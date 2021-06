Conforme a los criterios de Saber más

Lleva apenas dos meses en Lima, pero siente que ha sido mucho más, como si la vida en esta jungla de cemento, llamada ciudad, no le diera tregua. Desde que dejó la calurosa Pucallpa, los días de Esaú Reátegui (20) transcurren de forma vertiginosa. Tenía planeado quedarse “solo unos días a probar suerte”, pero no imaginó que las puertas se le abrirían de par en par. Una tras otra. Si bien es muy popular en redes sociales -solo entre Facebook y Tik Tok suma 5 millones de seguidores-, dar el salto a la televisión le ha permitido llegar a un público que aún no conocía a ‘La Uchulú’, su alter ego. Hoy su jornada consiste principalmente en ir y venir del departamento que alquila en Breña a los estudios de América Televisión. Primero se incorporó al programa ‘El Reventonazo de la Chola’, que conduce Ernesto Pimentel, para luego ingresar a ‘El artista del año’, donde, con mucho esfuerzo, ha llegado a la semifinal. “Me ha costado acostumbrarme… el ritmo aquí es mucho más rápido, pero a la vez todo es más congestionado. En Pucallpa chapas tu mototaxi y regio llegas al toque a cualquier lugar”, le cuenta a Somos con su acento característico de la selva.

-¿Cómo tomas todo lo que te está pasando?

Lo tomo de manera tranquila, siempre tratando de sacar lo positivo para mí. Me siento muy cómoda con las personas que estoy participando en el concurso. Todos somos amigos, nos deseamos lo mejor.

-¿Te llega a abrumar la popularidad?

Para mí lo más bonito es el cariño del público que me sigue. Me lo hacen saber en mis redes, aunque también nunca faltan los comentarios que te quieren minimizar. Pero todo se queda ahí. Yo no te podría decir cuál es la pegada que tengo con el público más allá de eso. No tengo eventos, no he hecho shows. No he ido a reuniones ni nada por el estilo. Todo ha ido fluyendo, paso a paso, gracias a mi esfuerzo y dedicación.

- ¿Qué hacías antes de encarnar La Uchulú?

No es por querer dar pena, pero yo trabajo desde los seis años. He sido vendedor en una distribuidora, en una piñatería, en una heladería, también he vendido mazamorra y, antes de venir a Lima, trabajaba el área de limpieza en un centro comercial. Yo comencé con La Uchulú a modo de terapia, para superar una fuerte depresión a raíz de una cosa muy fea que me tocó pasar. Ha sido mi manera de salir de todo eso. Ahora me encuentro bien, trabajando para salir adelante, como siempre lo he hecho.

-¿Qué es lo que más extrañas de Pucallpa?

¡Ay, el clima! (risas) Hace mucho frío aquí. Pero en realidad lo que más extraño es a mi madre. Felizmente puedo ayudarla enviándole un dinerito gracias a los auspicios que recibo por mis videos. Creo que es importante honrar a nuestros padres por sobre todas las cosas. Ellos han luchado por sacarme adelante a mí y a mis hermanos, y ahora que estoy cumpliendo mis sueños y metas, me toca retribuirles.

Essaú es el octavo de una familia de once hermanos. El nombre de ‘La Uchulú’, explica, nace de la mala pronunciación de su nombre de pila. Cuenta que desde niño soñaba con dedicarse al canto y la actuación. Aunque prefiere mantener su vida privada en un plano reservado, hace unos días se pronunció en su cuenta de Instagram ante las constantes preguntas sobre su orientación sexual. “Muchas personitas me preguntan acerca de mi sexualidad. Soy homosexual y no me da vergüenza decirlo. En realidad, soy feliz, aunque algunos me preguntan si realmente soy feliz, y pues sí, lo soy. Aquí el problema no es ser homosexual, el problema es cierta gente que te critica, señala, juzga”, expresó en la red social. “Lo único que me importa es que tengo una madre que me acepta, una familia que me acepta y que yo sea muy feliz haciendo las cosas que hago. Vestirme de este personaje, hacer mis videos, hace mi vida más bonita”, continuó.

-¿Qué significa ‘La Uchulú’ para ti?

Escapar por un momento de mi realidad, de muchos recuerdos, de las situaciones difíciles que a veces me toca pasar. ‘La Uchulú’ es todo para mí… es mi vida.

- Has dicho con orgullo que eres homosexual. ¿Crees que tu personaje y tus plataformas pueden ayudar a quienes aún no tienen la confianza de mostrar su identidad?

De alguna manera se podría decir que sí. Yo creo que si no le estás faltando el respeto a nadie, uno no tiene por qué sentirse mal. Para mí es muy importante cultivar el amor propio y la autoestima para aceptarnos como somos. Y si te dicen un comentario feo, simplemente hay que bañarse en aceite. Yo a veces respondo, pero siempre de una forma graciosa, nunca atacando.

-¿Qué tanto nos falta para acabar con los prejuicios?

Sí, mira, lamentablemente somos un país muy cerrado. No es fácil ser homosexual. A mí no me no me da vergüenza decirlo, pero eso no significa que me vengan a faltar el respeto. O que me vengan a insultar o a meterse en mi vida porque yo no lo hago. Solo siendo tolerantes vamos a poder vivir mejor entre nosotros, ser una mejor sociedad. Ojalá que las cosas puedan cambiar.

¿Tú cómo te sientes?

Estoy muy feliz y contento. Creo que estoy cumpliendo mis sueños y eso es algo que le agradezco a Dios. Soy una persona muy creyente.

¿Te gustaría enamorarte?

Ni tiempo tengo para eso. Yo ahorita estoy enfocado en hacer las cosas bien, en trabajar, en seguir adelante. Estoy tan ocupado que siento que ahora no es el momento.

¿Qué quieres lograr?

Yo estoy trabajando para que todo esto no solo sean cinco minutos de fama. Llegué a la tele como tiktoker y lo único que pienso es en seguir creciendo, como persona y como artista. Por eso quiero prepararme, estudiar, no quedarme en lo mismo. Quién sabe y algún día Netflix hace una serie sobre mi vida. //

