Rita Pavone (74) es una cantante y actriz italiana que saltó a la fama en la década del sesenta. En aquel entonces era una chica de pelo corto y rojizo, menuda y con una energía de verdad contagiante. Escuchar sus canciones funciona como una suerte de vitamina: Rita Pavone mejora el ánimo y podemos recurrir a YouTube cuantas veces sea necesario para confirmarlo. Uno de sus grandes éxitos de la época –acaso el más efectivo para levantar las energías– lleva como nombre Il ballo del mattone (El baile del ladrillo). Una melodía que invita al cuerpo a dar brincos, mover hombros y girar rodillas y tobillos. La parte lenta, sin embargo, se baila en el mismo azulejo –o mattonella– en pareja. Alguna vez he escuchado algo parecido por estas costas.

Il ballo del mattone es básicamente un antídoto contra todo mal. Es de esas cosas que nos hacen felices sin importar mucho el contexto. Un nuevo restaurante de comida italiana bautizado como Mattoni (el nombre responde a la arquitectura del local, cubierto todo en ladrillos) tiene en su carta platos que cumplen aquella misma función.

Mattoni está ubicado en la Av. Santa Cruz 1310, Miraflores.

Carpaccio de lomo fino curado por 8 horas. Viene con arúgula, tomates confitados y láminas de Grana Padano.

Diego Sorni tiene una bonita selección de pasta artesanal detrás de un gran vidrio y eso es lo primero que uno ve al entrar a su casa, Mattoni. Bucatini, rigatoni, spaghetti, fettuccine, caserecce, fusilli, maccheroni, papardelle, linguine y gramigna se elaboran a diario en una cocina que parece nunca descansar. El ritmo es agitado aquí: se abre muy temprano y se cierra tarde. Está claro que hay buen apetito.

Más de once variedades de pasta fresca.

Cremoso spaghetti cacio e pepe (queso y pimienta) a base de pecorino romano y pimienta negra fresca.

Mattoni no es un sitio de comida italiana en su versión más tradicional, sino que se deja sitio para la inventiva. Hay algunos ajustes por hacer, pero en general los sabores se sienten cercanos y correctos. Desde el cacio e pepe (S/ 32), pasando por el bucatini al pomodoro con burrata (S/ 28), hasta la estrella de la casa: el asado de tira con macarrones a los 4 quesos (S/ 69). El viaje por esta mesa resulta interesante, sobre todo si se finaliza con una porción de cannoli (S/ 15). No tiene nada que ver con Rita Pavone, pero dentro del local hay buena música. Escuchar canciones en italiano también alimenta.

Magníficos cannoli rellenos con crema de mascarpone, pistachos y frambuesas. Atrás, porción de tiramisú.

El cocinero Diego Sorni pasó por España y Australia. En Lima, estuvo al frente del restaurante Cabos.

Buongiorno

-El espacio tiene una carta especial de desayunos (no brunch, sino desayunos, como indica la palabra: el servicio empieza temprano). Incluye desde huevos a la diávola hasta panqueques con frutos rojos y mascarpone. El mismo menú funciona a la hora del lonche (de 4 a 7 p.m.)

-Los sánguches que se encuentran en Mattoni son tema aparte y se pueden pedir a toda hora. Los panes se hornean en casa y también se prepara ahí el pastrami (de vacío angus), en un proceso que tarda unos 7 días.

-El objetivo de Sorni es servir la pasta fresca, tanto en el almuerzo como en la cena. Está a la venta para llevar en empaques de 500 gramos y de 1 kilo.

Panqueques con frutos rojos y mascarpone.

DIRECCIÓN: Av. Santa Cruz 1310, Miraflores.

HORARIOS: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11 p.m. / Sábados de 8:30 a.m. a 11 p.m. / Domingos de 8:30 a.m. a 10 p.m.

CONTACTO: 767-0836 / 924-545 614.