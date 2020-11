Conforme a los criterios de Saber más

“Jamás serán olvidados”, era la frase que se usaba como cadena en redes sociales tras conocerse que sujetos borraron el mural ubicado en la Av. Grau y destruyeron el altar ubicado en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay en memoria de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, las víctimas mortales de la violenta represión policial. “No podrán borrar nuestra memoria ni destruir nuestra dignidad”, se lee en uno de los carteles que se han dejado en el nuevo altar. Tampoco podrá ser eliminado el video tipo anime (animación tradicional japonesa) que hizo Poloverde (@poloverdeart en redes), que narra el convulsionado episodio político de hace un par de semanas.

“A raíz de toda la crisis política, es necesario crear mensajes directos y dinámicos para expresar nuestra inconformidad. No basta con pancartas o fotografías. Los audiovisuales permiten llegar mucho más de forma directa y dinámica a todo el mundo”, dice el artista gráfico Jesús Félix Diaz de los Santos, conocido en el mundo del arte como Poloverde, y también fundador de La Cochera, la primera escuela de ilustración del país.

Jesús Félix Diaz es un artista nato. Estudió en el colegio militar Polo Jiménez, en Surco, y quedó fascinado con las artes gráficas de los camuflados, parches, vehículos y equipamiento en general. "De adolescente solía vestirme con camuflados y símbolo, de eso se redujo a un polo de color verde", cuenta a Somos el también fundador de La Cochera Escuela. (Fotos: Poloverde)

El video titulado ‘Golpe del pueblo’, de poco más de minuto y medio, resume -más que bien- la fatídica semana tras la vacancia al expresidente Martín Vizcarra por parte del Congreso: nombramiento de Manuel Merino, las protestas organizadas por jóvenes que pedían su destitución, la represión policial, los rostros de Inti y Brian, y cierra con los manifestantes, brigadistas voluntarios, entre otros. Todo eso, agrega Jesús, al puro estilo del anime One Punch-Man.

Sobre el proceso, Jesús cuenta que fue un trabajo de Cristian Osores, el equipo gráfico y audiovisual de La Cochera Escuela. “Primero se dibujó los personajes en Photoshop, luego se animaron en Adobe Animate y finalmente la post producción en Premier, agregándole algunos efectos. La canción que acompaña es un cover de ‘Héroe’, por Metal Warrior. Todo esto en menos de tres días. El último día fue una amanecida maldita. Lo publiqué a las 8 a.m. y me fui a dormir. Cuando me levanté a la 1 p.m., ya se había hecho viral”, rememora.

"El video resume todo lo que paso una semana de infierno: la vacancia, el congreso eligiendo a su presidente, las marchas, las brigadas, la renuncia de Merino y finalmente termina con un homenaje a nuestros héroes Inti y Bryan", explica Jesús Félix Diaz. (Foto: Poloverde)

En la publicación compartida en Facebook, que ha sido más de mil veces compartida, los usuarios piden segunda parte. Otros, más entusiastas, piden una temporada (como suele pasar con los animes). “Estamos trabajando en las ideas y nuevos personajes. Siempre pendientes al nuevo gobierno”. Estos trabajos, enfatiza el artista gráfico, ha sido por iniciativa propia. “El arte no solo inspira sino revoluciona y esta es nuestra protesta audiovisual como artistas gráficos”. Para conocer más de su trabajo, puede visitarlo en https://www.facebook.com/poloverdeart. //

Los cursos de ‘La Cochera – Escuela de Ilustración’ están dirigidos a personas con intereses en ilustración, diseño y arte en general: anatomía artística, diseño de personajes, concept art, ilustración digital y animación 2D.

La pandemia afectó la enseñanza presencial (las clases se dictaban en el local de Miraflores), pero se reinventaron con las clases online. Si está interesado, puede escribir a lacocheraescuela@gmail.com o visitar https://www.lacocheraescuela.com/

