VENOM (Marvel)

El más reciente estreno de Venom 2: Habrá matanza (Venom: Carnage liberado) pone al simbionte alienígena como una buena opción para esta temporada de disfraces. La primera parte de este costume profesional es un traje de lycra. Encima –explica Josué Santiago, productor general y fundador de Teamsantiago– se le ha hecho musculatura de dunlopillo (espuma de alta densidad), que puede conseguirse en la Av. Caquetá. Los ‘músculos’ han sido tallados con cutter para darle esa textura viscosa. Eso, sumado a un baño de silicona de colores negro y blanco (en medio). La cabeza es un casco en impresión 3D que ha pasado por varios procesos de pintura (primero plomo, luego rojo, luego detalles con silicona negra) para darle aspecto realista y aterrador. Si deseas adquirir un traje “nivel réplica”, puedes hacerlo con Oni Hanzo (@onihanzocos en IG), uno de los mejores cosmakers del Perú.

ALIENÍGENA PROFESIONAL. Musculatura de dunlopillo, baño de silicona en detalles del pecho y casco en impresión 3D. (Foto: Fidel Carrillo / Somos)

HARLEY QUINN (DC)

Uno de los personajes más queridos está de vuelta y por partida doble: El Escuadrón Suicida, de James Gunn, y la serie animada Harley Quinn (HBO Max). Lo que ve es uno de los trajes de la villana. Para su confección, Josué Santiago recomienda usar telas polinam, para una máxima duración. “Hay variedad de colores. Los tonos brillosos simulan muy bien una cuerina”. Puedes conseguir las telas y el polo blanco en la siempre confiable Gamarra, que también vende el disfraz ya hecho. Por Mercado Libre también lo ofertan. En cuanto a la peluca y el maquillaje, puedes ir a la tienda Kryolan (Av. Santa Cruz 617, Miraflores) para un acabado profesional.

LA MÁS VILLANA. Las telas polinam y el polo blanco de Harley se consiguen en Gamarra. También en el emporio victoriano se puede encontrar el traje ya hecho. (Foto: Fidel Carrillo / Somos)

PENNYWISE

Los personajes de terror clásico no podían faltar. Esta vez con el aterrador payaso en It, de Andy Muschietti (2017). Para este disfraz de Pennywise, se usaron de 3 a 5 metros de tela tafeta con bordados rojos. Puedes conseguir el material y mandar a hacerlo en Gamarra. Sobre el maquillaje de caracterización, el productor de Teamsantiago explica que son tres fases: base, pigmentado y sellado. “Este último es superimportante. Si eres alérgico(a) al polvo traslúcido, también se puede usar chuño como sellador. No irrita ni maltrata la piel y sella muy bien bases blancas”. Puedes encontrar botas nivel disfraz desde S/ 150. Si tienes botas blancas en casa, puedes darle el acabado triangular con alguna pintura roja. No hay límites para tu creatividad.

HORROR CLÁSICO. El siniestro payaso de It requiere varios metros de tela tafeta, pero la clave estará en el maquillaje. Como sellador de rostro, nunca subestimes al noble chuño. (Foto: Fidel Carrillo / Somos)

EL JUEGO DEL CALAMAR

Vestir como los operarios de El juego del Calamar, la serie de Dong-hyuk Hwang que se convirtió en la más vista en la historia de Netflix, es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas un mameluco contra COVID-19 de color fucsia, un colador negro, guantes de látex negro,un cinturón o correa negra o el más oscuro que tengas en casa, cinta masking tape para los símbolos de las ‘máscaras’ (círculos, triángulos y cuadrados) o una lata de pintura blanca, y zapatillas o botas negras. Puedes conseguirlo en el mercado más cercano a casa o tiendas como Sodimac y Home Center. //

FÁCIL Y ORIGINAL. El mameluco abunda en las tiendas y puestos de mercados, desde que vivimos en pandemia. Pide prestado el colador de la cocina y busca tus fieles zapatillas negras. (Foto: Richard Hirano / Somos)

*Las fiestas masivas no están permitidas, pero las reuniones familiares (y discotecas con autorización y aforos), sí, según comunicó esta semana el ministerio del interior.

OJO AL DATO

El equipo de Teamsantiago (www.teamsantiago.pe) realiza presentaciones de experiencia cosplay diarias en Hollyfood Perú (Av. La Molina 1102). Allí podrás ver a Venom, Harley Quinn, Pennywise y otros personajes del mundo de Marvel, DC, Disney y más.

