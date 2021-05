Conforme a los criterios de Saber más

Inspiró el alias más lírico del fútbol peruano, hasta que apareció Rafael Risco. El más literario, además, en tiempos en que todo estaba por inventarse en este deporte y el ejercicio de bautizar a los futbolistas más notables no era tan aventurero. A Lolo le decían así por Teodoro y Manguera era solo una característica física de Villanueva. Juan Valdivieso, en cambio, fue Mago de arranque, una chapa más propia de un creativo o un alquimista. Esa es su revolución. Fue Mago desde que llegó con el Combinado del Pacífico a Chile y sin ser goleador, los diarios lo ponían en portada al lado de Lavalle o Koochoi. Y que probó, en esa gira de 1935 donde tapó seis penales y trajo su valla invicta, con una elegancia más propia del Club Nacional y una plasticidad hecha más para un gimnasta. Decía Guillermo Thorndike que atrapaba la pelota con una mano —como el Divino Zamora— y usaba boina para estar a tono con los años 30. Su padre sargento leyó su debut en El Comercio pues no fue a la cancha. Quería un hijo deportista, le salió un arquero ilusionista.

Luis Valdivieso escucha todo esto una tarde de febrero, antes de salir a un viaje fuera del país. Es el hijo diplomático de Juan, el Mago, y me ha prometido buscar el carnet que firmó el Tercer Reich (1) en los Juegos Olímpicos de Berlín. Una prueba de su magia, para quienes no creen en lo que dicen las hemerotecas de los diarios y sí en lo que dice un tiktoker.

(1) La Alemania nazi, conocida también como el Tercer Reich, es el término historiográfico común en español al referirse al Estado alemán entre 1933 y 1945. Fue liderado por Adolfo Hitler.

Una foto pocas veces vista del archivo de Getty Images: el Perú-Austria de los Juegos Olímpicos de Berlín. Por todo lo alto, el Mago Valdivieso. Bello escudo de Perú.

***

Se llamaba Juan Humberto Valdivieso Padilla, tenía los ojos grandes y la talla de militar y aunque a los 18 años se hizo arquero oficial de Alianza ante la selección chilena, entrenaba desde las 6 de la mañana para ser basquetbolista y luego le pegaba a la pera para practicar box. Faltaría tiempo aún —recuerda el ex ministro Luis Valdivieso, el hijo varón del Mago— para que se dedique a la ebanistería, oficio que estudió y luego ejerció: ya adulto y dueño de un colegio, fue él, el mejor arquero de la historia de Alianza Lima, quién diseñó, pulió y perfeccionó todo el mobiliario. “Era muy bueno y disciplinado en lo que hacía”, dice Valdivieso hoy, ochenta años después del retiro profesional de su padre, en 1941. “Te cuento algo que quizá lo explique, añade: Mi papá no me vio jugar al fútbol hasta los 15 años. El último año del colegio, jugué un partido en el Interescolar. Sebastián Llorente Ibáñez se llamaba mi colegio. Metí un gol de cabeza, fantástico, y mi papá me vio hacerlo. Pero como sufría un poco de asma, salí. Al final, algunos periodistas se acercaron a mi padre y le preguntaron qué tal. ‘Puede aprender’, les dijo. Él era muy severo”.

Sus estadísticas acaban con cualquier discusión millenial: atajó 15 temporadas, jugó 87 partidos, ganó 6 campeonatos nacionales e incluso anotó 10 goles en su incomparable carrera con el club de La Victoria, que en los años 30 era el club de Manguera. Así nomás era.

“Mi padre contaba —dice el ex ministro Valdivieso— que Manguera lo iba a buscar a su casa en Lince, en Manuel Castañeda, donde está el Castillo Rospigliosi. Y fue él quien asumió el compromiso con Carmen mi abuela de que no lo iba a dejar tomar. Ella no quería que mi padre juegue. ‘Tienen mala fama’, decía. Entonces una tarde, mi abuela le dijo a Villanueva que se comprometa en que iba a cuidar a mi padre y Manguera se comprometió. Mi padre no podía hacer nada sin que el ídolo supiera”.

Manguera Villanueva fue, además, el hombre que decidió el debut del Mago Valdivieso, según cuenta Guillermo Thorndike en el libro “Una vez y nunca más” (Editorial San Marcos, 2007), en 1929: “¿Tienes miedo?, Lavalle preguntó sorprendido. “No sé”, respiró Juan hondo. Lavalle contestó el saludo de un pasajero. Alejandro ha dicho que juegas y estamos todos de acuerdo”.

Don Luis Valdivieso es uno de los hijos del Mago, aquel mítico arquero peruano. Se desempeñó como Ministro de Economía y Finanzas del Perú de julio de 2008 a enero de 2009.

***

¿Por qué es tan difícil guardar los recuerdos, las camisetas y las boinas del Mago Valdivieso, objetos que hoy sería oro buscado por piratas? Primero, calculadora. Han pasado 92 años desde su debut con Alianza —dato para coleccionistas: aquella tarde ante la selección chilena/Colo Colo, los íntimos jugaron con camisetas listadas blanco y rojo—; 91 desde el Mundial de Uruguay, donde atajó, y 85 desde los Juegos Olímpicos de Berlín, a los que llegó con 20 años apenas. El tiempo es el mejor aliado de las polillas. “La verdad es que nosotros teníamos camisetas del Mundial del 30, por ejemplo, pero se maltrataron con los años y tuvimos que desprendernos. Lo que sí conservo —dice el diplomático Valdivieso— son los carnets que usó en su etapa de futbolista”.

Y entonces me envía estas joyas más propias de un museo permanente que de mi galería de fotos en google drive. Que son estas tres, cada una, prueba de los años maravillosos.

LOS CARNETS QUE RESUMEN LA CARRERA DEL MAGO

Esta es una reliquia. Es el carnet que usó Juan Valdivieso en los Juegos Olímpicos de Berlín 36, firmado por el Comité Olímpico y sellado por el Tercer Reich. FOTO: Cortesía Familia Valdivieso. Uso exclusivo de la revista Somos.





Los documentos que acreditan a Juan Valdivieso como socio de Alianza Lima y jugador del mismo club, entonces llamado Sport Alianza. Año 1933. FOTO: Familia Valdivieso, uso exclusivo de la revista Somos.

