En el Perú, el camino hacia la igualdad es uno lleno de baches y callejones sin salida. El colectivo LGTBIQ+ es el que más sufre esta realidad al ser el más violentado en el país. Así lo afirma la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada por IPSOS a pedido del Ministerio de Justicia en el 2019, en la que el 47% de los entrevistados señaló a esta población como la más discriminada frente a otros grupos vulnerables, siendo las personas trans las más estigmatizadas. En el mismo estudio, el 19% describió a la homosexualidad como una enfermedad. Una premisa que, aunque difícil de asimilar, explica la desprotección de parte del Estado hacia la comunidad: la persistente negativa ante iniciativas como el matrimonio igualitario, la identidad de género o la prohibición de terapias de reconversión.

En el Mes del Orgullo, Adrián Bello, Malory Vargas, Joaquina Carruitero y Percy Polo reflexionan sobre la importancia de la visibilidad y la incanzable lucha hacia la igualdad de la comunidad LGTBIQ+ en el Perú.

La representación importa

En medio de este desalentador panorama en el que miembros de la comunidad se sienten solos en la lucha; la representación cobra más importancia que nunca. “Lo que sucede es que si no se visibiliza, no existe”, reflexiona Malory Vargas, bailarina y actriz bisexual. Vargas debutó en televisión como bailarina, participando en programas como “El Gran Show” y “Reyes del Show” y poco después, expandió su carrera artística a la actuación con su papel en la telenovela “Solo una madre”. Hoy, es una de las promesas jóvenes de la actuación local y acaba de estrenar el film “Igualita a mí” junto a Carlos Alcántara y Daniela Camaiora. “Es súper importante que se muestre la diversidad de seres humanos y formas de amar que hay, para que quienes tienen miedo de decirlo en voz alta puedan sentirse identificados y acompañados”, agrega. La representación se trata justamente de eso, de contar con referentes en la escena política, cultural o de entretenimiento que permitan comprender e incluso celebrar libremente nuestra orientación sexual, sin importar cual sea.

Pero esta realidad aún parece lejana en el Perú. En marzo de este año, se emitió por primera vez en la televisión peruana un beso entre dos hombres . Los personajes de Jota y Gustavo, interpretados por los actores Fausto Molina y Emanuel Soriano respectivamente, se dieron un tierno beso en la serie “Junta de vecinos” transmitida por América Televisión. La romántica escena fue aplaudida por los televidentes y usuarios en redes sociales al ser el primer beso gay en la televisión peruana. Una gran avance, sin duda, aunque resulta sorprendente que recién suceda en pleno 2022.

Para el cantautor peruano Adrián Bello, la representación abre puertas. Permite que más personas se reconozcan frente al espejo. “Cuando era pequeño, sabía que me gustaban los hombres, pero no entendía muy bien el asunto”, explica. Estudió en un colegio de hombres, católico y no tuvo referencias LGTBIQ+ cercanas. Encontrar su lugar no fue sencillo. “Ahora vivimos en épocas tan distintas que las que viví. En ese entonces, no tenía referentes tan diversos como ahora que hay una celebración de la individualidad. Es algo muy bonito de presenciar” , continúa. El cantante pone su granito de arena a la lucha a través de su música. Este 23 de junio lanzó su segundo álbum “Bailemos en la Sala”, una exploración personal bajo el sonido de distintos géneros latinoamericanos como la balada, el folk o la samba. En la producción, habla sobre el amor y las relaciones. En el single “Escondidos”, narra una relación entre dos hombres que intenta sobrevivir lejos del ojo público. “Me parece increíble vivir en un pais en el que darle la mano a tu pareja sea un acto valiente, debería ser un actor de amor normal y que a nadie le importe. Es triste esa realidad” , sentencia.

Adrian Bello junto Malory Vargas luciendo la colección "Disney Pride", creada para celebrar el Mes del Orgullo. (Foto: Yael Rojas / Producción: Luciana Villegas / Maquillaje: Magaly Balarezo / Peinado: Karina Sian). / © Yael Rojas / Icónica

Contra la discriminación y la violencia

Pero el asunto de visibilidad va más allá de tener referentes diversos, tiene que ver con poner el tema sobre la mesa. Exponer los problemas de la comunidad en medios de comunicación y hasta redes sociales, permite alzar la voz frente a la discriminación y exigir soluciones. Para Percy Polo, más conocido como Percy Please en las redes sociales, la violencia y el acoso no son problemas ajenos. Desde pequeño fue discriminado en la escuela por su forma de hablar, vestirse e incluso, por su orientación sexual. Un panorama que se repitió más adelante en lo laboral. “Cuando empecé en redes sociales fue muy complicado lograr que marcas apuesten por trabajar conmigo. Rompí esa barrera cuando destruí el estereotipo de cómo es supuestamente un chico gay. Cuando me mostré tal cual soy, ahí fue cuando llamé la atención”, cuenta. A través de sus videos, el creador de contenido comparte mensajes implícitos de amor, aceptación y respeto para todos, lo que ha generado mucha conexión con su público.

Para Joaquina Carruitero, intérprete pansexual, recordada por su participación en el programa ‘La Voz’, las redes sociales son un espacio donde puede ser ella misma. Los mensajes negativos, las burlas y el rechazo se convierten en gasolina para continuar en la lucha. “Todos somos iguales y por tanto, merecemos los mismo derechos, libertades y por supuesto, el mismo amor. Para mí, es tan simple como eso”, sentencia. Hoy sábado 25 de junio, Malory, Adrián, Percy, Joaquina y miles de peruanos más saldrán a las calles a exigir lo que por tanto tiempo se les ha negado: igualdad, reconocimiento y libertad.

De Izqda. a Dcha.: Percy Polo, Malory Vargas, Joaquina Carruitero y Adrián Bello. (Foto: Yael Rojas / Producción: Luciana Villegas / Maquillaje: Magaly Balarezo / Peinado: Karina Sian). / © Yael Rojas / Icónica

Disney alza la voz