“Maradona: sueño bendito”, la serie biográfica de Amazon Prime Video que narra la historia del ídolo del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, no es la primera ficción con él como personaje, pues otras tres películas a inicios de siglo ya hablaban de la figura deportiva en una historia de la pantalla. Estas son “El camino de San Diego” (2006), “Maradona, la mano de Dios” (2007) y “El día en que Maradona conoció a Gardel” (1996).

Amazon Prime Video lanzó ayer el trailer oficial de la bioserie “Maradona: sueño bendito”, que se estrenará su primer episodio semanal el 29 de octubre en la plataforma de streaming. Es una serie se 10 episodios producida por BTF Media que se grabó en siete países y tiene como showrunner al director de “El Marginal” , Alejandro Aimetta.

Aunque ninguna de las ficciones que se relacionan con el legendario jugador fallecido en noviembre del año pasado, Diego Maradona, están en plataformas de streaming, sí es importante conocer que en algún momento existieron intentos de llevar a la figura a la pantalla cinematográfica. Dos de las películas están más vinculadas con la historia del astro deportivo, pero la última, más bien, es una colaboración de parte de ‘Maradona’ con otra estrella.

“EL CAMINO DE SAN DIEGO”

La película dirigida por el reconocido cineasta Carlos Sorin es que más estrellas de audiencia ha acumulado. Se estrenó en 2006 y cuenta la historia de un joven argentino de provincia, Tati (Ignacio Benítez), que es un fanático del Diego Maradona. Desde la provincia de Misiones hasta Buenos Aires, el humilde adolescente emprenderá un viaje para llevar un regalo a su ídolo, una escultura de madera, pues el deportista estaba internado en una clínica por haber sufrido un problema cardiaco.

“Yo era bastante chiquito y tuve que prepararme mucho para ese papel. En ese momento, yo estaba terminando la carrera de arte dramático, y la productora de Sorín pedía personas parecidas al rol (Diego Maradona), y no había nadie con mi perfil físico o mi edad. Por cosas del destino, me acerqué al casting y me sacó una fotografía nada más. A los teres meses, me llamaron”, comentó a Palo&Gol el actor Ignacio Benítez en 2020, quien reconoció también que la película fue una forma de representar el cariño por la figura deportiva argentina, algo que continúa en el corazón de las siguientes generaciones de fanáticos del fútbol.

“MARADONA, LA MANO DE DIOS”

Esta película de 2007 estuvo disponible en Amazon Prime Video, pero no más. Es la historia más cercana a una historia biográfica de Diego Maradona, pues relata la vida del exfutbolista desde su niñez hasta el primer infarto que tuvo en 1997, un episodio difícil para la estrella. El objetivo del personaje principal era recuperarse del problema de salud.

El ídolo argentino estaba en la etapa de mayor gloria en su carrera como futbolista. Fue premiado con 10 títulos, lo que impulsó su elección como “el mejor deportista del siglo” en el año 2000, según la votación impulsada por la FIFA. En medio de ese panorama, se narra “Maradona, la mano de Dios”, una película italiana dirigida por el cineasta Marco Risi. El actor que interpretó a ‘Maradona’ adulto fue Marco Leonardi, recordado por el papel del joven Salvatore en la película de culto italiano, ”Cinema Paradiso”.

“EL DÍA EN QUE MARADONA CONOCIÓ A GARDEL”

La película de 1996, más que una biografía del futbolista argentino, es un historia de la vida de Carlos Gardel, emblemático cantante de tango, compositor y actor del cine de Argentina. La Nación ha calificado la película como “bizarra”, pues empieza en la noche de la muerte del artista, quien hace un pacto de inmortalidad con una desconocida y glamurosa mujer a cambio del amor eterno del pueblo.

“Es básicamente una película documental con mucho material de archivo de Gardel y una situación ficcionada y argumental, en donde Alejandro y Diego van a hilvanar toda la situación documental con una situación narrada como un cuento, dijo el director de “El día en que Maradona conoció a Gardel”, Rodolfo Paglieri, en una entrevista de 1996.

“¿Cómo te imaginas en una película en un tributo a Gardel?”, le pregunta el periodista a Diego Armando Maradona en una entrevista de archivo. “Bueno, el día en que me dijeron que iba a estar en este proyecto, yo me pregunté qué iba a hacer. En seguida, cuando ves la figura de Carlos Gardel, ya te quieres tirar de cabeza y después preguntar qué vas a hacer. Para rendirle un homenaje justo y participar de esa fiesta para recordarlo como se merece”, respondió el exfutbolista, quien estuvo en medio del rodaje como un personaje realista que iba acompañando a la narración biográfica del cantante.

