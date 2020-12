Conforme a los criterios de Saber más

Chemo del Solar. Si hay un entrenador peruano que conoce a Universitario y a Cristal es él. Sabe qué hay en sus pasadizos, cómo se organizan sus oficinas, qué piensan sus hinchas. A la ‘U’ llegó de muchacho, fue campeón como futbolista, ídolo en la bandera. A Cristal se lo encontró de grande, cuando ya era entrenador, y fue el lugar ideal para obtener su primer título como técnico. La polémica queda para la gente: unos querían solo al Chemo jugador, como si eso hubiera podido ser eterno. Otros ni siquiera lo aceptaron, así les haya dado la copa de campeón nacional el 2005.

A los 53 años, y ya en una faceta más sobria, más distante, más de técnico que analiza a su rival -Del Solar renovó su vínculo y dirigirá por los próximos dos años a César Vallejo-, Chemo habla de Universitario y Sporting Cristal para El Comercio en un aparte de sus vacaciones. No ve favoritos, pero intuye un partido muy ofensivo. No deja que se le noten los afectos, aunque verá el partido sí o sí.

—¿Cuáles podrían ser las fortalezas de ambos finalistas?

—Bueno, si algo caracterizó a la ‘U’ y Sporting Cristal este año, el punto fuerte de ambos, es el ataque: son los dos equipos con más goles en el campeonato 2020 (Cristal 66 goles y una diferencia de +29; Universitario 50 y una diferencia de +15), han sido dos equipos muy ofensivos, nunca salieron a especular; siempre tuvieron la intención de buscar el arco contrario. La vocación ofensiva es su sello. Desde mi punto de vista, esa es su fortaleza. Vamos a ver un partido con dos propuestas muy ofensivas, y el que tenga mayor eficacia va a sacar ventaja en este primer partido.

—¿Qué equipo juega mejor o en todo caso, mejor a como dice su historia (Cristal es el ‘Manual’ y la U, la garra)?

—Yo creo que en esa pregunta siempre se necesita matizar. Creería yo que probablemente jugar bien va a depender mucho de lo que signifique eso para cada uno. Lo que para mí significa ataca más mis gustos. Diré algo: yo creo que ambos equipos han jugado buen fútbol. Con sus matices, claro. Más allá del dibujo táctico que proponen, quizá la ‘U’ haya sido más directo que Cristal, una leve diferencia. Cuando no tiene la pelota, presiona de inmediato en campo contrario. Cristal tiene otra idea, otro nivel de posesión, y ese es el plan en el que basa su juego. A mí me gusta ver equipos así, con amplitud en ataque, que se vuelcan al arco contrario en bloque, y que cuando pierden la pelota son agresivos para recuperarla. Ambos lo son. En ese sentido son muy parejos.

—¿Ambos respetan lo que dice su historia?

—Sí, me parece que sí. Tanto Cristal como Universitario se han caracterizado por tener equipos que jugaban muy bien. Para no ir muy atrás, pondría el ejemplo de los Tricampeones: Cristal el 94-95-96 y la ‘U’ del 98, 99 y 2000. Quizá Cristal haya tenido una línea más definida en el juego colectivo de sus equipos. Y en la ‘U’, más allá de su temperamento, de lo que se llama la garra, también ha sido un club que en muchas temporadas respetó un plan que buscaba jugar bien. Es lo que me parece.

CHEMO EN LA ‘U’

'Chemo' del Solar dirigió por última vez a Universitario en 2014. Como futbolista fue campeón nacional 3 veces (1987, 1999 y 2000). FOTO: GEC.

Como jugador, la última visita de 'Chemo' del Solar a Matute fue en 2002. FOTO: GEC.

CHEMO EN CRISTAL:

Chemo Del Solar fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal. para la temporada 2017 del futbol peruano . FOTO: Hugo Pérez / GEC.

La primera vez. Así fue el primer duelo de 'Chemo' ante la 'U' en el Monumental. Año 2005. FOTO: GEC.

¿CÓMO LE FUE A CHEMO DEL SOLAR EN AMBOS CLUBES? AÑO Chemo futbolista en la ‘U’: 1987 - 1989, 1999 - 2000 y 2001 - 2002 Campeonato Nacional

Campeonato Nacional

Campeonato Nacional

Torneo Apertura 1987

1999

2000

2002 Chemo técnico en Cristal: 2005 - 2006 y 2017 Título Nacional 2005

—¿A quién te costó enfrentar más este año como técnico de César Vallejo?

—Jugamos dos partidos, justo en febrero antes de la pandemia. Creo ambos días, tanto la ‘U’ como Cristal no hicieron un buen partido. El día que jugamos en el Monumental, la ‘U’ hizo 90 minutos que no estuvieron acorde con lo que había mostrado en la Copa, por ejemplo. Esa noche le ganamos merecidamente, diría yo. A los pocos días empatamos con Cristal en Trujillo. En el trámite del juego, nosotros -César Vallejo- superamos al rival. Y te acordarás, nosotros tiramos cinco veces al palo, lo atacamos mucho. Ya luego por el fixture y la reanudación del campeonato, no nos tocó jugar con ellos.

—A estas alturas de tu carrera, ¿dirías que son muy diferentes los vestuarios, las instituciones?

—Tanto Cristal como Universitario son y serán los dos clubes con la más rica historia de nuestro fútbol. Eso está claro. Como instituciones, son dos a las que les tengo un gran cariño y respeto. Sobre los vestuarios, creería yo, que a lo largo de la historia ambos se han caracterizado por ser dos camerinos ganadores y comprometidos con sus ideales. En ambos sitios, tanto como jugador y como entrenador, siempre me sentí muy cómodo y muy respetado. El cariño que siento por ambos clubes jamás se podrá borrar en mí. Pero tengo que terminar diciendo que soy hincha de la ‘U’, tú lo sabes bien.

