Se suele decir que la esperanza de vida canina es de unos 11 años, pero esto depende de muchos factores. Calcular la edad “humana” a la que equivale la edad real de nuestros engreídos no siempre se puede hacer con exactitud, pero es importante que estemos atentos a las señales y los comportamientos que nuestras mascotas van demostrando con el paso del tiempo.

Lamentablemente, los perritos más viejos no se libran de sufrir del síndrome de disfunción cognitiva (DSC) lo que tiene cierta similitud con las lesiones encefálicas que ocasiona el Alzheimer en personas. Según algunas estadísticas, la situación es más común en perros que en gatos. En canes aparece con mayor incidencia a partir de los siete años. En felinos, ocurre en aquellos que son mayores de diez.

Muchas veces la enfermedad no es diagnosticada porque los signos de evolución son lentos y la familia lo atribuye a la vejez. Es por ese motivo que nos toca estar alertas y no pasar por alto los cambios en los hábitos de nuestras mascotas.

¿Cómo reconocer el DSC? Las alertas más presentes son que dejan de reconocerte; no reaccionan a su nombre o no hacen caso a las órdenes; se desorientan; ladran más de lo normal; dejan de interactuar con la familia; y pierden el apetito. También pueden volverse agresivos, mostrarse ansiosos o irritables, duermen más de día que de noche y empiezan a hacer sus necesidades en lugares y momentos en que antes no acostumbraban.

¿Cuál debería ser el tratamiento?

La enfermedad no tiene cura, es progresiva y degenerativa. Lo único que la medicina veterinaria ha podido lograr es retardar los signos clínicos y mejorar la calidad de vida de la mascota.

Para ello se han desarrollado fármacos específicos; además, algunas empresas que producen alimento balanceado ofrecen dietas destinadas a prevenir el deterioro neurológico. También hay productos naturales con acción terapéutica que pueden ser usados como suplementos.

Si notas cambios de conducta o algunas de las alertas del DSC en tu mascota, coméntaselo a su veterinario para su evaluación de inmediato.

