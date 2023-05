El jueves 18 de mayo llegrá a las salas de cine de nuestro país la nueva entrega de la saga “Rápidos y Furiosos”, protagonizada por Vin Diesel. De esta manera, la película “Fast X” se suma a la larga lista de éxitos de esta franquicia que ha logrado recaudar millones de dólares en taquilla. Pero, si hay algo más interesante que los autos y la velocidad, esos son sus personajes. Es así que, dentro del famoso elenco que incluye a estrellas como Michelle Rodriguez y Tyrese Gibson, también se ubicó la actriz peruana Nathalie Kelley.

Después de su intervención en la importante saga de acción, se supo poco sobre sus siguientes papeles en la pantalla grande. ¿Qué sucedió con la actriz que parecía tener posibilidad de quedarse en Hollywood? A continuación, te contamos más detalles sobre su vida.

(Foto: Universal Pictures)

Acercamiento al arte

Nathalie Kelley nació el 3 de marzo de 1985 en Lima, Perú. Sin embargo, su estadía en nuestro país no sería prolongado. Su madre de origen peruano y su padre argentino decidieron mudarse a Sídney, Australia para terminar de forjar su familia.

“Tengo el apellido de mi padrastro, que es Kelley, y luego tengo un marcado acento australiano. De hecho, soy 100% étnicamente latina, mi mamá es de Perú, mi papá es de Argentina y mi abuela todavía habla quechua, que es el idioma de los incas. Estoy muy profundamente conectado con mi ascendencia y mi linaje”, dijo a la revista ¡Hola! en 2020.

En dicho país, la joven estudio interpretación en la North Sydney Girls High School, misma institución a la que asistieron otras actrices famosas como Nicole Kidman. Debido a que desde muy pequeña mostró un gran interés por el arte y la actuación, se unió a los cursos de verano en el Instituto Nacional de Arte Dramático (NIDA). Poco después, ingresó a la Universidad de Nueva Gales del Sur para estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Pero, eso no le duraría mucho. Regresó con todo a la interpretación al participar en el piloto de la serie “Mermaid”, un spin-off de “Embrujadas”. Aunque, su debut en el cine llegó realmente con la película de la franquicia de Universal Pictures.

Su participación en “Rápidos y Furiosos”

En el año 2006, la actriz formó parte del elenco de la película “Rápidos y Furiosos: Reto Tokio” con el personaje de la joven Neela. En esta entrega de la saga, ella daba vida al interés amoroso de Sean Boswell (Lucas Black).

“Me decían que era una mujer bastante exótica y que no era lo suficientemente latina, eso me abrumaba. Me decían: ‘me estoy perdiendo de los papeles de las chicas americanas, pero también de las latinas. ¿cuándo me darán el papel de una latina y australiana a la vez’”, dijo al medio Stylelikeu.

Aunque, el reconocimiento que consiguió con este rol no era el que ella había pensado, lo cual le ocasionó depresión. “Me deprimía hacer lo que siempre había sido un sueño mío, pero que no coincidiera con lo que yo consideraba un éxito”, recalcó a Beauticate. Alrededor de catorce años después, Kelley volvió a reunirse con el cast de la millonaria franquicia para un cameo (´flashback´) en “Rápidos y Furiosos 7″ con el mismo personaje de Neela.

(Foto: Universal Pictures)

Después de su debut en esta millonaria franquicia de Universal Pictures, Nathalie fue convocada para otros proyectos. “Loaded” (2008), “Take Me Home Tonight” (2011), “The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernández” (2012), “CSI Crime Scene Investigation” (2011) y “The Vampire Diaries” (2016). Sin embargo, el más recordado es su personaje de Cristal Carrington en la versión de The CW de “Dynasty”; pese a que solo participó durante una temporada,

“Creo que no estaba a la altura del desafío (…) No era algo en lo que tuviera experiencia. Puedo decir que, como artista, no profundicé tanto como pude. Me sentí limitada y atrapada. Al mismo tiempo, la escritura me estaba encajonando un poco. Y creo que lo mejor que sintieron que podían hacer es comenzar de nuevo”, aseguró a TV Insider al respecto.

(Foto: The CW)

¿Qué hace ahora Nathalie Kelley?

En medio de la pandemia que azotó al mundo en el año 2020, la actriz estrenó la adaptación estadounidense de una serie israelita titulada “The Baker and the Beauty” para Netflix. En esta producción, Kelley da vida a una supermodelo que intenta establecer una relación con un panadero de Miami.

“Estoy realmente agradecida de ser parte de algo que conecta a las personas con el amor. Es muy identificable. Además, es una gran victoria para Latin cultura poder tocar en un espectáculo con un elenco totalmente latino y contar la historia de una familia latina muy amorosa”, reveló a ¡Hola!

A través de sus redes sociales, Nathalie Kelley se ha mostrado como una activista por el respeto al medio ambiente y la naturaleza. En 2021, por ejemplo, acudió al festival Burning Man para manifestarse en contra la práctica de desperdiciar combustible. Además, la joven de 38 años participa de conferencias vinculadas a la conservación del océano.

Por último, es necesario recalcar que Nathalie Kelley no ha dejado de lado sus raíces peruanas y, a propósito de ello, alzó su voz por las muertes sucedidas durante los últimos meses en las marchas contra el gobierno.

“Primero, quisiera decir que no apoyo la violencia de ningún tipo y que reconozco los actos violentos y de vandalismo cometidos por una minoría (…) La mayoría que están allá afuera exigiendo son madres, abuelas, agricultores campesinos y estudiantes, el alma y la columna vertebral del Perú. Han sido víctimas del racismo y de políticas racistas que explotan sus cuerpos, sus tierras, mientras les dejan en la pobreza”, aseveró en el video que se encuentra disponible en su perfil de Instagram.

