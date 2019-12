A partir de estas fechas los chicos pasarán más tiempo en la casa y es un momento idóneo para organizar algunas actividades durante las vacaciones. En el colegio/nido suelen comer su snack y lonchera, y tendremos que seguir planificando opciones de snacks que los mantengan hidratados, entre otras cosas. Hará más calor y querrán cosas frescas; los heladeros estarán tocando sus lindas cornetas por todos lados y no habrá algo más gratificante (para los chicos) que un helado refrescante.

¿Qué podemos hacer para que los chicos disfruten la experiencia del helado, sin sin llenarlos de azúcar u aditivos? Mis hijas y yo preparamos paletas de helados caseros de frutas dulces de estación dulce, que no requiere azúcar (aunque, eventualmente usamos miel de abeja para aportar sabor y dulzor). Entre los favoritos están el de mango; sandía con naranja; fresas con yogurt natural; plátano (este queda como si fuera de leche y no lo hacemos paleta, sino lo ponemos en un bowl), uvas y también hacemos las uvas congeladas y las comemos tal cual. La idea es que los chicos vayan aprendiendo qué es sano y qué no y, también lo rico que es lo natural. Les recomiendo comparar contenedores para hacer sus paletas, y también tener barquillos a la mano para cuando los chicos inviten a sus amigos para compartir la experiencia del helado casero.

Cada vez la industria se va más hacia lo natural y hay buenas opciones de helados, pero la mayoría de veces son altos en azúcar. En el verano las rutinas varían un poco y casi siempre son mucho más relajadas, incluyendo el consumo de dulce. Si podemos controlar eso un poco, sin que se vuelva una lucha tensa en donde lo único que lograremos es que nuestros hijos quieran más de “lo prohibido o limitado”, será de gran ayuda para nosotros y la salud de nuestros hijos. Me parece que una buena recomendación para compartir es hacer un plan. Les propongo tres días de paletas hechas en casa (como son chiquitas podrían ser hasta dos al día) que podría alternarse con helados de heladería, o días donde solo se consuman frutas enteras (cada dos días ir alternando, por ejemplo). Ojo que la fruta entera está presente todos los días, aparte de sus paletas o helados. Para tomar siempre recomiendo agua fresca; si quieren tomar otra cosa tipo una limonada o naranjada con hielo, entonces esto equivale a un helado y sería bueno que ‘cambiarán’ esa opción en el plan.

Aquí mis recetas para hacer en casa:

Receta de helado de fresa con yogurt

Ingredientes:

- 4 tazas de fresas

- 1 taza de yogurt natural sin azúcar

- 4 cucharadas de miel de abeja aprox (probar que esté agradable para definir la cantidad; eso depende de la fruta)

Preparación: Licuar todo junto y ponerlo en los contenedores de paletas o en cubetas de hielo al freezer, por lo menos por 6 horas. Lo ideal es que sea de un día para el otro.

Paletas de uvas

- 4 tazas de uvas sin pepa

- 2 naranjas de jugo exprimidas

Preparación: Licuar todo junto, colarlo si es necesario, y colocarlo en una jarra para servirlo en los moldes. Congelar por 6 horas mínimo; ideal de un día para el otro.

Nota: también lo pueden hacer solo de uva o cambiar la naranja por mandarinas.

Helado de plátano

- 4 plátanos de seda, isla u 8 bizcochos

Preparación: Pelar y cortar los plátanos en rebanadas de 2 dedos aproximadamente. Colocarlos en un contenedor y llevarlos al freezer por 2 horas como mínimo. Sacarlos y colocarlos en un procesador hasta que la pulpa esté cremosa e integrada. Regresar al freezer por un par de horas más y servir con una cuchara de helado.

Nota: Le pueden agregar (al momento de procesar) 1 cucharadita de canela o cocoa o 1 cucharada de aceite de coco. También, después de procesar, pecanas o alguna otra nuez picada, chips de chocolate o chocolate de buena calidad rallado.

Buen inicio de vacaciones, ¡disfruten su verano!

Cariños,

Colette Olaechea