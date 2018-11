El segundo piso de un centro comercial miraflorino ha sido elegido como sede del primer mercado gastronómico de Lima. La propuesta contempla que todos los formatos funcionen y atiendan a la vez, independientemente del concepto (desayuno, almuerzo o cena). Cada formato es independiente en su oferta, pero muchos de ellos se complementan.

Hace algunas semanas Mercado 28 abrió sus puertas para la marcha blanca o período de prueba, que todavía continúa: los 18 puestos ubicados alrededor de una terraza funcionan desde la mañana hasta la noche sobre la base de un sistema de autoservicio (uno se acerca al puesto deseado, hace su pedido y luego lo va a recoger; todo o casi todo viene en platos descartables reciclables) y mesas para compartir. Eso sí: si puede evitar ir en auto, hágalo; solo hay una playa de estacionamiento cerca.

Aquí la lista completa de los puestos gastronómicos: