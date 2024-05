Hace seis meses, la diseñadora Annaiss Yucra —una de las más influyentes del país con su marca homónima— se enteró que iba a ser madre. Desde ese momento, la modista ha sentido cómo su creatividad parecía florecer junto a su bebé. “Desde el instante en que supe la noticia, tuve claro que quería vivir esta experiencia con mi propio estilo, a mi propio ritmo”, comenta para Somos.

De ahí que Yucra haya configurado en estos meses tres nuevas líneas para su marca: A.Y. Maternity, A.Y. Kids y A.Y. Baby. Todo siguiendo la línea que la representa, un mundo de colores, texturas y modernidad.

“Es un nuevo episodio para la marca, que no se enfoca en los estereotipos convencionales de la maternidad. Estas tres líneas serán lanzadas bajo el universo de Motherland, que es un homenaje a esta etapa de la vida, en honor a la maternidad deseada y los significativos cambios que una mujer experimenta durante este viaje único”, dice.

El triple lanzamiento que Annaiss prepara para su marca explora el lado moderno de la maternidad y los primeros años de vida. Un homenaje a la etapa que está viviendo. (Foto: Jorge Anaya)

Para Annaiss, la maternidad no solo supone un nuevo episodio en su vida, sino también una etapa en la que está reconectando de manera especial con la imagen de su mamá, Isabel, fallecida hace unos años por cáncer. “Ella siempre está presente en todo para mí. Vivir la maternidad sin ella, no voy a mentir, es un poco difícil, porque no hay nada como tener esa guía de mamá durante el proceso. La siento espiritualmente junto a mí. Me siento acompañada por sus recuerdos, sus enseñanzas. Creo que ella estaría orgullosa si pudiera verme”, dice con nostalgia la creativa.

Más detalles de 'Motherland' -Las tres nuevas líneas de Annaiss Yucra estarán únicamente disponibles por tres días en un ‘pop-up store’ inédito, desde el 24 al 26 de mayo en Once Studio (Av. Arequipa 3010, San Isidro).

-Este nuevo universo, además, contará también con una cápsula especial de LEVI’S, con piezas intervenidas por la diseñadora. “Tener la oportunidad de intervenir piezas icónicas y distintivas como los overoles de jean es un verdadero honor”, expresa Yucra.

-En la línea A.Y. Maternity destaca el uso de lycra reciclada, mientras que en A.Y. Baby se han empleado tejidos en tacto de algodón con fibra hipoalergénica y en A.Y. destacan los accesorios tejidos a mano con crochet.

VER NACER

El futuro aguarda brillante para Annaiss Yucra. En exclusiva para Somos, la diseñadora confiesa que ya sabe que su bebe será una niña. “Se va a llamar Isabella en honor a mi mamá, y Sianna porque es mi nombre al revés”, sobre esto último, se teje también una historia mágica, un homenaje a la niña interior de la modista.

Sianna, es, también, el nombre que tenía la protagonista de los cuentos cortos que escribía Yucra cuando era pequeña, sobre sus aventuras y experiencias: “No le ponía mi nombre porque me daba vergüenza, así que decidí invertirlo”, agrega, esperando con anhelo que la pequeña curiosa de sus historias pronto cobre vida en el mundo real.

Del lado creativo, se podría decir que Annaiss también está ‘dando a luz’ a un nuevo camino para su marca homónima, logrando equilibrar su perfil maternal con la pasión que la mueve hacia el mundo de la moda.

“He sentido cómo he ido desarrollando mi creatividad desde otras perspectivas. Creo que, por ejemplo, ese es uno de los estereotipos que se vienen derribando, el hecho de que hay una nueva generación de mamás que siguen trabajando, sacando sus proyectos y sueños adelante sin que nada las detenga, porque hay más oportunidades en el camino y una red de soporte en el proceso de creación también”, reflexiona al respecto.

"Con el embarazo, he sentido que mi creatividad se ha desarrollado más en otras perspectivas. eso me motivó a apostar por nuevas líneas de diseño", cuenta la diseñadora a Somos. (Foto: Jorge Anaya)

Sobre los retos que supuso, Annaiss precisa que quizá la apuesta más compleja fue en la línea de prendas para bebes, pues tuvo que volver a los orígenes de su marca, empleando fibras naturales y tejidos hipoalergénicos.

En tanto, para la línea para niños, la diseñadora cuenta que el mundo es igual de colorido y alegre que el de su línea para adultos: “Estamos usando una paleta de color variado, iconografías originales en piezas acolchadas y también con accesorios tejidos en crochet”, adelanta sobre las piezas que verán la luz el próximo 24 de mayo en un ‘pop-up store’ inédito en Once Studio.

“Espero con ansias esta nueva colección. Me emociona mucho porque son tres líneas nuevas como una carta de amor a la maternidad. Una forma de abrazar esta parte de nosotras y también de florecer en conjunto con muchas más mujeres que están pasando por el mismo proceso de creación que yo”, concluye la creativa, quien desde sus primeros pasos en la moda viene marcando la diferencia a punta de estilo, originalidad y mucho color. No será sorpresa que conquiste, en este nuevo capítulo de su vida, a decenas de madres, niños y bebes. //