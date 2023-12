Aunque fue un año de huelgas para la industria, los estrenos no se hicieron esperar en este 2023. En ese sentido, grandes películas llegaron a las pantallas de cines peruanos.

Proyectos animados como “Super Mario Bros, la película”, continuaciones de exitosas sagas como “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, y también cintas peruanas lograron la preferencia de miles de seguidores en salas de Lima y el interior.

Liderando la tabla de lo más visto, “Transformers: El despertar de las bestias”, cinta que tuvo algunas escenas rodadas en nuestro país, llevó 3,760,064 espectadores, siendo su fecha de estreno el 6 de agosto.

En segundo lugar se ubicó la animada “Mario Bros, la película” con 3,282,771 espectadores, mientras que “Barbie”, la singular historia con Margot Robbie y Ryan Gosling llevó 2,009,723.

La película protagonizada por Keanu Reeves tuvo tanta acogida que motivó ideas para próximas continuaciones.

Solo estas tres propuestas pasaron la barrera de los dos millones de espectadores. Bajo esa línea se encuentran “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ con 1,818,360, “Rápidos y furiosos X” con 1,759,082 y “Five Nights at Freddy’s” con 1,103,586.

Luego de esta cinta llega una de las grandes propuestas de Marvel en el año, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” –puesto ocho de las diez películas que más espectadores llevaron a cines peruanos en 2023—y en el puesto nueve aparece la primera propuesta peruana: “Soltera, casada, viuda y divorciada” con 1,034,492 espectadores.

Ya bajo el top ten, y con menos de un millón de espectadores, aparecen películas como “Sound of Freedom” con 979,440 espectadores. La película tuvo como fecha de estreno en Perú el 31 de agosto.

"Spider-Man: Across The Spider-Verse" se coló en el puesto 13 con 810,707 espectadores.

En el puesto 15 y 16 se encuentran dos alternativas muy populares. La primera es “Oppenheimer” del galardonado Christopher Nolan con 771,740 espectadores. E inmediatamente después “John Wick: Chapter 4″, protagonizada por Keanu Reeves, con 722,225 espectadores.

La también peruana “Asu Mare, Los amigos”, que tuvo a Carlos Alcántara como director debutante, alcanzó el puesto 17 con 717,321 espectadores. Todo esto según el ránking brindado por UIP basado en información de Comscore.