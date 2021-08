Conforme a los criterios de Saber más

En el zoom estábamos metidos cuatro periodistas latinoamericanos y las tres estrellas de la nueva serie de Star+, Terapia alternativa. Los más relajados en cuanto a percha eran María Eugenia ‘China’ Suárez y Benjamín Vicuña; mientras que a la actriz Carla Peterson se la veía más producida. Los dos primeros, artistas enormemente famosos en Argentina y Chile, sus países de origen respectivamente, estaban en la misma casa, solo que en distintas habitaciones. Bromeaban entre ellos y se reían. Nada hacía pensar, entonces, que a los nueve días de aquel encuentro virtual ambos anunciarían que estaban terminando con cinco años de relación amorosa y dos hijos en común. ¿Qué pasó? Pues no compete aquí decirlo, pero sí dar cuenta de todo lo que nos contaron sobre la serie en clave de comedia romántica que los sigue uniendo y que los dos grabaron el año pasado en pandemia, la cual se estrena próximamente por Star+, el nuevo servicio de streaming que estará disponible al público latinoamericano a partir del 31 de agosto.

Ambas figuras cuentan también con una popularidad grande en el Perú, especialmente la China Suárez, quien actúa y canta en producciones argentinas desde que era muy niña. Quizá la más famosa por estos lares: Casi ángeles, telenovela de corte juvenil de la que se desprendió el grupo musical pop Teen Angels , al que perteneció por un tiempo. Como bien lo recordarán las fans de la artista, la banda visitó Lima y ofreció concierto en el Jockey Club en el 2010.

EMOCIONES A FLOR DE PIEL

Sobre la serie: a la inversa de lo que sucede en las historias tradicionales, el show relata en 10 episodios cómo una pareja pone todo su esfuerzo por separarse, lo que incluye ir a terapia psicológica. Lo curioso es que se trata de dos amantes que buscan, cada uno por su lado, recomponer los matrimonios que tienen con otras personas . En el medio está Selva (interpretada por Carla Peterson), una excéntrica y reconocida psicóloga de parejas que ve desafiada su forma de hacer análisis ante la llegada a su consultorio de estas dos personas. Uno es Elías (Benjamín Vicuña), un hombre amable, tranquilo, que se preocupa por cumplir y quien además está casado con Eliana (Julieta Cardinali), su novia de toda la vida. Con ella tiene dos hijos. Por el otro lado está Malena (China Suárez), una mujer de carácter firme, segura de sí misma, casada con Álex (Fernán Mirás), con quien tiene un hijo. Ante este inexplorado desafío, Selva se embarcará junto a esta pareja en un tipo de terapia atípica que la hará traspasar todos los límites permitidos en su profesión llegando a obsesionarse con ellos.

“ Acepté el proyecto porque me fascinó la trama. Espero que a la gente le pase lo mismo que a mí. Me quedé muy picada cuando leí el guion del primer episodio, quería saber qué pasaba con esta historia tan loca con esta terapeuta que parece no estar muy en sus cabales, pero que en realidad tiene fríamente calculado cada paso que da . No sabemos si llevará a esta pareja de amantes por el buen o mal camino. Habrá que verlo, pero te digo, estar en la serie era súper tentador desde todo punto de vista”, dice la China Suárez arrancado la conversación.

La actriz nació en Argentina hace 29 años, Es también madre de tres niños. (Foto: Star+)





Vicuña, en tanto, sostiene que fueron varios los motivos por los que aceptó ser parte del elenco. Estos tuvieron que ver con este último, la oportunidad de distribuir el trabajo a través de una plataforma de streaming a todo América Latina y también la de poder contar una historia original y adulta en tono de comedia.

“ Quedo clarísimo en la cuarentena el valor de la ficción, que ha sido nuestro escape, nuestro rayito de luz, ese que cuidamos. Qué compañía nos hicieron los documentales, las películas en estos tiempos tan difíciles.Y por lo mismo nuestra industria se activó, se han renovado los contenidos, los catálogos, porque es verdad que hay mucha demanda . En nuestro caso, la serie busca hacer reír, pero también hacer pensar. Hablar de la moral, las relaciones, el mandato, el machismo. En ese sentido esta serie es como un lobo disfrazado de cordero porque si bien es una comedia, va a sacudir al público. El público no solo quiere entretenimiento, también busca referencias, libertad y conectarse con fibras emocionales. De veras que la serie está muy hecha”, explicó el también empresario a quien últimamente se lo vio en el show Vis a Vis.

La serie tiene 10 episodios de 45 minutos cada uno. (Foto: Star+)

Suárez continúa comentando que no tuvo mucho que añadir a la construcción de su personaje, Malena. “Ha sido un lujo tener el guion que teníamos. Una joyita. No siempre tienes esa suerte. Qué iba a cuestionar, todo estaba ahí”. Y sobre el rodaje en pandemia aclara: “Estuvimos muy cuidados. Todos sabíamos que no podíamos joder, que no estaba jodiendo ahí. Entonces no existía ni la vacuna. De hecho, fuimos una de las primeras series que se produjeron en pandemia acá en la Argentina, por lo mismo había mucho presión por demostrar que se podía trabajar con los protocolos. Y así lo llevamos en adelante. Gracias a Dios ninguno se enfermó, creo porque nos las tomamos en serio y se respeto todo. Nos hacían tests cada 48 horas. Sin perder la conciencia, nos permitió relajarnos también y concentrarnos en la grabación”.

Carla Peterson acota sobre este punto que volver a ver a los compañeros en tiempos en los que solo veías a pocos familiares fue una felicidad adicional. “Nuestra realidad fue la historia por unas semanas, lejos de tragedia, muerte, tristeza”.

“Lo único incómodo era el hisopado anal que nos hacían cada tres horas (ríen todos) ... es un chiste eso. Todo esto de los protocolos, nosotros logramos sacar de esto cierto capital. El capital de poder abstraernos de este mundo y de las noticias. Lo logramos, sí. Espero que quienes lo vean también puedan sentir lo mismo”, culmina divertido Benjamín.//

