En una destilería de Lurín, un whiskey muy peculiar está a punto de llegar a las barras de la ciudad. Se trata de un destilado hecho a base de maíz morado cosechado especialmente en Chancay, cuyo primer lote se lanzará al mercado este noviembre.

Cuatro años de investigación, producción y paciencia le tomó a Michael Kuryla (productor de origen estadounidense afincado en el Perú) terminar con las pruebas y fabricar los equipos. Kuryla había probado la chicha de jora y pensó en las posibilidades en torno al producto. Encontró la variedad indicada para el whiskey de sus sueños en el maíz morado.

El suyo, asegura, es el único en el mundo hecho con esta variedad.

El whiskey presente notas a vainilla y caramelo.

El primer lote de Black Whiskey consta de 10 mil botellas y estará a la venta en el Perú a partir de la quince a de noviembre (luego hay planes de exportarlo a Europa y Estados Unidos).

En esencia no es diferente a otros whiskeys: puede tomarse solo, con hielo, en un old fashioned o incluso un whiskey sour. Lo que hace que esta bebida sea tan particular es la combinación de los granos de maíz morado con granos de trigo y cebada malteada, cuya destilación ocurre en barricas de roble blanco americano.

Inicialmente la mezcla es de un color púrpura intenso, pero a medida que avanza la fermentación cambia a rojizo.

Whiskey sour: 2 onzas de Black Whiskey, 1 onza de jugo de limón recién exprimido, 3/4 onzas de jarabe de goma, 1 clara de huevo y hielo.

Además del whiskey, Kuryla elabora también una crema de whiskey y un brandy de manzana, que empezará a vender justo antes de Navidad. ¡Salud¡

Black Whiskey: contacto

Daiana Milon Mayer (dmilon@blackwhiskey.com / 715-5854)

Oficina Don Michael: Enrique Palacios 335, 4to piso, Miraflores.