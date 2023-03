Calzado definitivo

Bajo el concepto From AM to AM, la famosa silueta Slipstream de PUMA llega este 2023 con una propuesta unisex que mezcla diferentes colores.

El modelo destaca por sus líneas limpias, tonos llamativos y atemporales, que se adaptan a cualquier estilo.

El lanzamiento vendrá acompañado de prendas de vestir, que, junto a las zapatillas, ya se encuentran disponibles en las PUMA Stores y tiendas por departamento del país.