Cuarto largometraje de Claudia Llosa, “Distancia de rescate” acaba de competir en el Festival de San Sebastián, y se estrenará dentro de poco por Netflix. Se trata de la adaptación de la novela del mismo nombre de la argentina Samantha Schweblin —quien, además, trabajó junto con Llosa en el guion—. La historia está ubicada, supuestamente, en un rincón de la Argentina rural, aunque esto no se haga explícito en ningún momento.

El filme, que juega con el suspenso y el horror, intercala dos tiempos: un futuro de escenas breves y ominosas, que habla de signos premonitorios en el pasado; y el tiempo pretérito en sí mismo, más luminoso, desde el que vemos la llegada de Amanda (María Valverde) y su hija Nina a una casa de campo. Mientras espera la llegada del marido, Amanda conoce a Carola (Dolores Fonzi), quien tiene un hijo llamado David.

No es de extrañar el vínculo artístico que une a la cineasta peruana con la escritora argentina. Ambas se centran en un universo primordialmente femenino, y recorren pulsiones y deseos tan humanos como sombríos, a veces casi salvajes. Ambas también comparten una fascinación con elementos mágicos, o sobrenaturales, siempre ligados a creencias, ritos y fetiches que ponen a prueba los miedos de los personajes.

Como en “Aloft: No llores, vuela” (2014) o en “La teta asustada” (2009), Llosa se centra en relaciones materno-filiales. Y lo interesante es que no los asume como inofensivos, previsibles, o confortables. Al contrario, sus películas minan de incertidumbres y angustias unos parentescos que parecieran sufrir de alguna condena ancestral o de un hechizo mítico, marcados por una fuerza imposible de domesticar.

En este caso, la cinta juega, también, como en “Aloft”, con la ambigua sensualidad de una naturaleza envolvente, y que carga, detrás de su aparente belleza, con un doblez de amenaza y monstruosidad. Eso se ejemplifica también con la figura de David, el hijo de Carola, quien según su madre se transformó en algo irreconocible para ella luego de estar al borde de la muerte, tras ser “salvado” por una curandera del lugar.

Los curanderos habitan las películas de Llosa, quizá porque entablan un diálogo o pacto de sabiduría con esa tierra salvaje que nos gobierna. Llosa también construye una caligrafía de gestos y voces interiores que ahondan en el inconsciente del ser humano, ese que nos emparenta con los animales. Por eso, aquí, es tan importante la figura de un caballo negro, que también cifra el accidente mortal que amenaza con llevarse a David.

Y si bien ese lenguaje fímico nos coloca dentro de atmósferas oníricas —siniestras— y en medio de corrientes eróticas entre Amanda y Carola, o frente a un terror intermitente ante la posibilidad de perder a los hijos —la “distancia de rescate” del título—, el problema está en que los personajes se mueven desde una condición de “apariciones”, de fantasmas súbitos, casi de “efectos de choque”, por más poéticos que estos sean.

A diferencia de sus filmes anteriores, que considero más logrados, pareciera que esta vez Llosa, si bien es fiel a su universo personal —y conserva toda la filigrana y el riesgo artístico que le conocemos— hubiera cedido ante un esquematismo mayor. La densidad de los personajes, y del drama, se ven afectados. No obstante, estos problemas no terminan por desestimar un filme que proporciona momentos preciosos. Tampoco mellan del todo a una sugerente fábula que habla del ecocidio producido por la “civilización”, tema que resuena con fuerza por la reciente pandemia que no termina de amenazarnos.

Ficha Técnica:

Título original: Distancia de rescate

Género: Drama, horror

País y año: Perú, 2021

Directora: Claudia Llosa

Actores: María Valverde, Dolores Fonzi, Guillermo Pfening, Germán Palacios.

Calificación: Dos estrellas y media ( 2 y 1/2 )

