Manuelcha Prado (Ayacucho, 1957) y Charlie Parra de Riego(Lima, 1985) tienen más cosas en común que la rebeldía de sus melenas y su maestría con las guitarras. Reunidos en un estudio de Miraflores a sugerencia de Somos, para un detalle por Fiestas Patrias, los destacados músicos de distintas generaciones y estilos –uno folklórico, el otro rockero– se conocen por primera vez y casi de inmediato se impone una química difícil de describir, como si se conocieran de toda la vida. Ahí están los dos, muertos de la risa mientras intercambian anécdotas. Se espera que cuando las palabras sobren, empiece otro tipo de diálogo, más inédito aún. Será una conversación de guitarras que atraviese el tiempo y que confirme aquello de que la música no tiene fronteras.

La idea de juntar a estos talentos y hacerlos reaccionar como en una mezcla química nació del fotógrafo y alquimista Ja- vier Zapata, que une a su buen ojo para la imagen una melomanía de cuidado que lo ha llevado a publicar un libro de fotos con sus coberturas musicales (Rock’n’Roll, 2020). “La idea de este encuentro es reunirlos y dejar que la música hable. No sabemos lo que va a pasar”, dice antes de levantar su cámara y solicitar un silencio porque los músicos ya están listos y el ensayo/experimento va a comenzar.

TOQUE DE CUERDAS

Ambos músicos tienen motivos de sobra para estar de buen humor por estos días. Manuelcha, una auténtica leyenda de la guitarra an- dina, que se ha paseado por los mejores escenarios del mundo, disfruta de la apertura de los espectáculos en vivo, luego de que la COVID-19 lo empujara a ganarse la vida dando clases virtuales de su instrumento, algo que no le disgustaba pero que “no es lo mismo”, dice. Ya ha tocado fuera del país y piensa retomar las celebraciones por sus 50 años de vida artística, que la pandemia le arrebató.

La idea de juntar por primera vez a Charlie Parra y Manuelcha fue tender puentes de comunicación entre distintas generaciones de peruanos. (Foto: Javier Zapata). / Javier Zapata

Por su lado, Charlie Parra, que dio un salto cuántico de músico de metal, con la banda Difonía, a sensación de YouTube (827 mil suscriptores en su canal); y de ahí a tocar para bandas rockeras de afuera y ser el único peruano con dos guitarras con su nombre –que fabrica y vende la marca Kramer–, le da los puntos finales a un nuevo disco solista, que vería luz antes de que termine el año.

Las coincidencias entre los dos saltan a la luz en la previa al ensayo. Manuelcha aprendió guitarra de forma autodidacta, con una guitarra de quinta mano, y observando lo que hacían lo demás con las manos, cuenta. Charlie progresó en su instrumento de forma similar, viendo lo que hacían guitarristas amigos y coleccionando trucos y “locuritas”, hasta perfilar su técnica.

Preciso momento en que Manuelcha y Charlie intercambian instrumentos. El de Prado es una guitarra de 20 años de antiguedad. La de Parra es su nueva Vanguard, su segunda guitarra "signature" para Kramer. (Foto: Javier Zapata).

Manuelcha no es necesariamente un fan de la música rock. Cuando le presentaron en Europa a Jimmy Page, dios de la guitarra en Led Zeppelin, el peruano no sabía bien quién era. “He escuchado rock gracias a Freddy Ortiz, de la banda Uchpa, allá en Ayacucho, acompañado de sus buenos aguardientes. Lo que sí hice en mi juventud, recién llegado a Lima, fue tocar en una banda de música tropical andina, pero ya no me acuerdo mucho”.

Charlie reconoce que hasta el día de hoy nunca había intentado tocar música andina, pero en apenas unos segundos toca de memoria la intro de Adiós pueblo de Ayacucho y empieza a improvisar variaciones sobre esta con la maravilla roja que le fabricó Kramer. Manuelcha, en un momento, intenta tocar con la guitarra de Parra y el inesperado resultado ha quedado inmortalizado en el video que puede ver en la web de El Comercio, junto con el gran jamming que se mandan después, esta vez cada uno con su instrumento natural. Culminada la experiencia, los músicos se dan un abrazo. Se presiente que puede ser el inicio de una bonita amistad. //

A tener en cuenta

Manuelcha Prado retomará las celebraciones por sus 50 años de vida artística con un concierto en el gran teatro nacional, este 12 de noviembre. El show se llamará El sonido de la Tierra y lo acompañarán los artistas Nancy Manchego y Luciano Quispe. las entradas salen a la venta en agosto. Más informes en: www.facebook.com/manuelchaprado.

Charlie Parra tocó la semana pasada para el cantante Gian Marco en el Estadio Nacional. antes estuvo en EE.UU. para ofrecer una serie de conciertos y promocionar su segunda guitarra signature para Kramer, la vanguard de color rojo manzana acaramelada. Puede buscarlo en facebook.com/charlieparradelriego.