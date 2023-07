Una escena eliminada de la película “Transformers: el despertar de las bestias” ha sido revelada al público por Steven Caple Jr., el director de la cinta, quien confesó para el portal Collider que quería ponerle un toque oscuro a la cinta, pero que en aquella toma en particular la oscuridad llegó a tal punto que obtuvo reacciones de sorpresa entre aquellos que la vieron antes del lanzamiento.

La escena fue compartida por el portal IGN en su canal oficial de YouTube y en ella se puede ver a Optimus Prime, el líder de los Autobot, en una pelea contra el guerrero Decepticon Transit, cuya voz fue puesta por el actor John DiMaggio.

La participación del artista fue eliminada, pero su trabajo de igual manera fue consignado en los créditos finales que se proyectan al final de “The Rise of the Beasts”.

Transit se presenta como un autobús urbano que tiene pegado un póster de la cinta “Beverly Hills Cop III”, ya que la historia transcurre en la década del 90.

La pelea, de acuerdo a Collider, termina con Optimus Prime matando a Transit y arrojándolo al río Hudson, donde se aprecian otros cadáveres de Decepticons asesinados por el Autobot.

“Cuando proyectamos la escena, la gente decía: ‘maldita sea, esto es un poco oscuro’. Y sí, era un poco oscuro, pero pensé que era una película que quería hacer así, pero luego comencé a darme cuenta de que era oscuro, y se sentía un poco más oscuro de lo que debía ser. Así que retrocedimos en eso”, declaró Steven Caple Jr.

¿Dónde ver la escena eliminada de “Transformers”?

La escena eliminada de “Transformers: Rise of the Beasts” se puede ver en el canal de IGN:

¿Quién es Transit en “Transformers”?

Transit es un Decepticon que se transforma en un autobús. En su modo alternativo, su transformación es un autobús británico de dos pisos.

Este Decepticon ha tenido 2 apariciones en cómics publicados por IDW.

Collider destaca que su ausencia debido a la escena eliminada hace que esta sea la primera película de “Transformers” sin ninguno de los tradicionales villanos Cybertronianos.

Cabe destacar que, John DiMaggio, el actor que le puso su voz a Transit, ya prestó su voz a otros personajes de “Transformers”: fue Leadfoot en “Dark of the Moon”, Crosshairs en “Age of Extinction” y “The Last Knight”, y Stratosphere en “Rise of the Beasts”.

“Transformers” en el Perú”

“Transformers: Rise of the Beasts” ha superado los US$400 millones de dólares en recaudación global.

En el Perú, ya es la película más vista del año con más de 3 millones de espectadores, cifra que en este país solo ha igualado “Super Mario Bros: The Movie”.

La cinta “El despertar de las bestias” filmó escenas en ciudades del Perú como Cusco y San Martín en octubre del 2022.

Actores como Anthony Ramos y Dominique Fishback llegaron al país para el rodaje.