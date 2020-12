Conforme a los criterios de Saber más

Georgina Santibáñez me abre las puertas de su hogar luminoso y verde, y me extiende los brazos. Pregunta si me puede abrazar y, mientras le abro los míos, me pierdo en ese contacto calentito y vital y le confieso al oído: hace más de nueve meses que no abrazo a mis papás.

Yoyo, como le dicen, se convirtió durante la pandemia en mi guía virtual de cuidado de plantas, ya que este despertar verde me agarró a los 39 años sin conocimiento alguno. Cada vez que me asaltaba una duda o veía que una planta caía enferma, inmediatamente –gracias, tecnología– le enviaba una fotografía del ‘paciente’ a la ‘doctora’ y me recomendaba algún tratamiento –la ahogaste, demasiada agua; le falta potasio, ponla a la luz directamente–, siempre con consejos, sin esperar nada a cambio de este lado.

Yoyo es artista plástica de formación, pero de corazón es una brujita hermosa. Me cuenta: “Mi abuela siempre decía que cuando estés triste o estancado en tus pensamientos, soples. Así dejamos que ese viento de la mente se vaya hacia afuera o soltamos la tristeza”.

Hablamos de soplar porque Yoyo arma sahumerios a pedido y hacía una semanas había dado virtualmente un taller para aprender a armar uno (yo me lo había perdido).

El ritual de sahumar espacios es ancestral y tiene como propósito limpiar sus energías. Siempre se hace con una intención y de izquierda a derecha, con las ventanas y puertas cerradas para luego liberar el humo con lo que se necesita limpiar.

No es un secreto: las plantas tienen poderes mágicos, sanadores, curativos. Así, todo junto.

De hecho, antes de la medicina moderna, su industrialización y su despropósito, nos curábamos con plantas. Y así, Yoyo las va citando: “Pimpinela para los nervios, también la valeriana; salvia para los estancamientos y nuevos comienzos; laurel para mejores sueños; ruda para la protección; hojas de tabaco para la purificación”.

Me siento absolutamente motivada por lo que me muestra, motivada y fascinada, mientras me acerco al tendedero donde están todas estas hierbas amarradas con pabilo y colgadas boca abajo.

Le confieso que me gustaría ser como ella: libre, con los pies sobre la tierra y con las manos dentro de ella. Una persona en armonía con la naturaleza, conocedora y protectora de ella.

Me lleva a su huerto, armado en la parte trasera de su jardín, y me muestra cómo unos frijoles se han tomado la libertad de crecer por todos lados, con su permiso, porque Yoyo les habla a las plantas y no encuentra otra forma para conocerlas. Ha dejado que esta crezca indiscriminadamente entre sus caiguas, papayas, fresas, pimientos, lavanda.

Salimos del huerto al taller y me comenta que su relación con las plantas es de toda la vida, que no necesitamos de muchos manuales para aprender a cuidarlas, usarlas, protegerlas, porque esa sabiduría nos es innata: solo hay que volver a conectarnos con ella.

Me invita a meter mi nariz dentro de un saco repleto de hojas secas y variadas, que en un futuro se convertirán en baños de florecimiento. Me quedo ahí absolutamente consciente de los aromas y sus mezclas, intuitivamente le confieso que huelen a mi infancia. Me mira con amor directamente a los ojos y me dice: “Estás extrañando a tu tribu, tu madre, tu hermana”. Se me caen un par de lágrimas. Yoyo se sienta en una banca; yo, sobre el grass, bajo la sombra de un árbol. Le hablo, me habla, nos oímos. Me siento en paz, en calma, acogida. Siento amor en sus palabras.

Si yo fuera una planta, diría que crecí centímetros ese día.

Gracias, maga Georgina. //

