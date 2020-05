El mundo se habrá paralizado debido al coronavirus pero hay formas inteligentes de volver al ruedo con estilo. Cada sábado en estos días interminables de pandemia, los pilotos Sebastien Buemi y Oliver Rowland, de la competitiva fórmula E de autos eléctricos de Nissan, vuelven a lo suyo: las carreras. Aunque el formato hoy sea un poco distinto. Han cambiado las cabinas de sus vehículos por potentes asientos simuladores con software rFactor 2 y paquete de Fórmula E DLC. El asiento replica una suerte cabina con los mandos de un piloto. Solo tienen que reclinarse, mira hacia adelante y pisar el acelerador.

Oliver Rowland, de team Nissan e.dams, en su simulador profesional. Desde niño le gustaban los videojuegos de carreras.

El singular campeonato se llama ABB Formula Race At Home Challenge, y es una competencia de deportes electrónicos (e-sports), un campo que cada vez gana más adeptos y credibilidad en el mundo deportivo tradicional de alta competencia. El Race at Home Challenge tiene además un motivo altruista pues recauda fondos para UNICEF en su lucha contra el COVID-19, al tiempo que enfrenta a los pilotos profesionales de la ABB Fia Formula E con algunos de los principales gamers del mundo. Un sueño para estos últimos.

Así se ven las carreras virtuales de la Formula E ABB Race At Home Challenge. Cada sábado las competencias transcurren en una ciudad y pista distinta: Mónaco, Hong Kong, etc.

Durante una roundtable virtual con medios de Latinoamérica, entre los que Somos estuvo presente, Oliver Rowland recordó que cuando era niño solía jugar mucho a los videojuegos de carreras, como F1 (Fórmula Uno) en Playstation, mientras que sus compañeros se entretenían con otros títulos, como FIFA y similares. A Buemi le pasaba lo mismo. Ambos dejaron un poco los videojuegos, cuando crecieron y su pasión se convirtió en su empleo. El simulador profesional con el que corren hoy en el Race at Home Challenge sería como una curiosa vuelta a esos días, pero a un nivel mucho más profesional y detallista.

Mientras el calendario de la Fómula E tradicional siguen en pausa [hay el compromiso que se reanude en algún momento este año], Tommasso Volpe, director de Nissan Sports, reconoce que su empresa y está totalmente comprometida con la idea de seguir proporcionando contenido y entretenimiento a su base de fans en estos momentos difíciles. Es así como aparecen las carreras virtuales. “Es una forma también de extender nuestra base de fans, considerando que los e-sports son una plataforma que sigue creciendo”.

Oliver Rowland, piloto de Formula E, de la escudería Nissan e.dams.

Buemi y Rowland, del equipo Nissan e.dams, compiten desde sus hogares, en Suiza y el Reino Unido, respectivamente. Y como un paralelo interesante se podría añadir que tanto la Fórmula E tradicional como la simuladas, son ecoamigables pues no generan emisiones de carbono al ser de naturaleza eléctrica. El Race at Home Challege se corre desde el 25 de abril y durará a lo largo de siete sábados hasta la gran final. Las carreras se pueden apreciar en vivo en la página fiaformulae.com

¿LOS VIDEOJUEGOS, INMUNES A LA PANDEMIA?

Lo de Nissan es solo otro ejemplo de la gran adaptabilidad de la industria de los videojuegos a las necesidades del mundo real. Hoy por hoy son la industria cultural que más dinero genera, sus torneos los que más pagan y sus competencias deportivas figuran entre las más vistas en el orbe. Algo mejor todavía: son el único sector económico de entretenimiento que no ha parado. Sus competencias no se han cancelado e incluso grandes festivales que iban a ser de modo presencial, como el Lima Games Week, han anunciado que seguirá adelante en setiembre de modo completamente virtual.

Los mejores teams peruanos de videojuegos, como Infamous Gaming (dos veces clasificados a The International, el mayor evento mundial de Dota 2) e Instinct Gaming (campeones de la Claro Guardians League 2019, de League of Legends) reportan a Somos que no han dejado de competir en estas semanas de cuarentena. No hay problema porque todo se hace de forma virtual. El inconveniente que sí han tenido es debido a la saturación de redes, muy propia de estos días, que hace que algunas se veces “se caiga” Internet, en plena competencia, lo que marca su derrota automática. Para jugadores amateur, es solo un incidente; para ellos es dinero que no verán, pues viven de esto. Los mejores horarios para jugar en estas situaciones son en la noche y por la madrugada, cuando el resto de mortales se acuesta.

El tiempo libre que nos ha dejado la cuarentena también ha significado una oportunidad para los videojuegos: “Se han incrementado las horas de juego, las horas de audiencia y la cantidad de interacciones sobre las competencias. La Claro Guardians League de Perú, del juego League of Legends, ya ha roto un récord en sus semifinales la pasada semana con más de 30 mil personas viéndola. Una vez que la pandemia pase sin dudas va a dejar muy posicionado a la industria de los e-sports cómo un punto importante del entretenimiento”, asegura Juan Diego García, de LVP, organizadora del Claro Guardians League con El Comercio. //

