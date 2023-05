“En simple, la fecundación In Vitro (FIV), es cuando el proceso de unión del óvulo y el espermatozoide, se da fuera de la trompa uterina, en una placa de vidrio (de ahí surge el nombre), en un laboratorio. Luego, el embrión se desarrolla y es colocado de vuelta en la cavidad uterina ”, explica Luis Ernesto Escudero, ginecólogo especialista en fertilidad de alta complejidad.

Aunque muchas de las parejas que optan por el procedimiento lo hacen porque alguna de las partes presenta dificultades fisiológicas (en mujeres con obstrucción en las trompas u hombres con semen alterado, por ejemplo), lo cierto es que recientemente el FIV también supone una ventaja al poder realizar estudios genéticos en los embriones antes de ser implantados.

“Esto es importante porque las fallas genéticas se dan con mayor frecuencia por encima de los 38 años (que es justamente el grupo de personas que acude en mayor grado a optar por FIV), así que el análisis del embrión cobra relevancia”, precisa Escudero, que labora en la Clínica Inmater.

Otros de los casos que acuden al FIV son los de aquellas parejas que no consiguen un embarazo luego de haberlo intentado por más de cinco años, o en las que las pérdidas gestacionales son repetitivas.

¿Cómo, dónde y qué necesito?

Para iniciar con el tratamiento, Escudero señala que hay dos factores importantes a tener en cuenta. El primero, un acuerdo legal, y el segundo, un informe de salud integral. “En el Perú, no existe una ley de reproducción asistida. Por lo tanto, nos regimos por lo que dice la regla latinoamericana y por las condiciones que cada laboratorio crea importantes. En nuestro caso [Inmater], las parejas deben pasar por un consentimiento legal con un abogado y la clínica. Si están casados o no, es independiente, más no una condición. Eso sí, ambas partes deben figurar en sus DNI como solteros, o divorciados si se trata de una nueva pareja”, comenta.

Sobre el tema de salud, es esencial que dependiendo la edad la pareja se someta a una evaluación completa, con el fin de descartar cualquier enfermedad o condición que altere la fecundación. “Hay que recordar que los tratamientos de fertilidad son un conjunto de varias especiales”, enfatiza Escudero.

De darse el caso, si la pareja en tratamiento se separa o divorcia, los embriones quedarán en responsabilidad de la persona que previamente debe ser elegida en el acuerdo legal. Si no hay un consenso, permanecerán congelados. Sobre su uso, el experto en fertilidad asistida precisa que los años de congelamiento del embrión no afectan en la fertilidad de los mismos, factor que sí suele impactar en el caso de congelamiento de óvulos.

El bebé fue concebido mediante una técnica experimental de fecundación in vitro. (Foto: SPL)

“Los embriones pueden estar congelados durante muchos años. La técnica actual se llama ‘vitrificación’, y es relativamente nueva, debe tener unos 20 años aproximadamente. De momento, los que se han usado vitrificados de hace 15 años, vienen funcionando muy bien. No es lo mismo cuando hablamos de óvulos, ojo, porque los óvulos son una célula única. Si descongelo uno y se deteriora, la posibilidad de que funcione es menor. Cuando hablamos de un embrión, nos referimos a unas 350 células o más, entonces así algunas se deterioren, el resto continúa adelante”, concluye.

La inversión varía según cada caso. Sin embargo, para aquellos que tienen como plan convertirse en padres, el resultado valdrá absolutamente la pena.//