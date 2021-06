Conforme a los criterios de Saber más

Es un poco largo de escribir, difícil de pronunciar, -Gourmand World Cookbook Awards- pero como la buena comida, es sencillo disfrutarla. Lo diremos así, para que explote el orgullo: los Gourmand refieren a la competencia anual que premia a los mejores libros de cocina y del vino en todo el mundo. Es absolutamente natural que el Perú pelee los primeros puestos. Como un cebiche o un lomo saltado en cualquier mesa. Y así es.

Siete libros escritos y desarrollados por peruanos alcanzaron a sr finalistas en los Gourmand World Cookbook Awards, entre los cuáles destacan categorías como libros para profesionales y estudiantes de cocina (Le Cordon Bleu se quedó con el cuarto y segundo puesto, respectivamente) o el libro Ser del Mar, de la Sociedad Nacional de Pesquería, que alcalzó el primer lugar en la categoría Editoriales PDF libre.

Lo que más me alegra, sin embargo, justo a la hora del almuerzo, es el tercer lugar de Nora Sugobono y su Mujeres con Apetito (Penguin, 2019). Por varias razones, que van del cariño a la profesional, pero básicamente porque es parte de ese largo tramo que ella lleva, acompaña o empuja, a la cocina peruana rumbo al Everest. No hace falta conocer su kitchenet o vigilar sus almuerzos –aunque tengo la suerte de haberlo hecho-: Nora Sugobono piensa en la gastronomía con el cuidado de un ingeniero de la NASA. No solo porque sus intereses bucean en célebres restaurantes de culto, técnicas de cocineros famosos y agricultores que protegen su siembra; también porque lo hace, cuando menos, hace diez años y se ha convertido en una voz autorizada para escribir, criticar o sugerir dónde y qué comer en Lima.

En ese sentido, es usual que un día cualquiera en la redacción de Somos, la aparición de un nuevo sitio de cebiches pase por su necesario ok, o la urgencia de una guía gastronómica en El Comercio -la más detallada del país- esté siendo elaborada por ella y su equipo, jóvenes que confiamos en su experiencia como se confía en un capitán de barco en altamar.

Ella, la periodista de El Comercio que mejor cuida la gastronomía peruana, y su cómplice Diana Kisner son una gran noticia hoy. Como los otros peruanos ganadores. Como la mesa que, siempre bien servida, nos saca una sonrisa.

Estos son los puestos en el Gourmand World Cookbook Awards:

Categoría AUTORES

-Libros para profesionales / Puesto número 4: Gastronomía rentable, 3a edición, Rodrigo Riquelme Barros (Cordon Bleu Perú)

-Escuelas de cocina / Puesto número 2: Gastronomía Rentable, 3a edicion, Rodrigo Riquelme (Le Cordon Bleu Peru)

Categoría EDITORIALES

-PDF libre / Puesto número 1: Ser del Mar, Périco (Sociedad Nacional de Pesquería, Perú)

-Libros de la Unesco/ Puesto número 1: Gastronomía Peruana, Patrimonio de la Humanidad, Sara Beariz Guardia (USMP, Perú)

Categoría PAÍSES Y REGIONES

-Latinoamérica / Puesto número 3: Granos Andinos, Ritva Repo-Carrasco, Flavio Solórzano (Fábrica de Contenidos)

-Mujeres/ Puesto número 3: Mujeres con apetito; Nora Sugobono, ilustraciones de Diana Kisner (Penguin Random House, Perú)

Categoría TEMAS

-Pescados y mariscos/ Puesto número 3: Ser del Mar, Juan Périco (SNP) Free PDF (Perú)

