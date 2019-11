Con el fin de brindar la oportunidad de potenciar el compromiso de las empresas de nuestro país con la diversidad, este mes se lanzó la primera Certificación LGBTIQ+ para empresas en Perú, hecho que marca un hito histórico en el reconocimiento de los derechos de las minorías. La certificación consistió de un diagnóstico gratuito, ágil y confidencial que permitió identificar cómo incorporar la diversidad en las empresas, incluso empezando desde cero. También buscó reconocer a los mejores lugares para el talento LGBTIQ+. A continuación, Marco Pérez, director de Empresas Presente, nos explica en qué consiste esta iniciativa.

-¿Qué es la certificación Presente y cómo nace la idea de hacerla?

La Certificación Empresas Presente es una oportunidad para que las empresas puedan potenciar su compromiso con la diversidad, incluso si están empezando desde cero. Buscamos reconocer a los mejores lugares para el talento LGBTIQ+ para visibilizar los pequeños avances que se están realizando al interior de las empresas y organismos del Estado, así como, brindar recomendaciones para quienes aún no han tomado los primeros pasos.

Las personas LGBTIQ+, en especial las personas trans como yo, hemos pasado por procesos de discriminación que han afectado nuestra vida y uno de los más normalizados es la falta de acceso al trabajo. La Certificación Empresas Presente nace del deseo de resarcir este problema estructural que mantiene a muchas personas de la comunidad sin poder acceder a trabajo digno y para mejorar las condiciones laborales para crear espacios más inclusivos y seguros. Es el ejercicio de este derecho el que nos va a permitir acceder a un plan de vida.

-¿En qué consiste la certificación? ¿Qué factores se miden y cómo?

La certificación consiste en una evaluación de la organización. En este proceso se va a tomar en cuenta las políticas, prácticas, cultura organizacional, capacitaciones y compromiso con la comunidad LGBTIQ+. El proceso de evaluación inicia con el acceso a la plataforma de SOOM Metrix en la que van a encontrar nuestro instrumento que consta de 34 items. Las empresas pueden adjuntar evidencia en cada pregunta para validar sus respuestas. Al finalizar, las empresas podrán acceder a sus resultados por factor (políticas, prácticas, cultura, capacitación y compromiso público), con los que pueden hacer bench con otras empresas de su mismo rubro o de diferentes rubros. Así también se realizaron auditorías en algunos casos.

-¿Cómo realizaron el reconocimiento este año? ¿Sólo participan las empresas que quieren participar o miden índices en todas las empresas que funcionan en el país?

Este año, lanzamos la Certificación Empresas Presente en setiembre, realizamos una campaña en redes sociales y nuestra página para difundirlo. Además, nos acercamos a cámaras de comercio, redes de empresas y a comunidades como la comunidad Aequales. Para poder participar, las empresas tenían que inscribirse a través de nuestra página web y responder una serie de preguntas sobre las cinco dimensiones que evaluamos.

Para el evento de reconocimiento, contamos con el apoyo de Embajada de Francia y realizamos el evento principal en la Residencia del Embajador. Ver el compromiso de las empresas ganadoras y participantes en este evento fue alentador y esperamos que cada año participen más.

-¿A quiénes se reconoció en esta vez y por qué?

En esta primera edición de la certificación se han reconocido a 20 empresas y organismos del estado: Atento, Bigmond Top Executive Search, Financiera Oh!, Google, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, Interbank, IPG Mediabrands, Konecta, Manpower, JW Marriott Lima, Miss Cupcakes, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, PRCP Abogados, Procter & Gamble, Química Suiza, Supermercados Peruanos SA, Sodexo, Sodimac, Telefónica y Uber.

Las reconocimos porque han mostrado, a través de sus políticas, prácticas, cultura organizacional, capacitaciones y compromiso público, que están creando espacios laborales inclusivos para las personas LGBTIQ+. Están liderando el inicio del camino hacia la igualdad y son referentes para sus pares.

-¿Hay certificaciones similares en el extranjero?

La organización LGBTIQ+ estadounidense más grande, Human Rights Campaign (HRC), certifica a empresas en Estados Unidos, México y Chile, a través del Equality Company Index. Además, National Gay and Lesbian Chambers of Commerce (NGLCC) cuenta con Cámaras de Comercio LGBTIQ+ afiliadas en Latinoamérica, algunas de las cuales también certifican negocios de la comunidad LGBTIQ+. Adicionalmente, existen iniciativas que surgen desde Latinoamérica, como la nuestra y la certificación de la Cámara de Comercio LGBT de Colombia. Por otro lado, existen organizaciones en países de todo el mundo, como en Inglaterra, Australia, Suecia e India, que también visibilizan el compromiso de las empresas con la diversidad y equidad.