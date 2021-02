Conforme a los criterios de Saber más

Si hay que creerle al trailer de Godzilla vs Kong, el ansiado combate entre los dos monstruos del cine no debería terminar empatado. Aquel viejo truco de quedó “para ninguno”, sin claro ganador, es un cliché manoseado, que ya hemos visto en choques similares (Freddy vs Jason, Alien vs Depredador, Tyson vs. Jones), con matchs caracterizados por la pirotecnia inofensiva y las ganas de no enojar a los fandoms de cada oponente.

El primer avance de la nueva entrega del “MonsterVerse” da entender que la cosa será distinta. “UNO DE LOS DOS CAERÁ”, se lee en letras enormes, a toda pantalla. Se entiende que por caer no se están refiriendo a un tropezón casual. Si los productores actúan de buena fe, se espera que uno de los dos gigantes salga victorioso y que el otro muerda el polvo. Es en ese escenario deseado que se hace uno la pregunta: ¿quién está más preparado para ganar?

1. PESO Y MEDIDA OFICIAL

Analicemos con rigor a los contrincantes. En una esquina está el campeón Godzilla, apodado “el Rey de los Monstruos”, con 225 millones de años a cuestas que apenas se le notan. En la otra, está el retador, Kong, “la octava maravilla del mundo”, con apenas unos 100 años de vida que han salpicado su pelaje negro con finas líneas de gris, dándole un toque de sabiduría. Ambos pesos pesados nunca han subido a una balanza así que cualquier dato que circule por internet es pura especulación.

Veredicto: se diría lo obvio: Godzilla tiene un serio problema de sobrepeso mientras que su rival es atlético. Siendo más joven y más ágil, la balanza se inclinaría hacia el poderoso Kong.

2. CUESTIÓN DE ALTURA

Godzilla y Kong se han enfrentado solo en dos oportunidades, en 1962 y este 2021, y en ambas justas hay que decir que el mono ha recibido una ayudita de sus amigos, los guionistas. Sucede que Kong no es tan grande como el común de gente lo recuerda. Su estatura en 1933 era de solo 15 metros y en la versión de Peter Jackson del 2005 fue reducido a la mitad. Godzilla, en cambio, nació en 1954 con imponentes 53 m de altura, que se elevaron poco a poco a 118m para que los rascacielos modernos no lo opaquen.

Para enfrentarlos en 1962, la productora TOHO hizo crecer a Kong a un tamaño de 100 metros. Para el “monsterverse” de Legendary también fue necesario enchular un poco al macaco, que en Kong: La Isla de la Calavera , había crecido hasta los 30 metros. La excusa para crecerlo este 2021 a un tamaño más parejo al de Godzilla fue que el mono del 2017 era un adolescente al que le faltaba pegar su estirón final.

Veredicto: Con trampa o no, el trailer de Godzilla vs Kong muestra a los rivales bastante parejos en tamaño. Es de suponer que en ese punto están empates.

Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra. (Foto: Warner Bros.)

3. EFICACIA EN COMBATE

Godzilla gana acá por su amplia experiencia revolcándose con monstruos. Se le ha visto enfrentar a kaijus en al menos 54 ocasiones. Su récord: 42 peleas ganadas, 7 perdidas y 9 empates. No es mal promedio, si se considera que sus oponentes podían ser más grandes (King Gidorah), y que algunas de esas derrotas fueron desiguales (2 contra 1, como en Godzilla vs Mothra) o bien lo cogieron vulnerable y a punto de estallar como bomba.

El promedio de peleas de Kong es incierto, pero al menos se le ha visto batallar unas 10 veces en la pantalla. Por sus cicatrices, se entiende que ha luchado muchas más. En 1933 lo vimos pelear contra un tiranosaurio y un pterosaurio. En 1976 su rival fue una anaconda gigante y el 2005 fue, sin duda, su combate más épico, contra tres vastatosaurios.

Veredicto: en todas sus peleas, Kong ha salido airoso aunque magullado. Su promedio es perfecto pero su experiencia más corta que el lagarto radioactivo, así que el punto se lleva el último por veteranía.

En la version de King Kong dirigida por Peter Jackson, Jack Black recibe un mensaje en clave morseque traducido parodia la famosa frase de Jerry Maguire: “¡Muéstrame el mono! (Show me the monkey!”. (Buzzfeed)

4. PODERES ESPECIALES

Salvo la ocurrencia de darle propiedades eléctricas a Kong en 1964, un delirio de los japoneses, el simio no posee más que la fuerza que le confiere su masa y su mordida. Godzilla, en cambio, es un ser fantástico que desayuna proyectiles nucleares. Esto lo otorga el superpoder del aliento atómico, capaz de calcinar lo que toca. En versiones más chifladas, como en Godzilla vs Hedorah, se le vio usar su rayo para volar, como una propulsión a chorro de cohete.

Godzilla puede emitir pulsos atómicos que golpean a sus oponentes. Esto convertiría a Kong en el perdedor lógico, aunque, de acuerdo al trailer de este año, se ve al habitante de Isla Calavera blandiendo una espina de Godzilla como arma para defenderse del rayo atómico.

Veredicto: No suena una estrategia muy creíble eso de la espina así que confiaremos a que en el apartado de poderes especiales, no hay quien le haga sombra a Big G.

"Godzilla 2" desplazó a "Aladdin" y se apodera del primer lugar de la taquilla norteamericana. (Foto: Captura de video)

5. HABILIDADES CUERPO A CUERPO

Kong y Godzilla han mostrado óptimas habilidades para el cachascán, cual luchador de la WWE, al menos en las versiones más psicotrópicas de sus sagas. No obstante, poseen estilos de lucha distintos. Godzilla es lento pero fuerte y su cola es una carta de combate que no se debe subestimar. Pero es extremadamente vulnerable a los ataques por la espalda y sus brazos cortos son otro handicap.

Por comparación, Kong muestra agilidad para conectar y esquivar golpes, saltar por la cabeza del su rival y demás monerías. No duda en usar tácticas al filo del reglamento, como morder orejas de sus rivales cuando es invadido por una furia ciega. Cuando eso pasa se convirtió en un luchador fuera de sí, capaz de entrar en un modo berserk letal.

Veredicto: En el cuerpo a cuerpo, Kong tiene la ventaja por la amplitud de sus brazos, siempre que no se acerque mucho a su némesis. Nuevamente quedan empatados.

“King Kong vs. Godzilla” fue dirigida por Ishiro Honda y contó con los efectos visuales de Eiji Tsuburaya. (Foto: Estudios Tōhō)

6. EL PESO DE LA HISTORIA Y CONSIDERACIONES FINALES

Si la camiseta de los monstruos pesara, la balanza se inclinaría levemente hacia el lado de Kong en vista que ya derrotó a Godzilla en 1962. Esto hay que tomarlo con pinzas: aquella pelea ocurrió cuando del lagarto era era visto como una abominación y un símbolo de la pesadilla atómica y no un monstruo hippie, ecologista y protector de la Tierra, como después derivó. Se esperaba entonces que fuera derrotado.

La primera aparición del monstruo fue en 1954, en la película Godzilla, conocida en España como "Japón bajo el terror del monstruo". Director: Inoshiro Honda.

Hoy no está tan claro. A las debilidades de Kong habría que sumar, además, su propensión a enamorarse de mujeres humanas que, en la mayoría de las casos, sin quererlo, han resultado siendo su perdición.

Brie Larson y las otras heroínas de la saga "King Kong" [FOTOS] - 9

Por lo expuesto, Godzilla tiene la ventaja al sumar veteranía, destreza y otras habilidades fantásticas de las que Kong carece. Como el Batman de Batman v Superman, otro megacombate que quedó en tablas, el simio deberá usar su inteligencia (es un primate, al fin de cuentas) para remontar su desventaja física, así como hemos hechos sus primos mas pequeños a lo largo de la historia.//

PD: Para este análisis hemos dejado de lado teorías que auguran un inminente empate, ante la posibilidad de que los combatientes terminen por hacer un dream team final debido a la presunta aparición de un viejo enemigo de naturaleza robótica, quien sería el verdadero antagonista. Eso podría ser materia de otra nota.

VIDEO RECOMENDADO

Godzilla Vs Kong: La batalla entre Netflix y Hbo Max