Conforme a los criterios de Saber más

La última ola feminista, que vive el mundo, actualmente, no tiene visos de apagarse. Se siente mucho, también, en las producciones de las principales plataformas de streaming. No obstante, esta vez no voy a dedicarle este espacio a una película abiertamente feminista. “Aves del paraíso” (Amazon Prime) trata, más bien, sobre la amistad y la traición entre mujeres, sobre la competencia entre ellas, y los hilos oscuros que se mueven detrás.

A la sombra de “Suspiria” (Darío Argento, 1977), el esquema argumental básico tiene a su heroína, Kate (Diana Silvers), como una adolescente estadounidense dotada para el ballet, y que va a estudiar, a Paris, en una prestigiosa academia francesa. En la escuela, ella tiene que lidiar con la temible directora y maestra, Madame Brunelle (Jackeline Bisset), y con una compañera especial, Marine (Kristine Froseth), con la que comparte habitación.

Un punto a favor de esta producción es la mirada fuertemente femenina impuesta por la directora, Sarah Adina Smith. También es notoria la sensibilidad norteamericana y “fuera de lugar” de las protagonistas –el guion se basa en una novela de la estadounidense Diana Abu-Jaber—; sobre todo de Kate, quien luce extraviada en escenarios con mucho de la perturbadora decoración y fotografía inspiradas en la “Suspiria” de Argento.

Pero donde destaca “Aves del paraíso” es en la dirección de sus actrices, cuyos personajes se conocen a los golpes, y terminan entablando una intensa complicidad de sobrevivencia. Es cierto que las academias de ballet se han convertido, en el cine y la TV, en lugares comunes para construir templos del dolor y la crueldad. No obstante, Adina Smith logra darle espesor y matices al grupo humano en el que se internan Kate y Marine.

Con una luz en clave baja, y momentos oníricos, a veces psicodélicos, propiciados por los montajes de los bailes, el filme logra ser envolvente también gracias a la música –donde se notan las lecciones aprendidas del remake de la “Suspiria” (2018) de Guadagnino—. Kate se adentra, así, en las arenas movedizas de ese extraño palacio del ballet, y su relación con Marine se convierte en un juego psicológico peligroso.

En realidad, “Aves del paraíso” hace eco de la competencia por la sobrevivencia impuesta por la ideología neoliberal, esa que reina desde los años noventa, y que tiene, en el cine, cuentos alegóricos emblemáticos como “Los juegos del hambre” (2012) o la más reciente serie de Netflix, “El juego del calamar”. “Aves del paraíso” pone en conflicto, la posibilidad de una amistad, con la competencia brutal en la que solo una podrá ganar.

Y si el filme sale a flote, es, en primer lugar, porque coloca al espectador más allá de un simple realismo televisivo, proponiendo una inmersión atmosférica que se aferra a las representaciones de la danza. Las muy jóvenes Diana Silvers y Kristine Froseth, por otro lado, construyen retratos empáticos, llenos de vulnerabilidad, que llegan a una zona marcada por la manipulación y la desconfianza, donde cuesta saber quién es la honesta.

Los problemas del filme son notorios también, y tienen que ver con no llevar su sustrato dramático hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, es menos arriesgado que “El cisne negro” o “Suspiria”. Si bien logra desmontar la idea de la competencia “limpia”, y deja ver la trastienda de la carrera al “éxito” —llena de hilos oscuros movidos por el dinero y el sexo—, no termina de convencer con su desenlace, en el que parece que la directora deja la puerta abierta a una reconciliación completa, o a un final algo idílico que resulta, ese sí, demasiado artificial.

Ficha Técnica:

Título original: “Birds of Paradise”

Género: Drama

País y año: EEUU, 2021

Directora: Sarah Adina Smith

Actores: Diana Silvers, Kristine Froseth, Jacqueline Bisset, Caroline Goodall.

Calificación: Tres estrellas ( 3 )

VIDEO RECOMENDADO

Train to Busan 2: Peninsula: fecha de estreno de Estación Zombie 2, tráiler, sinopsis, actores, personajes y todo sobre la película de terror (Foto: Next Entertainment World) null

TAMBIÉN PUEDES LEER