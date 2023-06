Eran tiempos de matinales, cuando los grupos se presentaban bien temprano en los cines de la ciudad, en espectáculos a veces organizados por radios o por promociones de colegios. Sobrevivientes de aquella época y que estén aún en actividad son muy pocos. Los Doltons, una de las bandas más populares de su tiempo, con su estilo a caballo entre el pop rock y la nueva ola, han vuelto al ruedo este año tras la muerte de su fundador, Fernando Bolarte, el 2020, con una alineación nueva que incluye a algunos veteranos de la escena rock de los años sesenta y voces más jóvenes, como la de su nuevo cantante, Hernán D’Amores. Este tiene el peso de ponerse en los zapatos de César Ichikawa, el cantante que inmortalizó temas como “El último beso”, el súper ‘hit’ de Los Doltons que nunca pasó de moda.

LIMA, 12 DE MARZO DE 1967 LOS DOLTONS PRESENTAN SU DISCO LP EN CINE SAN MARTIN. FOTO: EL COMERCIO / EL COMERCIO

“La voz del maestro Ichikawa yo la tengo grabada en mi mente y en mi corazón porque era lo que escuchaba de niño, por mi papá”, cuenta Hernán, que también es compositor. Cuando el grupo se rearmó, les mandó unos videos en donde canta como César, porque su estilo se parece mucho. No solo les sorprendió la gran similitud de los timbres vocales, sino que Hernán se sabía todas las letras. Los nuevos Doltons están comandados ahora por Fernando Bolarte, el hijo, y han encontrado en esta nueva etapa algunas formas nuevas de comunicarse con audiencias jóvenes que les está resultando bastante bien.

“Ahora tenemos una cuenta de TikTok con más 10 mil seguidores. Estamos en redes sociales, que es donde están los jóvenes ahora”. Trabajo no les ha faltado en estos días. Al mes, pueden tener entre cuatro y cinco presentaciones, salvo fenómenos como el Día de la Madre, cuando ofrecieron hasta cinco presentaciones seguidas en un fin de semana. Para junio, alistan una tocada especial (ver el recuadro de la siguiente página) para celebrar su aniversario número 58, con Los Iracundos de Uruguay.

Los Doltons en el 2023 son Fernando Bolarte (manager, animador, coros), Hernán D´Amore (Voz), Mario Gutiérrez (bajo), Carlos Arteaga (guitarra), Felix Berenguel (batería): FOTO: Giancarlo Shibayama / GIANCARLO SHIBAYAMA

Un dato curioso es que antes de Ichikawa, Los Doltons tenían otro cantante al principio, quien luego se hizo muy querido por la comunidad rockera local: Gerardo Rojas, conocido simplemente como Gerardo Manuel. Él dejó el grupo de Breña cuando todavía se estaba formando, para unirse a un proyecto más consolidado en ese momento, Los Shain’s, con quienes escribiría páginas importantes en la historia del rock peruano. “Teníamos catorce o quince años cuando firmamos nuestros primeros contratos para presentaciones y grabaciones, con el apoyo de nuestros padres. Todavía no habíamos salido del colegio”, recuerda Pico Ego Aguirre, guitarrista principal del grupo.

Los Shain’s se convirtieron en una de las bandas favoritas de la juventud peruana y eran muy solicitados en las matinés. “Consideramos que a partir de 1963 se puede hablar del rock en el país. Las bandas anteriores, como Millonarios del Jazz, tocaban twist y también estaban los que eran nueva ola. Esta era la época de los cantantes solistas como Jimmy Santi. Nosotros llegamos después. Y el Perú era la referencia del rock en Latinoamérica. La escena argentina aún no había empezado. Un dato que he sabido hace poco es que Perú fue el primer país de la región en importar instrumentos Fender, gracias a nosotros”. Los Shain’s grabaron cuatro discos antes de separarse. En 1969, Pico Ego Aguirre formó Los Nuevos Shain’s, con un sonido más tirado para la psicodelia. Con ellos todavía se presentan en pequeños espectáculos para un público selecto.

Pico Ego Aguirre está tocando por estos días con los Nuevos Shains, el grupo que armó en 1969 para explorar otros sonidos como el de Jimi Hendrix y Cream. (Foto: Archivo personal).

En años posteriores los músicos que supieron brillar en su década volvieron al ruedo de forma transitoria. Los Saicos protagonizaron un sonoro retorno en la década pasada para algunos conciertos, uno de ellos muy concurrido en el marco del festival Lima Vive Rock del 2013. Pablo Luna, vocalista de los disueltos Los Yorks, volvió a Lima el 2018 para un concierto fugaz en el Maracaná. El año pasado se anunció también el retorno de Traffic Sound, en su formación original, pero este fue cancelado y no hay luces de si la anunciada reunió se vaya a concretar.

Quienes tuvieron un retorno en los primeros años de este siglo fueron Los Belkings, la famosa banda de rock instrumental de Lince. El futuro del grupo fundado en 1963 quedó comprometido cuando su fundador, el maestro Wilfredo Sandoval, sufrió un accidente cerebrovascular del que aún no se ha recuperado por completo. Sandoval tiene muchas anécdotas. “Al principio, no éramos un grupo instrumental. Llegamos a tener hasta siete cantantes. La situación fue que nos ofrecieron un contrato de grabación con la condición de prescindir del cantante. Tuvimos que despedirlo, a pesar de que era mi amigo desde la escuela primaria. Yo no pude hacerlo, fue el baterista quien lo hizo. Lo bueno es que nuestra amistad no se vio perjudicada”.

Los Belking's es una banda instrumental muy reconocida fuera de nuestro país. En la foto: Raúl Herrera y Wilfredo Sandoval en el año 2015: Foto: Johanna Valcárcel. / Johanna Valcarcel

Los Belkings, recordados por su refinada versión de “Tema para jóvenes enamorados” y canciones más dinámicas como “Bólido de fuego” y “Séptima patrulla”, son una de las agrupaciones más queridas y reconocidas de aquellos años, con una fama que ha trascendido fronteras. En estos días, Sandoval se ha dedicado a mezclar y ecualizar un álbum cuádruple de Los Belkings, grabado en vivo hace muchos años. Lo está haciendo solo y de forma manual, a pesar de sus problemas de motricidad fina, así que tomará un tiempo verlo completado. Esperamos impacientes. //

Próximas tocadas

Los Doltons se presentan con su nueva alineación este 29 y 30 de junio en el centro de convenciones Bianca, de Barranco.

Los Nuevos Shain’s, de Pico Ego Aguirre, tocarán el 20 de julio en el Jazz Zone de Miraflores. Será la formación original del grupo.