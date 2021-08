Conforme a los criterios de Saber más

La discusión sobre el regreso de los escolares peruanos a las aulas ha cobrado fuerza en los últimos días y eso se debe, en parte, a ellos. Volvamos a clases Perú es un colectivo de madres y padres de familia que tiene meses exigiendo a las autoridades que tomen acciones concretas para que aquel fin se concrete de manera voluntaria, paulatina, flexible y segura. Como se sabe, según Unesco, nuestro país es uno de los últimos en el mundo en el que la mayoría de centros educativos permanecen cerrados. Su labor, de hecho, no se limita únicamente al activismo en Internet. Solo esta semana han presentado ante la Defensoría del Pueblo un petitorio para que se restablezca el derecho a la Educación, el cual alegan, está siendo vulnerado por el Estado. Además vienen preparando una marcha pacífica este 21 de agosto hacia el Ministerio de Educación para seguir haciendo oír su voz. ¿Quiénes lideran, pues, esta agrupación, cuál es su historia y qué iniciativas están ya trabajando?

Milagros Sáenz es una de las tres fundadoras. Según narra, el colectivo se fue gestando orgánicamente a partir de intercambios de mensajes a través de la redes sociales. Algún papá escribía una publicación contundente en Facebook o Instagram y esta se compartía o derivaba con otros que hacían lo mismo. Poco a poco se fueron conectando . “Éramos muchas voces dispersas. Yo, por ejemplo, tengo un blog de maternidad y desde ahí comencé a escribir sobre el retorno a clases. Me pasaron la voz que existía otra mamá que había creado una cuenta llamada Volvamos a clases Perú y me contacté con ella. Para abril ya estábamos uniendo fuerzas para organizar actividades. Entonces éramos pocos papás y especialistas en salud mental muy preocupados por los niños y jóvenes, quienes están padeciendo los estragos que causa la prolongada educación virtual desde la casa”, detalla Milagros. A ella la acompañan desde el inicio Raissa Braga y Ricardo Tamis.

Milagros Sáenz y Ximena Mariategui, miembros del colectivo Volvamos a Clases Perú y la abogada Anna Ferrucci hablando con el defendor del Pueblo WAter Gutiérrez. (Foto: Volvamos a clases Perú)

Unos diez mil simpatizantes siguen ya las redes sociales de la agrupación. Entre ellos se cuentan líderes de opinión de distintos campos que están potenciando la demanda a casi año y medio de iniciada la pandemia. “El movimiento se está gestando en todo el país. Habrá una marcha en Lima el sábado, pero, paralelamente, otras ya confirmadas en Trujillo y Cusco. Nos interesa velar por los derechos de los menores de escuelas públicas y privadas”, agrega. En la semana, añade, han venido sumándose a la actividad asociaciones de padres de familia (APAFAS) de algunos colegios de la capital.

“Ya no podemos esperar más. Las escuelas que están listas deben de abrir ya. Aquellas que ya están habilitadas y cuyas comunidades educativas están dispuestas tienen que abrir hoy. Ya se sabe que las escuelas son espacios seguros con las medidas de bioseguridad correspondientes, ya se sabe que los niños contagian menos. Las normativas que se sacan o las UGEL no pueden ser un candado para la apertura de los colegios. Instamos al Ministerio de Educación a que nos dé fechas. No que nos diga si las van a abrir, sino cuándo y cómo. ¿Vamos a esperar a marzo del 2022 para ver cómo va todo? Hemos estado en el punto más bajo de la pandemia ahora y se ha desaprovechado una oportunidad de oro para hacer ensayos. Esto no puede seguir así”, afirma Milagros.

Añade que no se está pidiendo que todas las escuelas abran al mismo tiempo o de la misma forma, sino que se este retorno se adecúe a sus propias características y necesidades.

La evidencia de escuelas que han abierto indica q mascarillas y distanciamiento son efectivas para reducir la transmisión del COVID19.

La evidencia muestra q la escuela es más segura q otros espacios (restaurantes y tiendas) donde hoy vemos niños y jóveneshttps://t.co/L3zmGuKLp3 pic.twitter.com/cWU2rtJ5mK — Jaime Saavedra (@JaimeSaavedra22) August 17, 2021





[CIERRE DE ESCUELAS]: Dos años de cierre de escuelas significaría una pérdida permanente entre 30% y 40% de los ingresos mensuales en los más vulnerables (Psacharopoulos, Collis, Patrinos & Vegas, "Lost Wages: The COVID-19 Cost of School Closures") pic.twitter.com/ZkQr21P6gk — Pablo Lavado (@pablo_lavado) August 19, 2021

***

La posición de Volvamos a clases Perú no es compartida por todos. Existe un gran porcentaje de padres de familia que está en desacuerdo con que los escolares vuelvan, especialmente a puertas de una tercera ola. El presidente de la República, incluso, se ha escudado con ese argumento ante los cuestionamientos al respecto. Lo cierto es, sin embargo, que ellos están encaminados ya a perder dos años de clases presenciales - con todas las consecuencias que ello acarreará en su desarrollo y formación como lo explica en inglés este artículo de The Economist- y que la pandemia no terminaría siquiera en el 2022. A eso se suma que en casi todos los países se han utilizado estrictos protocolos de seguridad para el retorno, por lo que se cuentan con modelos que evidencian la experiencia de lo que funciona y de lo que no. Un reciente y extenso reportaje de la prestigiosa publicación Nature, titulado “Covid y escuelas: la evidencia de una reapertura segura“ así a su vez lo detalla.

La escritora Chiara Roggero es también una aguerrida vocera del colectivo. Ella se sumó hace dos meses y desde entonces no ha dejado de trabajar por la misión que este se ha impuesto. “Conversaba con mi hermana un domingo y me di cuenta que yo misma estaba resignada a que mis hijos no vuelvan al colegio. Escribí un artículo en mi Facebook en el que llamaba la atención a los padres de lo vencidos que estábamos con este tema. Así fue que me contactaron con el grupo de Volvamos a clases Perú y empezamos a reunirnos por zoom con papás de colegios públicos y privados. Es un grupo totalmente heterogéneo. Esto no es un reclamo de colegios privilegiados. De hecho me comprometí en sumarme si es que se trabajaba hasta el final porque todos los padres peruanos tengan la opción de decidir o no mandar a sus hijos”, puntualiza.

La madre de dos niños sostiene, a su vez, que lo primero que están pidiendo ahora es que se flexibilicen las exigencias epidemiológicas para que los colegios puedan abrir. “Se piden cosas imposibles como que por distrito solo haya 10% de ocupación de camas UCI. Así un niño que estudia en Jesús María, donde está el hospital Rebagliati, nunca volvería a su salón. Por qué tanto parámetro con los colegios y no con los centros comerciales, con los conciertos. Ojo, no estamos pidiendo que los cierren o a los restaurantes, pero es una referencia que deja mucho que pensar”.

Roggero hace hincapié en que la petición de Volvamos a clases Perú establece que el retorno sea voluntario. Que cada madre y padre, de acuerdo a su circunstancia particular, decida qué es lo que le conviene a su hijo . En tanto, comenta, el colectivo continuará haciendo transmisiones en vivo en las que se entrevistan a especialistas de diversas áreas para abordar el tema. “ Y seguiremos yendo a los medios, buscaremos vías legales, lo que se tenga que hacer. Se está atentando contra el derecho de los escolares peruanos y ya no podemos seguir como si nada. Formas seguras de que vuelvan tienen que ser pensadas y aplicadas. Es urgente”, finaliza.//

