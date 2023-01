“That ‘90s Show”, el reboot de “That 70 show” disponible en Netflix desde el 19 de enero, nos muestra la vida de los personajes de la recordada sitcom, al aire desde 1998 al 2006.

En esta nueva etapa, ambientada en 1995, Leia Forman, hija de Eric y Donna, va de visita a casa de sus abuelos a pasar el verano. Allí, se hace amiga de una nueva generación de chicos de Point Place bajo la atenta mirada de la protectora Kitty y el estricto Red.

El elenco actual de "That ‘90s Show". (Foto: Netflix)

Para quienes vieron la serie original, este reboot quizás despierte la nostalgia de ver a personajes como Eric Forman, Donna Pinciotti, Jackie Burkhart, Michael Kelso y Fez una vez más juntos y en una vida adulta, ya lejana de aquellos días en los que escuchar música disco, contarse su día a día y fumar marihuana parecía ser lo más importante.

Elenco de "That ‘70s Show" en una escena de la serie.

Como se sabe, los personajes originales aparecerán en el reboot de Netflix a modo de invitados especiales. Saltar Intro vio los primeros tres episodios y en esta nota te contamos cómo evolucionaron, hasta el momento, Eric, Donna, Jackie, Kelso y Fez desde que terminó su historia en diciembre de 1979.

Kurtwood Smith, Topher Grace, Debra Jo Rupp y Callie Haverda en una escena de That '90s Show. Foto: Netflix

Eric Forman y Donna Pinciotti

Como detallamos en nuestra nota anterior, Eric y Donna se reencuentran después de un año. Recordemos que el protagonista de la serie viajó al Africa tras ganar una beca que le facilitaría su entrada a la universidad.

Reunidos nuevamente, en la nochevieja del 31 de diciembre de 1979, la pareja se confiesa el amor que siente el uno por el otro y dan a entender que seguirán juntos.

En “That ‘90s Show”, vemos a Eric y Donna ya casados y con una hija llamada Leia, de aproximadamente 15 años. Los tres viven en Chicago y cuando están de visita en casa de Kitty y Red, con motivo de la celebración del 4 de julio, su hija les pide que la dejen pasar el verano con sus abuelos, para poder convivir mejor con sus amigos del barrio.

De otro lado, nos enteramos que Eric ha sido nombrado profesor adjunto de alguna universidad y el curso que dicta se llama “La religión de Star Wars”, el cual tiene mucho éxito entre sus alumnos.

Donna, por su parte, es una escritora reconocida, aunque no sabemos hasta el momento más detalles acerca de lo que escribe.

Eric Forman, Donna Pinciotti, Jackie Burkhart y Michael Kelso son algunos de los protagonistas de “That '70s Show” que regresan como invitados especiales a “That '90s Show” (Foto: Netflix)

Michael Kelso y Jackie Burkhart

En el primer episodio vemos también a otro viejo conocido: Michael Kelso. En esta escena, el personaje interpretado por Ashton Kutcher sorprende con su visita a Kitty y Red y les presenta a su hijo Jay Kelso.

“Tiene la cara de su papá y el cerebro de su mamá”, les dice a los queridos abuelos, el orgulloso padre.

Ashton Kutcher y Mace Coronel en una escena de "That '90s Show". Foto: Netflix

Luego de saludar a los ‘viejos’ cariñosamente, vemos a Jackie apurar a Michael en su afán de llegar a tiempo a la renovación de sus votos de casados. Hasta este momento no sabemos a qué se dedica la recordada pareja que, cabe destacar, no terminó como tal en el final de ““That 70 show”. El personaje interpretado por Mila Kunis era novia de Fez.

Ashton Kutcher y Mila Kunis en "That 90′s Show". / Netflix

Fez

El último personaje original en aparecer en “That ‘90s Show”, es Fez (Wilder Valderrama). Él ahora es dueño de una exitosa cadena de salones de belleza y mantiene una relación inestable con Sherri (Andrea Anders) madre de Nate (Maxwell Acee Donovan) y Gwen (Ashley aufderheide) amigos de Leia.

Wilmer Valderrama de regreso a "That '90s Show" como Fez, donde ya tiene su propia peluquería (Foto: Netflix)

DATO -La primera temporada de "That '90s Show" tiene 10 episodios.



