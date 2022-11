La recién estrenada quinta temporada de “The Crown” muestra varios personajes nuevos y cómo estos han impactado de forma positiva o negativa en la vida de la familia real así como en personas que pretenden formar parte de ella. En un episodio, se narra la historia de Sydney Johnson, quién trabajó con el duque de Windsor durante más de 30 años y a quién supuestamente “quiso como a un hijo”.

Durante la tercera temporada, fue la primera aparición de Sydney Johnson. El príncipe Carlos, visita por última vez a su tío el duque de Windsor. En esa escena aparece Johnson, al ser llamado por el antiguo rey Eduardo VIII. En la quinta temporada, vuelve aparecer pero ahora con un rol mucho más poderoso.

En la vida real

Según diversos historiados, Sydney Johnson empezó a trabajar para Eduardo VIII al cumplir los 16 años, según el medio estadounidense The New York Times, poco después de que el duque realizara su abdicación. Johnson se convirtió en su amo de llaves y estaba con él y su esposa Wallis Simpson todo el tiempo ayudándolos.

Johnson estuvo incluso en los últimos momentos del duque. Según el biógrafo real Andrew Morto, Johnson estuvo cuando el antiguo rey dio sus últimas palabras antes de morir. Además, en una entrevista, Johnson comentó cuáles son las últimas acciones que hizo para el duque. “Recuerdo que vinieron a embalsamarlo y elegí un traje para que se lo pusieran”, explicó a The New York Times. “Pero me dijeron que no, que no llevaría nada. ‘Se va tal y como vino’, eso me dijeron”, añadió en 1989.

Esta es una imagen del verdadero Sydney Johnson:

Sydney Johnson.

Para la revista Jet, el duque tras morir le dejó en su testamento “una propiedad inmobiliaria considerable en las Bahamas en la que pueda construir una casa”. El amor y cariño que el duque sentía por él, no era el mismo que Wallis Simpson, según afirman biografos de la familia real.

Andrew Lownie , el autor del libro “Traitor King: The Scandalous Exile of the Duke & Duchess of Windsor”, narra que tras morir el duque, su esposa tiene un intercambio de palabras con Johnson, quien le pide permiso para salir a las 5 p.m. porque no tiene quien cuide de sus hijas. La señora de la casa le dijo: ‘Si te vas a las cinco, entonces no vuelvas’. Johnson se fue y no volvió más. Según de People, la duquesa solo le dijo que se vaya dándole la espalda tras 30 años de servicio.

Sydney Johnson en la serie "The Crown".

Tal como se muestra en “The Crown”, años después Johnson trabajó para el empresario egipcio Mohamed Al-Fayed. Lo ayudó a saber cómo reconstruir la que en algún momento fue la casa de los duques en Francia.

El empresario nunca dudó en darle los créditos. “Sydney es un diccionario”, declaró al Times en 1986. “Es un hombre muy culto. Ha sacado todas estas cosas de cajas, cajas fuertes y almacenes, y conoce su historia al dedillo”.