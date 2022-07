Dar con un deporte que conecte con uno mismo puede parecer complicado. Más aún cuando muchas veces se ha impuesto a la actividad física con una etiqueta de obligación. Sin embargo, en los últimos años, muchos han logrado encontrar la solución entrenando sobre ruedas, incluso aquellos que no aprendieron a montar bicicleta cuando eran niños.

TE PUEDE INTERESAR: La historia de los peruanos que organizaron Lima 2019 y hoy trabajan para Qatar 2022

Síclo nació hace siete años en Ciudad de México y llegó para conquistar Perú meses antes de la llegada de la pandemia, en enero del 2020. Pese a ello, el negocio logró subsistir y hoy por hoy cuenta con tres sedes en Lima: Reducto, San Isidro y Primavera. Aquí, el entrenamiento es toda una celebración, una propuesta que combina lo mejor del indoor cycling con la música.

“Síclo no es sólo es un espacio donde se enseña sobre el indoor cycling , es una actividad que te permite escapar de todo, en donde te regalas 45 minutos de desconexión, donde tu enfoque es disfrutar y no te concentras en un tema físico, eso pasa a un segundo plano ya que tu atención va directamente a pasarla bien y divertirte”, precisa Andrés Granados, instructor de Síclo en Perú.

Andrés Granados en Síclo Fest. (Fotos: Sebastián Incio Serra) / Sebasti�n Incio Serra

Justamente esa podría ser la fórmula de Síclo para llegar al corazón de más personas, con un mantra que posiciona la diversión y conexión con uno mismo por encima de cualquier estándar físico u obligación. Rompe con la necesidad de entrenar solo para verse bien o alcanzar un estereotipo.

María Ignacia Schwalb, que también es instructora, recomienda a la gente incluir esta actividad en la rutina porque va a llenarnos de alegría y positivismo. “Van a descubrir un lado distinto de ellos, que de repente no quieren o no se atreven a explorar. Quizás algunos no se animan porque sienten que es muy intenso o es para cierto tipos de personas, pero yo les digo que tengo alumnos desde 13 años hasta 70 años, y cada uno va a su ritmo”, agrega.

Al día, Síclo cuenta con más de 15 estudios en 3 países del mundo, siendo Perú el único en Sudamérica. (Fotos: Sebastián Incio Serra) / sebas incio serra 46141955

Otro diferencial de la marca, es la constante búsqueda de instructores que inspiren. Ninguno de ellos fue encontrado en el mundo fitness, al contrario, tienen perfiles que van desde la gastronomía hasta las matemáticas, pasando por el mundo del maquillaje y el baile.

A futuro, Síclo tiene planes de seguir abriendo más estudios y pop-ups en zonas estratégicas de Lima. A su vez, el grupo de instructores cada día crece más. En enero, se espera un gran evento que celebre los 3 años de su llegada a la capital.