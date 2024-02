A diferencia de otros premios, los People’s Choice Awards son aquellos en los que el público tiene la última palabra. Son ellos quiénes deciden a los ganadores mediante la votación que se realiza vía web y este domingo 18 de febrero se revelarán a los ganadores.

Artistas como Taylor Swift y Ryan Gosling lideran las nominaciones en las que la cinta “Barbie” y la serie “Only Murders in the Building” se destacan como las favoritas.

¿A qué hora son los PCA’s 2024?

Los People’s Choice Awards 2024 se realizarán este domingo 18 de febrero. Estos son los horarios de transmisión:

Perú, Colombia, Ecuador: 20 horas.

20 horas. Chile, Venezuela, Argentina: 22 horas.

22 horas. México: 19 horas.

Link oficial para ver la gala en streaming

Los People’s Choice Awards se podrán ver en los Estados Unidos por la NBC y en streaming a través de Peacock. En América Latina, podrás verlo en televisión por cable por E! Entertainment y en streaming por Universal+ y por DGo.

Universal+ es la plataforma de streaming en la que podrás seguir los PCA’s 2024 desde América Latina. Este es el link oficial, el servicio tiene un costo aproximado de 30 soles al mes (moneda peruana). También podrás ver los premios en DGO, el servicio de DirectTV. Este es el link oficial del servicio que tiene un costo de 47 soles al mes (moneda peruana).

Lista de nominados a los People’s Choice Awards 2024

Estos son los nominados en los principales premios

PELÍCULA DEL AÑO

Barbie

Fast X

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR FILM

The Little Mermaid

The Super Mario Bros. Movie

PELÍCULA DE ACCIÓN DEL AÑO

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Fast X

Guardians of the Galaxy Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

The Marvels

Transformers: Rise of the Beasts

COMEDIA DEL AÑO

80 for Brady

Anyone but You

Are You There God? It’s Me, Margaret.

Asteroid City

Barbie

Cocaine Bear

No Hard Feelings

Wonka

CANCIÓN DEL AÑO

“Dance The Night,” Dua Lipa

“Fast Car,” Luke Combs

“Flowers,” Miley Cyrus

“Fukumean,” Gunna

“greedy,” Tate McRae

“Last Night,” Morgan Wallen

“Paint The Town Red,” Doja Cat

“Vampire,” Olivia Rodrigo

ÁLBUM DEL AÑO

Endless Summer Vacation, Miley Cyrus

For All The Dogs, Drake

Gettin’ Old, Luke Combs

Guts, Olivia Rodrigo

Mañana Será Bonito, Karol G

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, Bad Bunny

One Thing At A Time, Morgan Wallen

Pink Friday 2, Nicki Minaj

Puedes ver la lista completa de nominados en la web oficial de los People’s Choice Awards.