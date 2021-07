Tras el estreno de la serie “Loki” en Disney Plus, los reflectores y la atención se han vuelto a posar sobre el actor británico Tom Hiddleston. A raíz de ellos han surgidos varias preguntas en la Internet, relacionadas a si el artista tiene o no pareja en la actualidad, si está casado e incluso si es padre.

De lo poco que se sabe, porque Hiddleston es bastante discreto respecto a su vida personal, es que no estaría casado pero sí en una relación bastante formal con la actriz Zawe Ashton. El protagonista de “Loki” ha salido con la artista desde hace varios años, tras haberse conocido en el rodaje de “Betrayal”.

Se asume que ambos actores no estarían casados, ya que no se han celebrado actos oficiales, ni portan aros de compromiso. Sin embargo, su relación es bastante formal, como ya se ha mencionado, ya que empezó en 2019 y se mantiene hasta la fecha.

No han dado declaraciones sobre su romance, pero sí se les ha visto repetidas veces juntos en eventos o en las fotografías que comparten en sus redes sociales. Ambos trabajan mucho “Tom y Zawe se han mantenido callados sobre su relación, pero ella ha pasado las últimas semanas con él en los Estados Unidos”, según una fuente de The Sun.

El medio británico confirmó que la pareja estaría viviendo en Atlanta. “Sus vidas suelen ser muy ocupadas, por lo que pasar tiempo juntos sin trabajar ha sido algo que ambos han aceptado. Tom se instaló en Atlanta durante la cuarentena”, añade la fuente.

La actriz británica de 36 años, además de ser parte del elenco de “Betrayal”, también ha sido reconocida por interpretar a Imani y en “Gone Too Far!” y también a Bianca en “St. Trinain’s 2: The Legend of Fritton’s Gold”, entre otras producciones.

Recientemente ha aparecido en la cuarta temporada de “El cuento de la criada”, donde encarna a Oona. Se sabe que estaría por entrar al Universo cinematográfico de Marvel, ya que le daría vida a la próxima villana que aparecerá en “Capitana Marvel 2″.

Ante el hermetismo de la pareja han surgido varios rumores, que incluyen la posibilidad de que ambos tengan un hijo juntos. Sin embargo, estos no son más que datos falsos producto de la imaginación del ‘fandom’.

VIDEO RECOMENDADO