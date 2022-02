Conforme a los criterios de Saber más

El segundo mes del año se asoma y junto con él llega una avalancha de nuevo contenido para ver en streaming. La plataforma elegida esta vez es Prime Video, la cual ha destacado la lista de títulos más fuertes que cree puedes disfrutar en los siguientes días.

Entre las producciones más atractivas destacan la quinta temporada de “The Good Doctor” y la cuarta entrega de “The Marvelous Mrs. Maisel” con la aclamada Rachel Brosnahan.

Sin más preámbulo, te detallamos a continuación, la agenda de Prime Video para febrero.

ORIGINALES Y EXCLUSIVOS DE PRIME VIDEO

Mi Selección Colombia (Ya disponible)

Serie documental narrada por Maluma que cuenta la historia de la Selección Nacional de fútbol de Colombia en su lucha para ganar la Copa América 2021 y clasificar al Mundial de Catar 2022. En sus seis episodios, se muestran imágenes nunca antes vistas de la Selección colombiana, además de entrevistas exclusivas a sus integrantes, exmiembros y familiares.

Reacher (4 de febrero)

Jack Reacher es un policía militar retirado que apenas regresa a la sociedad. Viaja por Estados Unidos sin celular y solo lo esencial. Cuando llega a un pequeño pueblo, lo arrestan por un asesinato que no cometió. Mientras intenta limpiar su nombre, Reacher se encontrará con una conspiración mortal que requerirá de su mente y puños para resolverla. Esta nueva serie original se basa en los libros del escritor británico Lee Child.

Enparejados (4 de febrero)

Los comediantes mexicanos Adrián Uribe y Consuelo Duval se juntan en este especial lleno de comedia. En este show, la pareja toca temas de lo cotidiano hasta el matrimonio, estereotipos de género y sus propias desgracias personales. Además, durante el show aparecen los personajes que por años han caracterizado: El Vítor y la Nacaranda.





Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy (4 de febrero)

Esta docuserie presenta a algunos de los comediantes y personalidades más famosos de la comunidad negra de Estados Unidos, como Regina King, Snoop Dogg, Dave Chappelle, Craig Robinson, Tichina Arnold y más. Cuenta la historia de cómo nació Phat Tuesdays: un show de comedia hecho solo por comediantes negros que cambió la historia y tuvo una influencia importante en la representación de la comunidad.

Sofia Niño de Rivera: Lo Volvería a Hacer (11 de febrero)

La comediante mexicana Sofía Niño de Rivera regresa a los teatros de New York tras 10 años de su primera aparición en la ciudad. En este nuevo stand-up Lo Volvería a Hacer, la comediante toca temas de la cultura mexicana y latina, la pandemia, y de su vida desde que comenzó en la comedia hasta su actual éxito. Esta presentación tuvo lleno total en sus dos shows en el Gramercy Theater de Nueva York, además de presentarse en otras ciudades importantes como El Paso, Denver, Chicago, Phoenix, San Francisco, Seattle, Las Vegas y Los Ángeles.





I Want You Back (11 de febrero)

Emma y Peter se acaban de quedar solteros, y no por decisión propia. Tras conocerse por casualidad, estos treintañeros se rehúsan a aceptar que sus relaciones terminaron por temor a quedarse por siempre solos. Ambos deciden unirse para recuperar a sus exparejas destruyendo sus nuevas relaciones, lo que da lugar a escenas muy graciosas e irreverentes.





With Love (11 de febrero)

Esta es la historia de los hermanos Díaz, Lily y Jorge, quienes tienen como misión encontrar amor y propósito en la vida. La serie ocurre durante diferentes días festivos como el día de los enamorados, día de muertos, o Navidad. Con solo cinco episodios, es la historia de romance perfecta para celebrar el 14 de febrero.





TQM (14 de febrero)

En esta película de suspenso, una de las psiquiatras más prestigiosas de México decide experimentar con sus tres hijos y ponerlos a prueba para determinar la herencia de cada uno, con otros tres pacientes cómplices. Sin embargo, todo se complica cuando uno de sus pacientes juega en su contra. ¿Qué tan lejos llegarán los hermanos para obtener lo que les corresponde?





The Marvelous Mrs. Maisel (18 de febrero)

Una de las series más galardonadas y aclamadas de Amazon Prime Video está de vuelta: “The Marvelous Mrs. Maisel”. En esta cuarta temporada ya es 1960 y es tiempo de cambios. Midge busca un show de comedia con total libertad creativa que le permita mejorar sus presentaciones. Sin embargo, el compromiso con su carrera y los lugares a donde la llevarán no siempre estarán en sintonía con su familia y amigos.





Most Dangerous Game (18 de febrero)

Desesperado por salvar a su esposa embarazada que sufre de una enfermedad terminal, Dodge Tynes (interpretado por Liam Hemsworth) acepta la oferta de participar en un juego letal en el que descubre que él no es el cazador, sino la presa. Este thriller de acción también cuenta con la actuación de Sarah Gadon y Christoph Waltz.





The Good Doctor (25 de febrero)

La quinta temporada de “The Good Doctor” llegará primero a Amazon Prime Video. En esta nueva temporada, el Dr. Shaun Murphy, un cirujano con autismo y síndrome del sabio, está de regreso al hospital San Jose St. Bonaventure luego de una estadía en Guatemala. Con su regreso, él y el staff se enfrentarán a unos cambios radicales en el hospital que arriesgarán no solo la integridad de los doctores, sino también su relación con Lea.

TAMBIÉN EN AMAZON PRIME





Homestay (10 de febrero)

“Homestay” es una película japonesa producida por Amazon. La historia se centra en Shiro, un estudiante que un día aparece muerto pero que negocia con un “gerente” para tomar el cuerpo prestado de otro adolescente, Makoto Kobayashi, también fallecido ese día. El gerente no obstante le pide a Shiro encontrar el motivo de la muerte de Makoto en 100 días, o si no su alma morirá para siempre. Shiro pretenderá ser Makoto, interactuando en su escuela y con sus amigos, mientras descubre el misterio.





El Gran salto (18 de febrero)

Documental dirigido por el mexicano Jorge Porras. Relata la historia de Luis Rivera, el atleta mexicano que impuso un récord en el 2013 con su salto de longitud de 8.46 metros. Luis busca inspirar a la generación de sus hermanos con su ingreso al equipo nacional para los Juego Olímpicos. Sin embargo, el proceso se complica cuando se empalma con sus estudios de doctorado y algunas lesiones que ponen en riesgo su carrera como atleta.





3:34 Terremoto En Chile (25 de febrero)

Muestra la historia de tres familias que vivieron el terremoto en Dichato, localidad costera al sur de Chile. La primera se basa en una mujer que viaja desesperadamente desde hasta Dichato en busca de sus hijos. Fernando Gómez y Roberto Farías son los protagonistas de la segunda trama, en la que un reo se escapa de la cárcel de Chillán para ver a su hija. Y la tercera historia, con Loreto Aravena y Eduardo Paxeco, narra la historia de un grupo de jóvenes de vacaciones en Dichato.





INCLUIDO EN PRIME VIDEO

La segunda temporada del podcast sobre series y películas de Amazon Prime Video trae muchas sorpresas y más contenido exclusivo. En este show semanal, Diana Su, Arturo Aguilar y Héctor Portillo discuten sobre los últimos estrenos en la plataforma de Amazon Prime Video, incluyendo contenido original como entrevistas a los protagonistas de nuestras series y películas, detrás de cámaras y más novedades.

Disponible en este link

OTROS TÍTULOS

Coda: Señales del Corazón

Hotel Transylvania Transformanía

Buscando Justicia

La Rueda del Tiempo

As We See It





