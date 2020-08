Deepak Chopra, el médico y gurú de autoayuda de 73 años, ha escrito más de un libro por cada año de vida [90 en total]. Nacido en Nueva Delhi, India, quiso ser periodista pero estudió medicina por tradición familiar. Quería hacerse un nombre en este lado del continente, así que se mudó en 1970 a Estados Unidos. Ejerció como endocrinólogo en Massachusetts y mientras su carrera estaba en ascenso, también lo estaba la frustración y la infelicidad que lo agobiaban. Eso hasta que encontró un libro de meditación trascendental que, admite, le cambió la vida. Sus apariciones con celebridades como Michael Jackson, Elizabeth Taylor y Oprah Winfrey lo han convertido en el referente destacado de la medicina alternativa. A la lista se ha sumado el reggaetonero colombiano J Balvin, con quien lanzó un curso de meditación en línea. “Con su ayuda estamos expandiendo el alcance en la comunidad”, cuenta el gurú.

Por estos días, Chopra trabaja en un nuevo libro y da clases de meditación virtual. La más próxima es la quincena de este mes, en la primera edición del Bomthea Healness Summit, donde hablará de la reinvención de la vida pre y post COVID-19. En la previa, respondió preguntas de medios latinos, entre ellos Somos.

La ansiedad, el miedo, la soledad y la rutina agobian la mente y hacen que sea titánico encontrar calma. ¿Qué hacer para aprender a lidiar con ello?

Cierre sus ojos y pregúntese a usted mismo de qué está agradecido. Préstele atención a lo que salga y ya no estará frustrado. Me sorprende que las personas den por sentada la existencia. Inclusive la conciencia de esta existencia. Es un poco tonto asumir que uno debe existir. La única respuesta a la existencia debe ser la gratitud.

En una situación tan complicada como la actual resulta difícil concentrarse y meditar. Es hasta inevitable no frustrarse…

Es un error pensar que la meditación sucede cuando el cuerpo se concentra. La meditación tiene dos aspectos, que son como si fuera una ola: uno que lo lleva para arriba [señala la cabeza] y tiene que ver con el pensamiento. Cuando cierra sus ojos y empieza a meditar, vienen los pensamientos, sentimientos, emociones e imágenes. El segundo tiene que ver con el mantra, la respiración. Al final de la meditación, la línea es recta. Es decir, no hay mantra ni pensamiento, solo conciencia. La clave es no creer que debe deshacerse de los pensamientos. La frustración también es un pensamiento y no puede deshacerse de ella con otro pensamiento. Es una contradicción.

En tiempos como los actuales, una de las herramientas de Chopra es la meditación, práctica con la que ha estado vinculado medio siglo de vida. “La meditación es el conocimiento de uno mismo. Eso no significa que debamos tener pensamientos positivos. Hay que ser natural, creativo y tranquilo. Una mente tranquila es una mente curativa”

Si los pensamientos están ligados al coronavirus y sus consecuencias, ¿qué gratitud podemos encontrar?

Pregúntese cuál es la oportunidad. La única diferencia entre los que tienen suerte y los que dicen no tenerla, es que la buena suerte es una oportunidad para prepararse. Este es un momento de preparación y oportunidad. Estaba dando un vistazo a los últimos 100 años de pandemias y crisis. Luego de la Primera Guerra Mundial, tuvimos la radio. Tras la Segunda Guerra Mundial, vino la televisión. En la década de los 90, con la crisis económica, tuvimos el Internet, los smartphones. Ahora tenemos la realidad aumentada, inteligencia artificial. Incluso en este contexto, se está creando tecnologías y hay economías emergentes. Pregúntese ahora mismo cuál es la oportunidad. Biológicamente soy joven. Cronológicamente… ya ni siquiera presto atención a mi edad. Reinvente su cuerpo, resucite su alma. Esta es una oportunidad: arregle sus relaciones, pida perdón si hirió a alguien. Si lo lastimaron, discúlpelos con el corazón, no porque merecen su perdón, sino que usted merece paz. Literalmente esta es una oportunidad.

¿Esa oportunidad es alcanzar el equilibrio o el bienestar? ¿La felicidad es un fin o un medio?

‘Felicidad’ es una palabra muy complicada y tiene distintos significados. Algunos la obtienen mediante el placer, que viene a ser una sensación. El camino para la felicidad es la alegría, y eso no viene de la mente o una relación. Viene de estar en contacto con uno mismo mediante una experiencia que llamamos relación mente, cuerpo y el mundo. Al estar en contacto con lo más profundo de uno mismo –mediante la meditación–, llegamos a la dicha, a la paz, que son experiencias de la verdadera felicidad. Si es originada por algo, en realidad es miseria: estar feliz por tener trabajo o estar feliz porque la pareja llamó. Tal vez no lo haga mañana. Esos motivos pueden irse en cualquier momento. La verdadera felicidad es alegría, bendición y paz profunda. Es el estado de un balance perfecto entre la mente, el espíritu y las relaciones con el mundo.

Deepak Chopra es gurú espiritual y pionero mundial en medicina integrativa y transformación personal. (Foto: Michael Allen)

¿Y cómo proyectarlo con los que nos rodean? Si estamos en un entorno hostil, ¿cómo sanamos al resto?

La armonía se proyecta a sí misma como un balance del cuerpo, la mente y las experiencias en el mundo. El mundo no nos afecta, nosotros proyectamos nuestro mundo, nuestra mente, nuestro cuerpo y las experiencias en la interacción con uno mismo. El ser significa tu alma, tu espíritu, interactúa con uno mismo, lo modifica a un pensamiento, a un sentimiento, emociones y luego a una identidad. No estamos en el mundo, el mundo está en nosotros. No estamos en la mente, la mente está en nosotros. No estamos en el cuerpo, el cuerpo está en nosotros. Interactuamos con nosotros mismos para producir la experiencia de la mente, el cuerpo y el mundo. Si ahora está experimentando miedo del mundo es porque está lleno de miedo. Si está experimentando estrés en el cuerpo, es porque está sintiendo miedo, cólera, culpa, depresión, algo que no está en armonía con su verdadero yo. No hay tal cosa como la separación. “Soy mexicano, estoy separado de los indios, de los chinos”. Genéticamente, todos somos de África. Tenemos los mismos genes. El cambio climático y todas las masivas migraciones hacen que luzcamos diferentes, pero detrás de eso hay una conciencia en distintas mentes. Cuando entendemos eso, estamos en equilibrio porque no hay enemigo. El único enemigo disfrazado es uno mismo. //

EMOCIONES CERCANAS

Deepak Chopra tiene un lazo especial con Latinoamérica. “Voy todos los años a México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil. Estoy muy familiarizado con la comunidad latina. Están muy cerca de mi corazón”.

El periodista y conferencista cubano Ismael Cala es un abierto seguidor de Chopra y se define como su “hijo intelectual”.

Chopra ha ofrecido conferencias en distintas ocasiones para el Centro Fox, una asociación civil del ex presidente de México Vicente Fox.

El reggaetonero colombiano J Balvin es un seguidor asiduo de la meditación. En junio pasado, el conferencista hindú hizo una alianza con el ganador del Grammy Latino para un programa de meditación de 21 días: “Renuévate: en cuerpo, mente y espíritu”.

BOMTHEA HEALNESS SUMMIT

Es un evento online con nueve conferencistas internacionales que brindarán herramientas para el bienestar espiritual y emocional.

CUÁNDO: 15 de agosto a las 11 p.m. (hora peruana)

ENTRADAS: https://www.goliiive.com/p/AIrfUWd/A5629

PARTICIPANTES: Deepak Chopra, Lise Bourbeau, Ángeles Wolder, Aislinn Derbez, Catalina Aristizábal, Dafne Schilling, Rachel Brathen (Yoga Girl), Mia Astral y Mariana Fresnedo.

