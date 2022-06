Juan Diego cuenta que, en términos de ensayos musicales, la pandemia fue un reto para todos, sobre todo para los maestros y alumnos. “Sin embargo, en paralelo, la música se convirtió en ese refugio de alegría, contención y esperanza. Se dio una mayor dedicación a la práctica y los resultados los vemos hoy”.

Los efectos transformadores de la música –o, lo que también llama, el “efecto Sinfónica”– en los niños y jóvenes que forman parte de la orquesta son evidentes y positivos. En conversación con Somos desde su residencia en Viena (Austria), el tenor recordó dos ejemplos: a Diego, un joven contrabajista que le decía que su instrumento “era como su mano” y que no podía estar sin él. Tras estar muchos años en Sinfonía, viajó a Colombia para perfeccionarse. En el 2014 tocó con Juan Diego en la sede de la ONU, en Ginebra. También tiene presente el caso de Alondra, una niña de Manchay que tocaba el violín. Ella le decía “uno tiene que ser lo mejor en lo que haga. Si eres zapatero, tienes que ser el mejor zapatero”. Además de ser una mejor violinista, Alondra estudia hoy Medicina.

El tenor peruano es acompañado en la foto por los jóvenes talentos de la orquesta sinfónica que impulsa desde hace más de una década

MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

El tenor ha visto cómo las mejoras experimentadas por los chicos al ser parte de Sinfonía por el Perú se han traducido no solo en un desarrollo artístico destacable, sino que también muestran un impacto relevante en sus habilidades sociales, cognitivas y emocionales. “Estos son resultados que transforman su realidad a nivel educativo, personal y familiar de una manera muy positiva”, cuenta. “A muchos de ellos los reconozco y veo crecer. Veo que los chicos que eran niños o niñas hasta hace poco son ahora jóvenes. Veo cómo ganan becas, viajan a estudiar al exterior, viajan con la orquesta, como pasará dentro de poco, y eso me llena de satisfacción”, dice orgulloso.

“Nosotros creemos que todos los niños tienen talento y que el efecto trasformador de la música tiene un impacto. También creemos que nuestra labor es la de brindar un acceso democrático a la formación musical”, detalla, sobre el proyecto Sinfonía en casi 11 años de formación.

Tras la tocada en el Gran Teatro Nacional, Sinfonía por el Perú –con más de 80 músicos jóvenes– acompañará a Juan Diego Flórez en tres importantes presentaciones en Europa: en Salzburgo (el 28 de agosto, el mismo día en que se presentarán la Filarmónica de Berlín y la de Viena, dos de las mejores del mundo); Gstaad, Suiza (el 31 de agosto, en el festival Menuhin); y el 2 de septiembre, en el festival de Lucerna, también en Suiza.

En primer término está July Meza, una de las jóvenes soprano de la orquesta Sinfonía por el Perú. En la foto se le ve junto a sus compañeras. / ANGELA PONCE

A pesar de la intensidad de estos ensayos y su recargada agenda, Juan Diego considera que vive un momento tranquilo, tanto en su carrera como en su vida personal, tras 26 de sus 49 años dedicados al bel canto. “Me gusta cantar, me gusta mi carrera y siempre dejo bastante tiempo para estar con mis hijos. Siento que no he perdido esa ilusión por la música y el canto, y esas ganas de siempre tratar de hacerlo mejor, de superarme”.

Desde ese lugar como excelso representante del Perú en el extranjero, el tenor tiene una preocupación constante. “Creo que las autoridades culturales del país deben preocuparse mucho por la música y por el fomento de las artes desde la infancia. También creo que necesitamos invertir más en cultura, desde todos los sectores públicos y privados”. Confiesa, sin embargo, tener optimismo y esperanza. “Creo que mucho de lo que podemos lograr como país requiere de inversión y compromiso con la educación y la cultura”. //