” para establecer las condiciones en las que su historia con el cantante se relataría en la ficción. Según dijo aquel entonces Guillermo Pous, el representante legal de la actriz, esta quería tener la potestad de supervisar todos los contenidos que la mencionaran ya que le preocupaba cómo una narrativa errada podría afectar a Miguel y Daniel, los hijos de 12 y 14 años que tuvo fruto de su relación con el artista. Hasta la fecha, no se ha confirmado si su personaje aparecerá en la historia. Y es ahora, con el lanzamiento del tráiler y el mencionado post de Boneta en su cuenta de Instagram, que se especula sobre si es acaso “Karla” Aracely Arámbula en la ficción.

EL DATO:

“Oro de Rey” se encuentra actualmente a la venta. En América Latina se puede ordenar a través de Amazon. En el Perú está disponible en las principales librerías, como Crisol y Librería Sur. Sus autores son Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro. Entre las revelaciones que se pueden encontrar en “Oro de Rey”, destacan: la historia del último encuentro de Luis Miguel con Marcela Basteri (que no fue en un concierto en Argentina, como se creía), la responsabilidad de Mariah Carey en el distanciamiento de Luis Miguel con Sergio, su hermano menor, y el por qué, a pesar de haber grabado un disco con la colaboración de Emilio Estefan, en inglés, finalmente desertó a perseguir el ‘crossover’ que sí hicieron artistas como Shakira y Ricky Martin.

Javier León Herrera (España) y Juan Manuel Robles (México) son los autores de "Oro de rey", libro sobre la vida del cantante Luis Miguel.

