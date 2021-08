Conforme a los criterios de Saber más

De pequeño, Eduardo o Edu, como le dicen sus amigos, jugaba a inventarse historias fantásticas en la mente. Podía pasar horas imaginando qué sucedería en un mundo donde se enfrentaran Darth Vader y Superman o qué nuevo personaje podría irrumpir en una de las películas de su tan amada saga Star Wars y cambiar el rumbo de la historia. Para él no había mejor pasatiempo que aquél. Lo que no sabía Edu era que justamente esa creatividad que fue forjando a lo largo de los años, pasaría de ser una simple afición para convertirse en el proyecto que más sudor -pero también sonrisas- le ha producido hasta el momento: su primer libro.

“Es el año 2030, Mark Porygan es un científico que investiga la astronomía y que, después de muchos años de trabajar en ello, logra uno de los mayores descubrimientos de la Tierra: ¡Existe la vida alienígena!”, se lee en la descripción de la novela, ópera primera del joven autor peruano. “Los héroes del futuro” es una historia de ciencia ficción que se sumerge en la vida de la raza humana en el año 2030 y sus esfuerzos por sobrevivir en un nuevo mundo amenazado por la presencia alienígena. Una trama que envuelve no solo a los más jóvenes, también a todos aquél amante de la ciencia ficción y la fantasía… de esa que tanto necesitamos hoy.





—¿De donde nace tu pasión por la ciencia ficción? ¿Es heredada o aprendida?

—Desde pequeño he jugado videojuegos y soy fanático de las películas de Star Wars, Marvel…todos estos mundos llenos de fantasía. Siempre me gustaron estos nuevos mundos donde no solo aparecen los seres humanos, también otros personajes con poderes y demás. Cuando era pequeño y tenía tiempo libre, imaginaba historias en mi cabeza, creaba nuevos mundos y personajes…evidentemente todo en mi mente. Nunca escribí las historias ni las dibujé, era un juego mental. Pero siempre me gustó sumergirme en la fantasía.

—¿En qué momento tu gusto por la ciencia ficción se une con la escritura?

—Muchas veces escucho a mis papás relatar historias o yo mismo cuento experiencias en una reunión con amigos… y lo que más me gusta de eso es que puedo hacerlo a mi estilo. Al redactar es igual: cuento las cosas a mi propio modo. Sumado a eso, siempre me he considerado una persona muy creativa. Allí fue donde pensé en escribir un libro sobre estas historias que estaban en mi cabeza.

—Empezaste el libro a los doce años y lo terminaste tres años después, ¿cómo fue ese proceso?

—La verdad fue un camino de muchas emociones. “Los héroes del futuro” no fue el primer libro. Primero, escribí una historia de dos páginas que nunca terminé. Meses después, empecé mi libro pero un tiempo después también lo abandoné. Incluso, escribí una tercera opción, pero no me convenció. Allí fue cuando regresé a la segunda historia y me concentré en terminarla. Fui editándola, leyéndola con mis papás…hasta que obtuve la versión final.

—Hablemos un poco de “Los héroes del futuro”, ¿cuál es la inspiración detrás de la trama?

— “Los héroes del futuro” es la combinación de todo lo que he visto o leído en mi vida. Tengo muchas inspiraciones. Star Wars es una de ellas. Los genios, por ejemplo, tienen algo de la esencia de los superhéroes de Marvel, pero no lo son en realidad.

—¿Cuál es el mensaje que se lleva el lector después de leer el libro?

—Creo que hay muchos. Por ejemplo, el personaje de Mark te demuestra que no hay que rendirse jamás. El narrador, quien he intentado que sea un personaje más, también tiene muchos momentos filosóficos en la historia. Santiago, que es un personaje un poco oscuro al inicio, se vuelve más sentimental a lo largo de la historia. Creo que cada personaje tiene un mensaje que dar.

—Tienes 16 años y ya tienes un libro publicado. No muchos chicos de tu edad pueden decir lo mismo, ¿cómo te sientes respecto a este logro?

—Me siento orgulloso. Fue un proceso largo y el día que salió y vi el libro en físico, me emocioné. En el libro hay un mensaje al inicio que dice: “no dejes que la edad sea una razón para no hacer”. La idea era decir que si pude hacer un proyecto tan grande como un libro teniendo doce años, yendo al colegio y en plena adolescencia, donde hay miles de sentimientos, los demás también. Quería transmitir que la gente no debería dejar que la edad sea un excusa para no intentar algo. Si te apasiona algo desde pequeño, no tienes que tener cierta edad para intentarlo. Tal vez, empieza desde poquito y anda avanzando a medida que vas creciendo. Pero hazlo.

—Estás a un año de terminar el colegio y empezar una nueva etapa de tu vida, ¿qué planes tienes?

—Siempre tuve el sueño de alcanzar las universidades más prestigiosas del mundo. Me gustaría estudiar ingeniería, pero me encantaría seguir escribiendo. De hecho, me gustaría lanzar la segunda parte de esta historia porque este primer libro no da todas las respuestas de la historia.

