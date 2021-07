Conforme a los criterios de Saber más

Los productores de Netflix no se equivocaron cuando escogieron a Maitreyi Ramakrishnan en un cásting de 15 mil candidatas para interpretar a Devi, la protagonista de la serie “Yo nunca”. La joven actriz nació en Mississauga, Canadá, el 28 de diciembre de 2001, fruto del matrimonio de dos refugiados en el país norteamericano provenientes de Sri Lanka.

Desde pequeña Maitreyi Ramakrishnan se interesó por la actuación y cuando tenía 15 y 16 años participó en obras de teatro de su casa de estudios, la escuela secundaria Meadowvale, pero su vida cambiaría gracias a un tuit.

Como contó la propia estrella en un especial de Netflix, su trabajo de ensueño en un principio no era el de ser actriz. Aunque sí soñaba con dedicarse a las industrias creativas, pero como una animadora, quizás en Disney-Pixar, detrás de las increíbles imágenes de alguna película al estilo “Nemo” o “Toy Story”, pero cuando llegó a la secundaria se animó a unirse al club de teatro y ser elegida como la estrella de la versión del musical “Chicago” en su colegio le cambió la perspectiva.

Todo por un tuit

Fue en ese momento que uno de sus amigos, le avisó de un tuit que Mindy Kaling había publicado buscando a una nueva estrella para la serie que estaba alistando para Netflix. ¿El principal requisito? Ser de un origen indio, como ella.

“Atención, jóvenes indias. Estoy organizando un cásting abierto para el rol protagónico en mi nuevo show en Netflix. Estoy muy entusiasmada por tener la oportunidad de hacer esto. Los papeles son deliciosos y divertidos”, escribió la reconocida actriz y productora.

ATTENTION DESI LADIES! I’m holding OPEN casting calls for leads in my new @netflix show! I’m THRILLED to have the opportunity to do this. The parts are so juicy and funny, and I’m SO excited to meet you! Full info is here! GOOD LUCK! pic.twitter.com/GGsvfa3a0c — Mindy Kaling (@mindykaling) April 12, 2019

Maitreyi Ramakrishnan respondió al llamado y grabó su audición en una biblioteca local, usando la cámara de su madre - como puedes ver en el video que compartimos debajo de este párrafo-. Luego, los productores le pidieron que presentara cuatro videos más, antes de hacer una prueba en pantalla en Los Ángeles y recibir el papel de Devi en “Yo nunca”. Ramakrishnan tenía 17 años en aquel entonces.

“Yo iba enviando los videos que me pedían, pero cuando me dijeron que tenía que ir a Los Ángeles no me lo podía creer. Realmente me sorprendió. Y mucho más cuando las mismas Mindy Kaling y Lang Fisher (guionista de la serie) me llamaron para decirme que había asido elegida. No lo pude procesar en ese momento, me quedé muda y solo dije: ‘Oh, está bien, qué locura’. Realmente, nunca me hubiera imaginado como protagonista de un show de Netflix”, declaró la joven.

La audición de Maitreyi captó la atención de los medios de comunicación, especialmente de Canadá, debido a la naturaleza del cásting y a su identidad, un factor que valoran mucho tanto la joven estrella, como su ‘hada madrina’ Mindy Kaling.

“Encontrar el talento de esta joven mujer me hace sentir muy feliz. En todo el tiempo que tengo trabajando en Hollywood, realmente nunca había conocido a alguien que sea tan naturalmente talentosa y divertida. Me da alegría que muchas personas la puedan conocer ahora en todo el mundo”, dijo Kaling sobre su joven protagonista en una entrevista con NDTV.

La representación necesaria

Al ser tami/canadiense, Maitreyi en su propia historia ha enfrentado situaciones similares a las que vive Devi en la serie. En una entrevista con la revista Now, la joven destacó que ahora haya mayor variedad de shows disponibles en TV y en streaming y que ella, a pesar de ser de una nueva generación, tampoco se sintió representada al crecer. “Mi modelo a seguir era Hermione Granger (de “Harry Potter”), explica la actriz, quien dice que por eso valora la oportunidad que tiene de ser una embajadora de la cultura de sus padres y un rostro representativo para otras y otros jóvenes que, como ella, son biculturales.

“Siempre pienso mucho en lo que diré en las entrevistas porque sé que, por ejemplo, mi prima pequeña las va a escuchar y me pongo a pensar qué me gustaría transmitirle a ella”, declaró.

Maitreyi, al igual que Devi, no siempre se sintió cómoda con su origen.

“Dev se siente como la otra en la escuela, pero incluso dentro de su propia cultura tampoco siente que pertenece y eso es algo que también me ha pasado a mí. En la escuela había chicas que eran tamil y andaban todo el tiempo juntas, y una de estas chicas un día me dijo que su madre no le dejaba tener amigos hombres y yo le conté que la mía sí y que la mayoría de mis amigos eran chicos. Y ella me dijo que eso ocurría porque mi madre no era tan Tamil como la suya, y yo la odié por eso. En ese momento me sentía decepcionada porque no sabía cuál era mi lugar en mi propia cultura”, explicó.

Aunque afirma que nunca sintió en su natal Canadá algún ataque de tipo racista, sí vivió situaciones incómodas.

“Cuando estaba en cuarto grado, una niña me preguntó de dónde era y yo le dije: ‘soy de Canadá'. Y ella insistía, me dijo: ‘No, de dónde eres tú, tus orígenes’. Yo insistí: soy de Mississauga, Canadá, nací aquí'. Ella insistió y yo me puse a llorar: ‘soy de Canadá, mi madre no me mintió, nací aquí'”, relató la actriz que ahora dice sentirse 100% orgullosa de su identidad.

“Yo siento que es muy cool ser Tamil, es algo único, es quien soy, mi cultura, amo la comida, el estilo, todo”, explicó.

La vida después de Netflix

En 2019, fue nombrada por Today Show como una de las dieciocho “Groundbreakers” del año. Se trata de una lista de chicas que estaban derribando barreras y cambiando el mundo.

En “Yo nunca”, que se estrenó en 2020, Maitreyi interpreta a Devi Vishwakumar, una adolescente indio-estadounidense que después de pasar por un año difícil solo quiere ser popular, pero el camino para llegar a ese objetivo no es sencillo. Su desempeño en la serie recibió buenas críticas, una de ellas de parte de la revista “Variety”, que calificó su trabajo como una “actuación exitosa”.

Ese mismo año, Maitreyi fue invitada a participar en la octava Canadian Screen Awards y en 2021, fue nombrada como Actriz Revelación en las personas más influyentes de Time100 Next.

Las dos temporadas de “Yo nunca” están disponibles en el catálogo de Netflix.





