La peruana Ingrid Yrivarren rompe con el mito de el que mucho abarca poco aprieta. En su vida, nada es excluyente. La belleza es sinónimo de inteligencia y el arte puede complementarse a la perfección con la coyuntura y la filantropía. Es recordada por muchos como la guapa conductora de noticias de los años noventa, y por otros como la Miss Perú Mundo abocada a la ayuda social.

Radicada desde hace 19 años en México, hoy se consolida como la empresaria detrás de VIVA en el Mundo, organización que ha conseguido unir en más de una oportunidad a dicho país con el Perú, dos naciones que Yrivarren considera hermanas en costumbres, herencias, alegrías y penas. Esta vez ha vuelto al país que la vio nacer para presentar su tercer libro, dedicado a los personajes ilustres que atraen esperanza a esta tierra. Son empresarios, deportistas, músicos, artistas y más. Los siguen miles y algunos otros deciden más bien brillar en la discreción. Pero, a fin de cuentas, para Ingrid están unidos por lo mismo: el sueño de un mejor mañana para los peruanos.

¿De dónde nace el impulso por hacer un libro como este?

La idea surge cuando leo “Momentos estelares de la humanidad”, de Stefan Zweig, hace unos años. Siempre rondó en mi cabeza hacer un proyecto como “Tengo el orgullo”. El libro comprende las historias de vida y ejemplo de 100 figuras locales.

¿Cómo fue el proceso de selección?

El proceso tardó poco más de un año y, aunque se desempeñan en distintos rubros, el hilo conductor son sus historias de resiliencia más allá del éxito individual. Todos tienen una inherente preocupación por el país, siempre con la mirada hacia el otro. A mí no me interesaba incluir empresarios exitosísimos, que no pensaran en la parte social de su impacto. Era necesario que tuvieran una visión amplia de cómo mejorar las cosas en sus entornos.

Eres recordada como uno de los rostros más bellos del periodismo en el país. Fuiste conductora en programas de TV Perú, ATV y América. ¿Crees que esa sensibilidad periodística afloró en la producción del libro?

La verdad es que esa vena periodística nunca me abandonó. Al escribir el libro, claro que se avivó más. ¿Por qué elegiste el camino de las comunicaciones? En un inicio, no pensaba dedicarme a ello. Si me remonto al pasado, recuerdo que mi pasión era el arte, la música. Tenía una tía concertista de piano y ella me contagió eso. Vivía en Estados Unidos y, cada tanto, me enviaban a su casa a pasar el verano y, de paso, estudiar inglés. Yo estaba decidida, me dedicaría al arte.

¿Qué cambió el rumbo?

Logré ir a Roma un semestre a estudiar Historia del Arte. Pero regresé al Perú de vacaciones y en ese lapso falleció mi papá. Yo tenía 16 años. Ahí cambió todo, mi mamá cayó en depresión y yo me convertí en el motor de mi hogar. Tuve que madurar y ser muy fuerte.

Empezaste muy joven en la televisión.

Sí, estaba muy chiquita. Pero la verdad es que creo que era mi destino, porque gracias a la televisión pude llegar a México, mi segundo hogar. Además, con el tiempo también fue allí que pude reencontrarme con el arte y estudiar mi segunda carrera.

Antes de partir a México, también tuvo lugar un momento cumbre en tu carrera. Formaste parte del certamen Miss Perú Mundo y te coronaste como la mujer más bella en 1992.

¿Sabes que no recuerdo mucho de eso? Claro que fui feliz cuando me llamaron, pero era imposible ignorar que también en esos tiempos el Perú se encontraba en un tránsito difícil por el terrorismo. De hecho, me quedé con las ganas de representar al país en los concursos internacionales, a los que no pude ir porque no había presupuesto, auspiciadores ni seguridad.

Sin embargo, destacaste por hacer hincapié en la importancia de la ayuda social en dicho certamen de belleza.

El poder dar poco o mucho a los demás es la verdadera satisfacción del día a día. Cuando me coroné como Miss Perú, pensé en cómo desde mi tribuna podría ayudar a los demás, rompiendo también con la frivolidad que suele rodear este tipo de eventos. Así que animé a misses de otros años y recaudamos fondos para contribuir y crear el albergue de niños Juan Miguel. Creo que ese era mi verdadero motor, más allá de lo superficial. Se podría decir que dejaste el Perú en el mejor momento de tu carrera.

¿Qué te llevó a apostar por México?

Es que la decisión al principio fue por un mes. Creo que han pasado más de 19 años desde aquel momento. Yo pensé que volvería. Además, era de esas peruanas que decían todo el tiempo que se quedarían en el lugar donde nacieron. Me golpeaba el pecho diciendo que aquí moriría.

¿Qué cambió?

El primer acercamiento fue con Televisa. Me llamaron para conducir el programa de las olimpiadas en Sydney 2000. Me convenció el poder trabajar con dos periodistas que admiraba, Germán Dehesa y Rebecca de Alba. Me fui mes y medio y mi desempeño era algo que siempre me hacían notar. Me decían: “Ingrid, ven a trabajar con nosotros al noticiero”. Pero regresé a Lima a ordenar mi mente. Luego de un tiempo, dije: “Está bien, pero solo por tres meses”. Al final, me terminé quedando por completo.

¿Ha sido difícil soltar al Perú?

Te diría que no he soltado a mi país. Jamás. Siempre los llevo en mi corazón y digo que pertenezco al cotidiano despertar llamado México, pero tengo muy presente que mis raíces son peruanas.

Latinoamérica no está en su mejor momento y el Perú no es ajeno a ello. Lo político está convulsionado y en la economía hay mucha preocupación. ¿Qué opinas al respecto?

Estamos atravesando una coyuntura bastante compleja, sin lugar a dudas. A mí me genera mucha impotencia ver a gente en puestos públicos con los brazos cruzados cuando hay tanto por hacer. Es decir, si estás en esa posición, debes asumir tus responsabilidades y ejecutar, no servirte a ti mismo. Además, creo que a raíz de toda esta coyuntura política se han marcado aún más las brechas sociales. La gente se ha enfrentado, y eso es muy triste también.

¿Qué reflexión rescatarías de este momento y cómo alentarías a los demás a seguir?

Integrarnos es la fuerza. Eso sí, no hay que hacer oídos sordos a los cambios que se necesitan. El gobierno debería encargarse de escuchar y mirar a quienes viven en los lugares más recónditos del país. Cumplir con lo que se promete. Servir. //