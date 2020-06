En momentos de crisis, el liderazgo y la motivación son imprescindibles para generar una buena comunicación y acortar las brechas con nuestros equipos. Existen ciertas habilidades que un buen líder debe tener o desarrollar; sobre todo en tiempos en los que las condiciones del trabajo presencial se vuelven complejas por los protocolos a seguir.

Fórmulas y herramientas puestas a nuestra disposición hay muchas. Sin embargo, en base a nuestra experiencia y diversas conversaciones con clientes y colegas, creemos que es crucial enfocar nuestra energía esta vez en dos aspectos claves que nos ayudarán a lograrlo: la inteligencia conversacional y la motivación de nuestros equipos.

Mejor comunicados: la inteligencia conversacional

La inteligencia conversacional no se trata de qué tan inteligente seamos, sino de qué tan abiertos estemos a aprender mejores formas de comunicarnos. Hoy las conversaciones toman un papel aún más predominante. La inteligencia conversacional es un esfuerzo en conjunto. ¿Cómo podemos lograr esto?

- Crear espacios donde exista confianza para sostener una comunicación abierta y transparente. No ignoremos las perspectivas de otros.

- Escuchar activamente. No juzguemos o rechacemos; seamos empáticos y construyamos puentes. A veces estamos más preocupados pensando en qué vamos a contestar antes de escuchar lo que nos están diciendo.

- Hacer preguntas para asegurar que estamos entendiendo el mensaje que nos dice la otra persona o nuestro equipo. Esto nos ayudará a poner las cosas en perspectiva y en un contexto permitiendo además que nuestras emociones no afecten nuestra escucha. Nuestra realidad no es la realidad de mi interlocutor. No asumamos que todos pensamos igual.

- Tener apertura hacia otras opiniones, soluciones e ideas. No somos dueños de la verdad. Evitemos la fijación en quien tiene la razón o en ganar un argumento. Estemos abiertos también a la retroalimentación. No lo tomemos personal, sino más bien como una oportunidad para continuar mejorando.

El lograr la inteligencia conversacional es un proceso que esfuerzo y un trabajo de auto-reconocimiento. Es un tema de práctica y de aprendizaje.

Uno de los grandes restos: la motivación

La motivación de un equipo no sucede de la nada. Los líderes deberán enfocarse en acciones para asegurarse de generar las conexiones necesarias entre el equipo, para poder lograr ese compromiso y motivación que se busca. Algunas recomendaciones:

- Empoderar y delegar: Es importante cultivar y fomentar el sentimiento de pertenencia de nuestros colaboradores, así como el empoderarlos y darles autonomía. ¿Cómo podemos lograrlo? Algunas ideas: escuchar qué necesitan, mostrarles la importancia e impacto de su trabajo, hacerlos partícipes en tomas de decisiones, delegarles tareas importantes que los motiven y otorgarles las herramientas necesarias para su desarrollo y aprendizaje.

- Celebrar y reconocer: El reconocimiento por un trabajo bien hecho o por el esfuerzo que conlleva es crucial para la motivación de nuestros equipos. Los líderes deberán dedicar tiempo para reconocer a sus equipos, para entender qué necesitan, cuales son sus fortalezas y que habilidades necesitan desarrollar.

- Respetar los tiempos: La consideración, la empatía y el entendimiento serán claves. Existe hoy además un cansancio emocional. Las fronteras entre lo personal y profesional, sobre todo para quienes están trabajando virtual se acentúa. Como líderes deberemos respetar los horarios, fomentar la flexibilidad, ayudarlos a saber decir ‘no’, y promover el descanso oportuno.

- Ser creativos: Crear espacios para conectar y validar lo que nuestros equipos necesiten. ¿Cómo podemos crear estos espacios? Algunas sugerencias: Crear un espacio de conversación y conexión colectiva y tener a la vez un enfoque más personalizado. Por ejemplo, celebrar los cumpleaños, estar al pendiente de algún evento personal importante que esté sucediendo en el equipo. El tener una política de “puertas abiertas”, es decir estar accesibles, ayudará a generar motivación dentro del equipo.

Para alcanzar la inteligencia conversacional y mantener la motivación de nuestros equipos deberemos buscar tener conversaciones con un objetivo común que busque ayudar, comprender, trascender y transformar. Un buen liderazgo es importante en estos momentos y será clave para los resultados del mediano y largo plazo. Esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso que toma tiempo, esfuerzo y dedicación.

*Raphaela Berckemeyer y Claudia Vallejo son coaches ejecutivas certificadas por la Universidad de Columbia en NY. Más consejos, información y coaching para ejecutivos y emprendedores en @motusv2b

