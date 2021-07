Conforme a los criterios de Saber más

El campeón del mundo que mide casi 2 metros tiritaba. O como dijo a la cámara de Movistar, se le ponía la piel de gallina. Era César Luis Menotti en una nota sobre fútbol, argentinidad y peruanidad, y sobre esto último el Flaco hablaba de Chabuca, nadie más. “Tengo una foto así de grande en la sala de mi casa”, dirá luego. Los videos se pueden encontrar en YouTube y en las redes sociales del periodista Pedro García. El fútbol elegante que sueña el campeón del mundo con Argentina en 1978 tiene como soundtrack la voz bajita, que arrulla, de Chabuca.

Cantaba como si los adultos fueran niños y necesitaran dormir. Música para escuchar con los ojos cerrados, como mirando otro tiempo, Chabuca Granda vuelve a escuchar cada tanto, sin necesidad de que sea el Día de la Canción Criolla o 28 de Julio. La Flor de la Canela es como Cholo Soy —de Luis Abanto Morales— o Contigo Perú —en la garganta del Zambo Cavero—. Un clásico. Tan clásico que, allá afuera, no solo un técnico melómano y ganador como Menotti se derrite por su música. En abril del 2019, la última visita de Pablo Milanés a Lima, el trovador cubano le dijo esto a Luces de El Comercio: “Sí, la conocí en un lugar increíble. Yo estaba haciendo en una pequeña sala en México, en 1978, un recital. Cuando terminé, llegó una señora que me dijo: “Sabe que lo admiro mucho. Soy compositora. No sé si usted me conoce. Yo me llamo Chabuca Granda”. Entonces me arrodillé, le besé la mano y le dije: “Tú eres una gloria de América”.

Esa gloria, esa voz, es hoy una nueva fragancia para mujeres y un billete de circulación nacional.

***

A veces la acompañaba un cajón, a veces unas cucharas, pero siempre, el tono de una guitarra que, con su voz en “La Flor de la Canela”, hacía pensar en un río transparente que ya no existe, un puente señorial que solo está en fotos, y unos limeños que se hicieron viejos, pero nunca dejaron de ser limeños.

Isabel Granda y Larco decía su partida de nacimiento, pero como a la gente que se hizo familiar sin ser familia, los peruanos la llamábamos solo Chabuca. Nació en Cotabambas (Apurímac) el 3 de septiembre de 1920 y falleció en Estados Unidos el 8 de marzo de 1983. Que se fue es un decir: cada vez que alguien pone un CD con “La Flor de la Canela”, “José Antonio” o “Fina estampa”, la recupera de la memoria. Y en ella, a ese Perú promesa, precioso, elegante y cariñoso que se ha quedado en algún tramo del camino.

***

El aroma, parte 1. A puertas del Bicentenario de la Independencia del Perú, Yanbal busca transmitir el orgullo de ser peruanos a través de una colección especialmente diseñada para conmemorar a Chabuca Granda, una de las figuras más emblemáticas del país y reconocida en el mundo entero.

“En Yanbal nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y queremos celebrar el orgullo de ser peruanos en el Bicentenario de nuestra Independencia. Y qué mejor manera de hacerlo que rindiendo un homenaje a una de las máximas representantes de nuestra cultura”, dice Javier Rusca, Gerente General de Yanbal Perú. La biografía, además, tiene un puente con la compañía: Chabuca trabajó en la Botica Francesa del Jirón de la Unión como consejera de productos de belleza. Todavía no se llamaba Yanbal, pero ya era Yanbal.

La estrella de esta colección es la fragancia “La Flor de la Canela”, con un aroma floral que combina un bouquet femenino de rosas y jazmines con cálidas y —obvio— picantes notas de canela. Seguida del body lotion con el mismo aroma de la fragancia y un diseño floral que recuerda la letra de su más famosa canción.

Chabuca Granda. Yanbal. Una relación de años.

***

El aroma, parte 2. El dinero huele. Una nota de La Vanguardia de España, fechada en 2012, tiene una respuesta. Y cómo no, el foco alumbra a Donald Trump. “El multimillonario —dice la publicación— asegura haber encontrado la respuesta y está a punto de sacar a la venta el perfume Success by Trump (Éxito). La colonia que supuestamente desprende sensación de riqueza está compuesta por enebro, grosella roja, cilantro, jengibre y hojas de bambú”.

Más allá de eso, el nuevo billete de 10 soles de circulación nacional tiene el perfume de Chabuca. También, claro, su rostro, una vicuña y La Flor de Amancaes. El diseño, elaborado por De La Rue International Limited, prestigiosa empresa inglesa que ganó el concurso de diseño convocado por el BCR, es sencillamente, música. No provoca gastarlo, más bien enmarcarlo. El color predominante del billete de diez oles es el verde, está impreso en algodón y tiene las mismas dimensiones que los billetes actuales. Todos las características las pueden ver aquí:

BCRP: Pone en circulación nuevos billetes de S/ 10 y S/ 100.

Chabuca, nuestra maravillosa Chabuca. En el corazón y ahora en nuestros bolsillos.