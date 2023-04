La batalla épica entre dos de los monstruos más icónicos de la historia del cine continuará con “Godzilla x Kong: The New Empire”, la segunda entrega del MonsterVerse de Legendary Pictures. La película, que se estrenará exclusivamente en cines, ha confirmado su fecha de lanzamiento para el 14 de marzo de 2024.

El anuncio de la fecha de estreno llega después del éxito sin precedentes de su predecesora, ‘Godzilla vs. Kong’, que se estrenó en plena pandemia y aún así recaudó más de 450 millones de dólares en todo el mundo. La película también fue uno de los primeros taquillazos de la era pandémica y demostró el atractivo global de los monstruos gigantes.

Aunque aún no se sabe mucho sobre la trama de “Godzilla x Kong: The New Empire”, el primer teaser de la película ha dejado a los fans emocionados. En el breve adelanto, se muestra a un simio gigante que parece no ser King Kong, lo que ha llevado a especulaciones sobre la aparición de otro monstruo en la película.

La nueva entrega del MonsterVerse contará con la dirección de Adam Wingard y un elenco que incluye a Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown y Kyle Chandler. Con la fecha de estreno confirmada, los fans de Godzilla y Kong tendrán que esperar un poco más de un año para verlos luchar una vez más en la gran pantalla.