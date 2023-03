El gran parecido entre el actor ganador del Oscar 2023 Brendan Fraser con su hijo Leland ha sorprendido a los fanáticos después de que ambos se lucieran en la alfombra roja de la ceremonia organizada por la Academia. Es por ello que los internautas han manifestado que les gustaría ver al modelo en una posible continuación de “George de la selva” (1997) de Disney.

Después del éxito que tuvo la cinta dirigida por Sam Weisman, se especuló sobre una segunda entrega para satisfacer a los seguidores de la trama. Sin embargo, Brendan Fraser no se habría unido al proyecto debido al presupuesto. “Empezaron una broma de que el estudio era muy tacaño para contratarme, lo cual no es falso”, dijo el actor a Entertainment Weekly en 2022.

Entonces, ¿por qué Leland Fraser tomaría el papel y sería un buen candidato para esta secuela? Aquí te damos cinco razones.

1. Gran parecido con su padre

Después de su paso por la gala de los Oscar 2023, los internautas destacaron que Leland Fraser (de tan solo 16 años) tiene un similar asombroso con Brendan en su época de rodaje de “George de la selva”, cuando tenía alrededor de 28 años. Aquí te dejamos las pruebas:

2. No declinaría la oportunidad

Si bien sus pasiones actualmente están enfocadas en otras áreas del arte como la música (tiene una banda llamada The Alligators) y el modelaje, Leland (hijo de Brendan Fraser y Afton Smith) no se niega a la posibilidad de interpretar un papel en la pantalla grande. “Creo que (la actuación) podría ser un proyecto divertido”, aseguró vía Instagram.

3. Admira a Brendan

Leland Fraser no ha dejado de manifestar su gran admiración por el trabajo actoral de su padre. Tras el estreno de “The Whale”, el joven de 16 años resaltó que “siendo completamente imparcial hacia mi padre, creo que (”The Whale”) es increíble. No he visto tantas actuaciones espectaculares en una misma película en mucho tiempo, Hong Chau absolutamente la rompió”. Por ende, continuar con el legado de su padre en el cine, podría ser todo un honor para él.

Brendan y Leland Fraser (Foto: AFP)

4. Existe la posibilidad de una secuela

En la misma entrevista con Entertainment Weekly, Brendan Fraser manifestó que Disney estaba dispuesto a hacer una secuela de “George de la selva” y lo contactaron. Pero, en ese momento, él estaba concentrado en otros proyectos como “The Quiet American” con Michael Caine.

5. Fue un éxito de taquilla

No sería sorpresa que Disney retome el proyecto de “George de la selva 2″, pero esta vez con Leland Fraser como protagonista porque, como recordaremos, la cinta recaudó más de 174 millones de dólares en taquilla. Debutar en el cine con una exitosa película es el sueño de cualquiera.

(Foto: Walt Disney Pictures)

